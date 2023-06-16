Chính quyền địa phương chính thức lên tiếng về lễ trao giấy chứng nhận kết hôn của Phương Oanh và Shark Bình

Theo hình ảnh được lan truyền, xuất hiện tại buổi lễ, Phương Oanh và Shark Bình đều ăn mặc hết sức giản dị, lịch sự khác hẳn vẻ hào nhoáng, sang chảnh thường thấy. Cặp đôi cũng thoải mái chụp ảnh kỷ niệm với nhân viên tại đây.

Sáng ngày 15/6, trên mạng xã hội rầm rộ lan truyền hình ảnh diễn viên Phương Oanh và bạn trai doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) thực hiện lễ trao giấy chứng nhận kết hôn tại UBND phường Liêm Chính (tỉnh Hà Nam) - quê hương của ngôi sao Hương vị tình thân.

Không chỉ vậy, bức ảnh cặp đôi được trao giấy chứng nhận kết hôn ở phòng hội trường nhà văn hóa khiến dân mạng bàn tán sôi nổi. Nhiều người cho rằng, vì nổi tiếng nên cặp đôi nhận được sự ưu ái của chính quyền phường Liêm Chính.

Liên quan đến thông tin này, chia sẻ với VietNamNet, ông Nguyễn Thành Điệp – Chủ tịch UBND phường Liêm Chính (Phủ Lý - Hà Nam) xác nhận cả 2 vừa hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn. Buổi lễ còn có sự chứng kiến của một số thành viên trong gia đình nữ diễn viên.

Bức ảnh cặp đôi được trao giấy chứng nhận kết hôn ở phòng hội trường nhà văn hóa khiến dân mạng bàn tán sôi nổi

Trước thắc mắc của cư dân mạng, chia sẻ với Vietnamnet, chủ tịch UBND phường Liêm Chính (Phủ Lý, Hà Nam) cũng cho biết thêm: "Từ năm 2019, phường đã thực hiện mô hình thân thiện vì nhân dân phục vụ. Tất cả các công dân đến đăng kí kết hôn, sau khi làm thủ tục giấy tờ xong đều được trao giấy đăng kí kết hôn và chụp ảnh kỉ niệm tại hội trường có bảng chữ ‘trao giấy chứng nhận kết hôn’. Diễn viên Phương Oanh và bạn trai cũng không ngoại lệ. Mọi thủ tục diễn ra nhanh chóng, trong vòng 2-3 phút”.

Các công dân đến đăng kí kết hôn theo ngày họ chọn, hẹn trước hoặc đến bất ngờ đều được tiếp đón nhiệt tình. Chúng tôi cũng gửi lời mời bố mẹ đôi bên xuất hiện trong buổi lễ trao giấy đăng kí kết hôn. Tuy nhiên điều này không bắt buộc", ông Điệp nói thêm.

Cặp đôi cũng thoải mái chụp ảnh kỷ niệm với nhân viên UBND phường Liêm Chính

Mặc dù phía Shark Bình và Phương Oanh vẫn chưa lên tiếng về những hình ảnh đăng kí kết hôn đang được lan truyền trên mạng xã hội. Nhưng qua chia sẻ của chính quyền địa phương, cư dân mạng và người hâm mộ có thể chắc chắn cặp đôi đã quyết định "về chung một nhà" sau gần 1 năm trúng tiếng sét ái tình của nhau.



phía Shark Bình và Phương Oanh vẫn chưa lên tiếng về những hình ảnh đăng kí kết hôn đang được lan truyền trên mạng xã hội.

Thời gian qua, Phương Oanh và Shark Bình luôn trở thành tâm điểm bàn tán sau khi công khai hẹn hò vào tháng 8/2022. Bởi thời điểm đó, Shark Bình vẫn chưa hoàn tất thủ tục ly hôn với vợ cũ. Chính vì thế, mối quan hệ giữa anh và nữ diễn viên Hương vị tình thân đã vấp phải làn sóng phản đối, chỉ trích dữ dội từ dư luận.

Thời điểm công khai hẹn hò, Phương Oanh bị gắn mác là kẻ thứ ba, tiểu tam, giật chồng,... và vắng bóng khỏi các dự án phim từ đó đến nay

Riêng với Phương Oanh, cô bị gắn mác là kẻ thứ ba, tiểu tam, giật chồng,... và vắng bóng khỏi các dự án phim từ đó đến nay. Chỉ đến khi Shark Bình tuyên bố đã hoàn tất thủ tục ly hôn theo phương diện pháp lý, sự bức xúc của khán giả đối với cặp đôi mới dịu đi một chút.



Phương Oanh có mối quan hệ tốt với 2 con của bạn trai

Sau khi công bố hoàn tất ly hôn, cư dân mạng liên tục bắt gặp khoảnh khắc Shark Bình công khai ở bên Phương Oanh, đưa cô đi dự sự kiện quan trọng của giới doanh nhân hay đi ăn, đi chơi cùng các con riêng của mình. Có thể thấy, dù gặp không ít trở ngại nhưng cặp đôi vẫn quyết gạt bỏ dư luận mà về bên nhau.