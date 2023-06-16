Vừa rộ ảnh đăng kí kết hôn, Phương Oanh và Shark Bình đã rục rịch đi thử váy cưới, ngày trọng đại không còn xa?

Hậu trường 16/06/2023 14:14

Qua những hình ảnh đăng tải, dân tình càng đặt nghi vấn việc cặp đôi đang thử trang phục cưới để chuẩn bị cho ngày trọng đại sắp tới.

Sáng ngày 15/6, trên mạng xã hội rầm rộ lan truyền hình ảnh diễn viên Phương Oanh và bạn trai doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) thực hiện lễ trao giấy chứng nhận kết hôn tại UBND phường Liêm Chính (tỉnh Hà Nam) - quê hương của ngôi sao Hương vị tình thân. 

Liên quan đến thông tin này, chia sẻ với Vietnamnet, ông Nguyễn Thành Điệp – Chủ tịch UBND phường Liêm Chính (Phủ Lý - Hà Nam) xác nhận cả 2 vừa hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn. Buổi lễ còn có sự chứng kiến của một số thành viên trong gia đình nữ diễn viên.

Vừa rộ ảnh đăng kí kết hôn, Phương Oanh và Shark Bình đã rục rịch đi thử váy cưới, ngày trọng đại không còn xa? - Ảnh 1
Vừa rộ ảnh đăng kí kết hôn, Phương Oanh và Shark Bình đã rục rịch đi thử váy cưới, ngày trọng đại không còn xa? - Ảnh 2
Sáng ngày 15/6, trên mạng xã hội rầm rộ lan truyền hình ảnh diễn viên Phương Oanh và bạn trai doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) thực hiện lễ trao giấy chứng nhận kết hôn tại quê hương của ngôi sao Hương vị tình thân. 

Hiện tại, phía 2 nhân vật chính vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức. Tuy nhiên, đa số cư dân mạng đều gửi lời chúc mừng đến Phương Oanh và Shark Bình bởi sau nhiều sóng gió, cuối cùng cả hai cũng có thể đường đường chính chính tuyên bố là vợ chồng của nhau. Nhiều người còn bày tỏ mong chờ đám cưới sớm được diễn ra.

Vừa rộ ảnh đăng kí kết hôn, Phương Oanh và Shark Bình đã rục rịch đi thử váy cưới, ngày trọng đại không còn xa? - Ảnh 3
Vừa rộ ảnh đăng kí kết hôn, Phương Oanh và Shark Bình đã rục rịch đi thử váy cưới, ngày trọng đại không còn xa? - Ảnh 4
Vừa rộ ảnh đăng kí kết hôn, Phương Oanh và Shark Bình đã rục rịch đi thử váy cưới, ngày trọng đại không còn xa? - Ảnh 5
Ở diễn biến mới nhất trên mạng xã hội, khoảnh khắc diễn viên Phương Oanh diện váy cưới cũng bất ngờ được dân tình chia sẻ

Ở diễn biến mới nhất trên mạng xã hội, khoảnh khắc diễn viên Phương Oanh diện váy cưới cũng bất ngờ được dân tình chia sẻ. Cụ thể, nữ chính "Quỳnh búp bê" diện hai mẫu váy cưới, làm tóc make-up trông rất xinh đẹp. Qua đó, dân tình càng đặt nghi vấn việc cặp đôi đang thử trang phục cưới để chuẩn bị cho ngày trọng đại sắp tới.

Tuy nhiên ngay sau đó, một số cư dân mạng đã soi ra đây thực ra chỉ là những hình ảnh của Phương Oanh trong phim Hương vị tình thân, không phải là hình ảnh mới nhất như nhiều người đồn đoán. Theo đó đây là buổi thử váy cưới để chuẩn bị cho những phân cảnh trong phim của Phương Oanh và bạn diễn Mạnh Trường.

Vừa rộ ảnh đăng kí kết hôn, Phương Oanh và Shark Bình đã rục rịch đi thử váy cưới, ngày trọng đại không còn xa? - Ảnh 6
Vừa rộ ảnh đăng kí kết hôn, Phương Oanh và Shark Bình đã rục rịch đi thử váy cưới, ngày trọng đại không còn xa? - Ảnh 7
Thực ra đây chỉ là buổi thử váy cưới để chuẩn bị cho những phân cảnh trong phim của Phương Oanh và bạn diễn Mạnh Trường

Thời gian qua, cuộc tình của Shark Bình - Phương Oanh đối diện với bùa rìu dư luận khi nữ diễn viên bị chỉ trích là kẻ thứ ba, tiểu tam, giật chồng,… Tuy nhiên, sau đó, chia sẻ với truyền thông, cô khẳng định cả 2 đến với nhau khi cô và Shark Bình vẫn độc thân. “Tôi không làm gì sai trái, khuất tất nên không có gì phải hổ thẹn" - cô nhấn mạnh. 

Phương Oanh cho biết cô đã không lường trước được chuyện tình cảm của mình lại ồn ào đến thế. "Ngay từ khi bắt đầu mối quan hệ, tôi đã luôn cẩn trọng, kín đáo. Chỉ đến khi cả hai phía đều cảm thấy đủ tin tưởng, chúng tôi mới cùng nhau xuất hiện ở bên ngoài. Cẩn thận thế nhưng vẫn không thể tránh được sóng gió. Bản thân tôi là một người rất phóng khoáng. Khi đã yêu thích ai, tôi thường có chút cường điệu trong cách thể hiện cảm xúc, dẫn đến việc những hình ảnh riêng tư của mình và người yêu khi bị lộ ra trên mạng dễ bị nhìn nhận tiêu cực" - cô nói.

Vừa rộ ảnh đăng kí kết hôn, Phương Oanh và Shark Bình đã rục rịch đi thử váy cưới, ngày trọng đại không còn xa? - Ảnh 8
Thời gian qua, cuộc tình của Shark Bình - Phương Oanh đối diện với bùa rìu dư luận khi nữ diễn viên bị chỉ trích là kẻ thứ ba, tiểu tam, giật chồng,…

Cô cho hay: "Bạn trai mình bây giờ lại là một người thành đạt. Bản thân tôi cũng là người đã có những thành công nhất định trong sự nghiệp nên hai bên dễ dàng chia sẻ về hành trình dẫn đến thành công của mỗi người và bị hấp dẫn bởi câu chuyện về những gì đối phương từng trải qua. Nói chuyện thấy hợp nhau thì tự nhiên tình cảm sẽ đến thôi. Tình yêu mà, nó đến một cách hết sức tự nhiên".

Vừa rộ ảnh đăng kí kết hôn, Phương Oanh và Shark Bình đã rục rịch đi thử váy cưới, ngày trọng đại không còn xa? - Ảnh 9
Có thể thấy, dù gặp không ít trở ngại nhưng cặp đôi vẫn quyết gạt bỏ dư luận mà về bên nhau

Vừa qua, Shark Bình cũng đã công bố hoàn tất thủ tục ly hôn nên sự bức xúc của khán giả đối với cặp đôi mới dịu đi một chút. Ngay sau đó, cư dân mạng liên tục bắt gặp khoảnh khắc Shark Bình công khai ở bên Phương Oanh, đưa cô đi dự sự kiện quan trọng của giới doanh nhân hay đi ăn, đi chơi cùng các con riêng của mình. Có thể thấy, dù gặp không ít trở ngại nhưng cặp đôi vẫn quyết gạt bỏ dư luận mà về bên nhau.

3 mối tình lận đận của Phương Oanh trước khi thành vợ Shark Bình

3 mối tình lận đận của Phương Oanh trước khi thành vợ Shark Bình

Trước khi đăng ký kết hôn và chính thức thành vợ Shark Bình, Phương Oanh từng trải qua những mối tình dang dở mà cô từng bị lừa dối, cảm thấy không yên lòng.

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