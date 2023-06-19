Phương Oanh đăng clip khoe dáng gợi cảm, Shark Bình khen nức nở, nịnh 'vợ sắp cưới' cực siêu

Hậu trường 19/06/2023 20:34

Diễn viên Phương Oanh và Shark Bình đã có màn tương tác gây chú ý trên mạng xã hội cách đây ít giờ.

Cách đây vài tiếng, trên trang cá nhân của mình, nữ diễn viên Phương Oanh đã đăng tải đoạn clip khoe vóc dáng nóng bỏng. Trong video, cô nàng trang điểm tông Tây kèm với chiếc đầm đen cắt cúp ngực khoe trọn vẻ đẹp hình thể. Nữ diễn viên đã nhanh chóng nhận cơn mưa lời khen từ người hâm mộ.

Phương Oanh đăng clip khoe dáng gợi cảm, Shark Bình khen nức nở, nịnh 'vợ sắp cưới' cực siêu - Ảnh 1
Cách đây vài tiếng, trên trang cá nhân của mình, nữ diễn viên Phương Oanh đã đăng tải đoạn clip khoe vóc dáng nóng bỏng.
Phương Oanh đăng clip khoe dáng gợi cảm, Shark Bình khen nức nở, nịnh 'vợ sắp cưới' cực siêu - Ảnh 2
Trong video, cô nàng trang điểm tông Tây kèm với chiếc đầm đen cắt cúp khoe trọn vẻ đẹp hình thể.
Phương Oanh đăng clip khoe dáng gợi cảm, Shark Bình khen nức nở, nịnh 'vợ sắp cưới' cực siêu - Ảnh 3
 Nữ diễn viên đã nhanh chóng nhận cơn mưa lời khen từ người hâm mộ.

Điều khiến cư dân mạng chú ý là bình luận đầy tình cảm mà Shark Bình dành cho vợ. Cụ thể, nam doanh nhân đã viết: "Hết nước chấm, hết luôn cả nước dùng". Anh còn đính kèm cả icon bày tỏ sự ngạc nhiên trước sắc đẹp của 'nóc nhà'. Sau đó, một người hâm mộ đã bày tỏ ý kiến: "Phương Oanh có chồng như thế này chắc chẳng bao giờ buồn nhỉ?". Lập tức, Shark Bình dí dỏm hài hước đáp lại: "Không bao giờ buồn, trừ những lúc không vui".

Phương Oanh đăng clip khoe dáng gợi cảm, Shark Bình khen nức nở, nịnh 'vợ sắp cưới' cực siêu - Ảnh 4
Điều khiến cư dân mạng chú ý là bình luận đầy tình cảm mà Shark Bình dành cho vợ.

Có thể thấy, từ khi công khai hẹn hò, không chỉ dành những lời khen có cánh cho Phương Oanh mà Shark Bình còn liên tục lên tiếng bảo vệ cô nàng trên mạng xã hội. Mỗi lần nữ diễn viên đăng tải hình ảnh trên trang cá nhân và bị nhiều cư dân mạng nói lời khó nghe, nam doanh nhân liền thẳng thắn trả lời từng bình luận và block những tài khoản ảo đang tấn công bạn gái.

Phương Oanh đăng clip khoe dáng gợi cảm, Shark Bình khen nức nở, nịnh 'vợ sắp cưới' cực siêu - Ảnh 5
Từ khi công khai hẹn hò, không chỉ dành những lời khen có cánh cho Phương Oanh mà Shark Bình còn liên tục lên tiếng bảo vệ cô nàng trên mạng xã hội.

Diễn viên Phương Oanh và Shark Bình công khai hẹn hò từ tháng 8/2022, sau khi những bức ảnh của cặp đôi rò rỉ trên mạng xã hội. Chuyện tình cảm của họ từng gây xôn xao dư luận trong thời gian dài. Trong hơn một năm yêu nhau, Shark Bình luôn luôn khẳng định Phương Oanh không phải là người chen vào cuộc hôn nhân của anh và vợ cũ.

Phương Oanh đăng clip khoe dáng gợi cảm, Shark Bình khen nức nở, nịnh 'vợ sắp cưới' cực siêu - Ảnh 6
Diễn viên Phương Oanh và Shark Bình công khai hẹn hò từ tháng 8/2022, sau khi những bức ảnh của cặp đôi rò rỉ trên mạng xã hội.

Mới đây, mạng xã hội đã bàn tán xôn xao về lễ trao giấy chứng nhận kết hôn của Phương Oanh và Shark Bình được tổ chức tại UBND phường Liêm Chính (tỉnh Hà Nam) vào sáng 16/5. Tại buổi lễ, Phương Oanh và Shark Bình được trao giấy chứng nhận kết hôn trên sân khấu. Cho đến hiện tại, cặp đôi vẫn chưa lên tiếng về hình ảnh đăng ký kết hôn tại quê nhà của nữ diễn viên.

Phương Oanh đăng clip khoe dáng gợi cảm, Shark Bình khen nức nở, nịnh 'vợ sắp cưới' cực siêu - Ảnh 7
Mạng xã hội đã bàn tán xôn xao về lễ trao giấy chứng nhận kết hôn của Phương Oanh và Shark Bình được tổ chức tại UBND phường Liêm Chính (tỉnh Hà Nam) vào sáng 16/5.
Phương Oanh đăng clip khoe dáng gợi cảm, Shark Bình khen nức nở, nịnh 'vợ sắp cưới' cực siêu - Ảnh 8
 Cho đến hiện tại, cặp đôi vẫn chưa lên tiếng về hình ảnh đăng ký kết hôn tại quê nhà của nữ diễn viên.
Mẹ ruột Shark Bình hết lời khen ngợi con dâu cũ, tỏ thái độ ra sao khi con trai kết hôn với Phương Oanh?

Mẹ ruột Shark Bình hết lời khen ngợi con dâu cũ, tỏ thái độ ra sao khi con trai kết hôn với Phương Oanh?

Mọi người cũng có thể thấy được sự quan tâm và yêu thương của mẹ shark Bình dành cho con dâu cũ.

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Từ khóa:   hậu trường Phương Oanh Shark Bình

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