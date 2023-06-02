'Quỳnh búp bê' ban đầu được chọn vốn không phải Phương Oanh, hóa ra cô được đàn chị này 'nhường'

Hậu trường 02/06/2023 12:00

Phương Oanh vốn không phải là diễn viên đầu tiên được nhắm đến cho vai nữ chính trong Quỳnh búp bê.

Quỳnh búp bê ra mắt năm 2018 và gây sốt trong suốt thời điểm công chiếu. Phim nhận được đánh giá tích cực của khán giả bởi nội dung hấp dẫn, cùng diễn xuất tròn trịa của dàn cast. Ít ai biết, vai nữ chính của phim ngay từ đầu không được giao cho Phương Oanh.

'Quỳnh búp bê' ban đầu được chọn vốn không phải Phương Oanh, hóa ra cô được đàn chị này 'nhường' - Ảnh 1
Phương Oanh có diễn xuất ấn tượng, tròn vai trong Quỳnh Búp Bê. 

Vốn dĩ NSƯT Kiều Anh mới là người được mời đóng chính trong Quỳnh búp bê, nhưng cô đã từ chối vì áp lực về cảnh nóng, cũng như sợ không thể đáp ứng được yêu cầu của đạo diễn. Nhờ đó, cơ hội tỏa sáng mới về tay Phương Oanh. 

'Quỳnh búp bê' ban đầu được chọn vốn không phải Phương Oanh, hóa ra cô được đàn chị này 'nhường' - Ảnh 2
Quỳnh búp bê chính là bộ phim mang lại dấu ấn cho sự nghiệp diễn xuất của Phương Oanh. Tuy nhiên gần đây cô mất hút sau lùm xùm tình ái với doanh nhân.

Ban đầu vai Quỳnh búp bê đã được chính biên kịch Kim Ngân nhắm đến cho nữ diễn viên Kiều Anh của Phía trước là bầu trời. Biên kịch Kim Ngân cho rằng, Kiều Anh có đôi mắt đẹp và buồn, nữ biên kịch rất ấn tượng với đôi mắt của nữ diễn viên.

'Quỳnh búp bê' ban đầu được chọn vốn không phải Phương Oanh, hóa ra cô được đàn chị này 'nhường' - Ảnh 3
Nữ diễn viễn sở hữu đôi mắt đượm buồn gây dấu ấn mới là lựa chọn ban đầu của biên kịch. 

Kiều Anh có lẽ là một sự lựa chọn thực sự thích hợp cho vai Quỳnh búp bê bởi cô có diễn xuất nội tâm ấn tượng, từng thể hiện tốt những vai diễn có số phận khắc khổ. Lý do Kiều Anh từ chối vai Quỳnh được cho là do kịch bản phim quá gai góc với nhiều cảnh nhạy cảm. 

'Quỳnh búp bê' ban đầu được chọn vốn không phải Phương Oanh, hóa ra cô được đàn chị này 'nhường' - Ảnh 4
Nhan sắc của NSƯT được mời đóng chính trong Quỳnh búp bê nhưng đã từ chối

Một số khán giả cũng cho rằng Kiều Anh không thực sự phù hợp với vai Quỳnh vì vấn đề tuổi tác, dù có hóa trang thì cô cũng khó lòng thuyết phục khán giả khi xuất hiện ở giai đoạn nhân vật chính còn là thiếu nữ.

'Quỳnh búp bê' ban đầu được chọn vốn không phải Phương Oanh, hóa ra cô được đàn chị này 'nhường' - Ảnh 5
Nhan sắc không phải dạng vừa của đàn chị Phương Oanh cùng gia tài nghệ thuật đồ sộ.

Cô góp mặt trong phim: Phía trước là bầu trời, Ký ức Điện Biên, Giọt nước mắt muộn màng, Hồ sơ cá sấu... Lối diễn tự nhiên và giàu cảm xúc của nữ diễn viên luôn nhận nhiều thiện cảm từ khán giả.Đầu năm 2023, diễn viên Kiều Anh trở lại màn ảnh với nhân vật Phương - chị dâu cả trong Gia đình mình vui bất thình lình. Phương là chủ tiệm tạp hóa, ngày ngày đầu tắt mặt tối và ăn mặc xuề xòa. 

'Quỳnh búp bê' ban đầu được chọn vốn không phải Phương Oanh, hóa ra cô được đàn chị này 'nhường' - Ảnh 6
Chị dâu cả hiền lành trong phim Gia đình mình vui bất thình lình nhận về nhiều sự yêu mến của khán giả.
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Từ khóa:   sao Viet Phương Oanh nữ diễn viên Quỳnh Búp Bê

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