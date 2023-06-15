Giữa lúc rộ tin Shark Bình đăng ký kết hôn với Phương Oanh, vợ cũ liền nhắn nhủ đến các nhóc tỳ: 'Cám ơn 2 con rất nhiều'

Là người trong cuộc, bà Đào Lan Hương cũng trở thành 1 trong những nhân vật được dân mạng chú ý đặc biệt. Mặc dù Shark Bình và Phương Oanh vẫn chưa chính thức lên tiếng xác nhận, nhưng những khoảnh khắc này đã gây "sốt" trên các diễn đàn, hội nhóm. Giữa lúc rộ tin này, dân tình đã kịp "soi" ra được động thái đầu tiên của vợ cũ Shark Bình.

Thời gian gần đây, câu chuyện giữa 3 người - Shark Bình, vợ cũ và diễn viên Phương Oanh đã và đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng. Đáng chú ý, mới đây nhất, trên các nền mạng xã hội đã xôn xao trước những hình ảnh được cho là Shark Bình và diễn viên Phương Oanh đã về chung nhà. Cụ thể, cư dân mạng đã truyền tay nhau những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc cặp đôi có mặt tại Hà Nam để làm giấy đăng ký kết hôn sau thời gian hẹn hò.

Cụ thể, trên trang cá nhân, bà Đào Lan Hương đăng tải khoảnh khắc vui vẻ bên cạnh hai con chung với Shark Bình kèm theo dòng tâm sự: "...Chúc mừng 2 con đã vượt qua áp lực học tập và cuộc sống 1 năm qua. Mẹ nhận thấy 2 bạn trưởng thành hơn rất nhiều, thấu hiểu hơn, biết chia sẻ, biết lo lắng, 'biết thân' để bớt nỗi lo cho mẹ. Đối với mẹ đây không chỉ là mẹ đồng hành với 2 bạn, mà còn là 2 bạn đồng hành vs mẹ.

Ảnh bà Đào Lan Hương chia sẻ trên trang cá nhân

Ngay dưới phần bình luận, rất nhiều người dành lời khen đến các của con Shark Bình và những lời chúc mừng đến bà Đào Lan Hương. Có thể thấy, dù liên tục bị "réo gọi" vào chuyện tình cảm của Shark Bình với Phương Oanh nhưng bà Đào Lan Hương dường như không quá bận tâm mà giành thời gian tập trung vào việc chăm sóc các con và chăm chút cho bản thân. Gần đây, vợ cũ Shark Bình còn xuất hiện với những hình ảnh trẻ trung, năng động khiến dân tình không khỏi xuýt xoa, khen ngợi.

Một số bình luận của cư dân mạng và bà Đào Lan Hương vẫn vui vẻ tương tác không quá bận tâm đến ồn ào

Vợ cũ Shark Bình xuất hiện với hình ảnh tươi mới hơn

Được biết, tháng 8/2022, hình ảnh Shark Bình và Phương Oanh xuất hiện thân mật cùng nhau nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán của công chúng. Sau đó, cả hai cũng lên tiếng xác nhận mối quan hệ tình cảm và khẳng định quen biết nhau trong thời gian độc thân, nên không có chuyện "người thứ ba".

Shark Bình và Phương Oanh

Vào tối ngày 9/5, Shark Bình đã đăng tải bài viết mới trên trang cá nhân thu hút sự chú ý. "Có nhiều người quen biết tôi cùng có chung nhận định rằng: Tôi là tuýp người kín đáo và ít giao thiệp. Ngặt nỗi là drama của tôi đã bất đắc dĩ nổ ra theo cách ầm ĩ nhất, nên là đã có mở bài và thân bài thì cần phải có kết luận", nam doanh nhân chia sẻ.

Theo đó, Shark Bình cho biết đã hoàn thành thủ tục ly hôn với doanh nhân Đào Lan Hương. Cả hai đã thoả thuận xong việc phân chia tài sản và hoàn tất thủ tục giấy tờ ly hôn. "Sau hơn 3 năm kể từ ngày ký đơn đồng thuận ly hôn và hoàn tất chia tài sản, đến nay tôi và vợ cũ đã thoả thuận xong việc chia tài sản (bổ sung) và hoàn tất thủ tục giấy tờ ly hôn theo 'Quyết định công nhận thuận tình ly hôn' của Toà án nhân dân quận Hà Đông", doanh nhân cho biết.

Shark Bình cho biết đã hoàn thành thủ tục ly hôn với doanh nhân Đào Lan Hương

Shark Bình từng chia sẻ về chuyện ly hôn với vợ cũ: "Vụ việc kéo dài là do bà Hương liên tục đòi hỏi phân chia tài sản vượt quá những gì chúng tôi thống nhất và được thực hiện từ cuối năm 2018". Trong thời gian chờ tòa phân xử, Shark Bình cho biết anh và doanh nhân Đào Lan Hương sẽ thay phiên nhau chăm sóc con 50/50 thời gian, nửa tuần các bé ở với mẹ và nửa cuối tuần cùng bố.