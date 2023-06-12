Shark Bình thông báo 'tin vui', giữa đêm Phương Oanh bất ngờ có động thái lạ: 'Đừng ngại thay đổi'

Hậu trường 12/06/2023 08:49

Giữa lúc bạn trai thông báo 'tin vui', phía Phương Oanh lại không có động thái tương tác qua lại với bạn trai như trước.

Kể từ khi công khai chuyện hẹn hò, Shark Bình và diễn viên Phương Oanh liên tục nhận về những lời chỉ trích, mỉa mai. Tuy nhiên, bỏ ngoài tai những lời nói không hay, cả hai vẫn thường xuyên thể hiện tình cảm dành cho đối phương trên mạng xã hội.

Shark Bình thông báo 'tin vui', giữa đêm Phương Oanh bất ngờ có động thái lạ: 'Đừng ngại thay đổi' - Ảnh 1
Shark Bình thông báo 'tin vui', giữa đêm Phương Oanh bất ngờ có động thái lạ: 'Đừng ngại thay đổi' - Ảnh 2
Bỏ ngoài tai những lời nói không hay, cả hai vẫn thường xuyên thể hiện tình cảm dành cho đối phương trên mạng xã hội

Vừa qua, sau khi bạn trai Phương Oanh thông báo hoàn tất thủ tục ly hôn, cặp đôi đã xả kho loạt ảnh tình tứ bên nhau khi đi du lịch khắp nơi. Mới đây, trên trang cá nhân, Shark Bình đăng ảnh "sống ảo" tại một nhà hàng sang trọng. Đi kèm với bức hình là dòng trạng thái ẩn ý: "Tin vui cuối tuần".

Shark Bình thông báo 'tin vui', giữa đêm Phương Oanh bất ngờ có động thái lạ: 'Đừng ngại thay đổi' - Ảnh 3
Dưới phần bình luận, một số cư dân mạng đã nhanh chóng đặt nghi vấn tin vui này liên quan đến Phương Oanh

Dưới phần bình luận, một số cư dân mạng đã nhanh chóng đặt nghi vấn tin vui này liên quan đến Phương Oanh. Mặt khác, netizen cũng tinh ý nhận ra hình ảnh túi xách nữ phản chiếu từ chiếc kính đen của doanh nhân "cá mập", được cho là của Phương Oanh. Dù không rõ là tin vui gì nhưng ai nấy cũng đều gửi lời chúc mừng đến Shark Bình.

Tuy nhiên, phía Phương Oanh lại không có động thái tương tác qua lại với bạn trai như trước. Thay vào đó, sáng sớm ngày 12/6, Phương Oanh bất ngờ có dòng trạng thái mới gây chú ý. Trên trang cá nhân, cô viết: "Đừng ngại thay đổi. Chúng ta có thể mất cái gì đó tốt nhưng có thể sẽ đạt được cái gì đó tốt hơn. Good luck".

Shark Bình thông báo 'tin vui', giữa đêm Phương Oanh bất ngờ có động thái lạ: 'Đừng ngại thay đổi' - Ảnh 4
Động thái lạ giữa đêm của Phương Oanh

Động thái này khiến netizen hiếu kỳ, không biết liệu cặp đôi có xảy ra chuyện rạn nứt tình cảm bởi trước những câu hỏi về "tin vui" của Shark Bình ngay dưới bài viết của Phương Oanh đều không nhận phản hồi từ nữ diễn viên.

Shark Bình thông báo 'tin vui', giữa đêm Phương Oanh bất ngờ có động thái lạ: 'Đừng ngại thay đổi' - Ảnh 5
Shark Bình thông báo 'tin vui', giữa đêm Phương Oanh bất ngờ có động thái lạ: 'Đừng ngại thay đổi' - Ảnh 6
sau khi bạn trai Phương Oanh thông báo hoàn tất thủ tục ly hôn, cặp đôi đã xả kho loạt ảnh tình tứ bên nhau khi đi du lịch khắp nơi hay tụ tập bạn bè

Shark Bình và Phương Oanh lần đầu gặp nhau vào năm 2022 và nam doanh nhân là người chủ động xin số cô. Shark Bình thừa nhận bản thân bị hấp dẫn và "trúng tiếng sét ái tình" với Phương Oanh ngay lần đầu gặp gỡ. Trong thời gian yêu đương, mỗi khi Phương Oanh nhận về bình luận không hay từ khán giả, bạn trai luôn đứng ra đáp trả, bệnh vực nữ diễn viên, thậm chí còn mắng antifan là "lũ chuột nhắt".

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