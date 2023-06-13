Shark Bình phản ứng ra sao khi dân tình đặt nghi vấn Phương Oanh có 'tin vui' sau 1 năm hẹn hò?

Phản ứng của Shark Bình và Phương Oanh khi nữ diễn viên bị netizen đặt nghi vấn mang thai gây chú ý.

Cách đây ít phút, Phương Oanh đã thay đổi ảnh đại diện và đăng tải thêm loạt ảnh xinh đẹp rạng rỡ với outfit sang chảnh trên trang cá nhân. Thế nhưng, khán giả lại "soi" ra chi tiết đáng ngờ với bộ trang phục của nữ diễn viên. Bạn gái Shark Bình diện áo đen khoe vai trần. Trong ảnh, bạn gái Shark Bình diện áo đen khoe vai trần nhưng qua một số góc ảnh, vòng hai của cô lùm xùm hơn so với trước. Có thể thấy, không chỉ vẻ ngoài của cô có phần đầy đặn hơn mà phong cách thời trang của cô cũng khác biệt hoàn toàn so với trước đây khiến dân tình không ngừng đặt nghi vấn về việc nữ diễn viên đang mang thai sau 1 năm hẹn hò với Shark Bình.

Nghi vấn người đẹp đang mang thai sau gần một năm hẹn hò đại gia "cá mập". Bên dưới bình luận, ngoài những lời thắc mắc về việc Phương Oanh có mang thai hay không thì phía Shark Bình cũng có phản ứng đáng chú ý. Cụ thể, bạn trai Phương Oanh để lại icon bày tỏ sự yêu thương và dành lời khen rằng: "So cute". Thậm chí, doanh nhân còn nhấn "like" cho những bình luận chúc mừng Phương Oanh mang thai.

Doanh nhân còn nhấn "like" cho ai chúc mừng Phương Oanh mang thai. Không chỉ vẻ ngoài của cô có phần đầy đặn hơn mà vì phong cách thời trang của cô cũng khác biệt. Tuy nhiên, sau đó, anh đã để lại thêm bình luận rằng: "Outfit tươi mát cho mùa hè thiếu điện". Ngay lập tức, nữ diễn viên Quỳnh Búp Bê đã tương tác cùng bạn trai: "Outfit đi uống bia hơi". Động thái này của cặp đôi khiến cư dân mạng đoán rằng chắc có lẽ Phương Oanh chỉ lên cân sau khi yêu "cá mập" mà thôi. Vì cả 2 thường xuyên đi nghỉ dưỡng sang chảnh ở khắp nơi trên thế giới.

Phải chăng đây là động thái ngầm phủ nhận tin đồn bầu bí của Phương Oanh? Một số ý kiến khác còn nhắc đến dòng trạng thái của Shark Bình có nhắc đến chuyện: "Tin vui cuối tuần". Qua đó, cũng có cơ sở khiến một số dân tình chắc chắn hơn về việc bầu bí của Phương Oanh. Tuy nhiên, đây chỉ là đồn đoán từ cư dân mạng, thực hư ra sao vẫn phải đợi phía chính chủ lên tiếng làm rõ. Phương Oanh và Shark Bình thời gian vừa qua luôn trở thành tâm điểm bàn tán sau khi công khai hẹn hò. Vừa qua, Shark Nguyễn Hòa Bình cũng đã thông báo đã hoàn tất thủ tục ly hôn với vợ cũ là doanh nhân Đào Lan Hương sau hơn 3 năm kể từ ngày ký đơn đồng thuận ly hôn. Cả hai cũng đã thỏa thuận xong việc phân chia tài sản. Dù vậy, mỗi khi Shark Bình và Phương Oanh xuất hiện cùng nhau đều là đề tài bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Nữ diễn viên Quỳnh Búp Bê không ít lần bị dân tình mỉa mai là "tiểu tam", yêu đại gia vì tiền,... Phương Oanh và shark Bình đã có màn gặp gỡ bạn bè trong chính bộ trang phục mà dân tình đặt nghi vấn.

Hậu Shark Bình thông báo 'tin vui', Phương Oanh bất ngờ xuất hiện với vòng 2 khác lạ Động thái của Phương Oanh luôn nhận nhiều sự quan tâm kể từ sau khi cô công khai tình cảm với Shark Bình.

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