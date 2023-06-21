Vừa về chung nhà, Shark Bình đã bị Phương Oanh 'bóc mẽ' hành động 'lạ', hóa ra 'tổng tài' cũng có 'lúc này, lúc kia'

Hậu trường 21/06/2023 13:16

Màn tương tác của cặp đôi Phương Oanh - Shark Bình ở phần bình luận khiến cư dân mạng được một phen cười nắc nẻ.

Sáng ngày 15/6, thông tin và hình ảnh cặp đôi Shark Bình, Phương Oanh đăng ký kết hôn và trở thành vợ chồng hợp pháp tại UBND phường Liêm Chính, tỉnh Hà Nam đã khiến MXH bùng nổ. Mặc dù đến nay, cặp đôi vẫn chưa thông báo hỷ sự đến mọi người song rất nhiều cư dân mạng đã đồng loạt gửi lời chúc phúc đến cả hai.

Vừa về chung nhà, Shark Bình đã bị Phương Oanh 'bóc mẽ' hành động 'lạ', hóa ra 'tổng tài' cũng có 'lúc này, lúc kia' - Ảnh 1
Phương Oanh và Shark Bình đăng ký kết hôn

Sau thông tin "đường đường chính chính" kết hôn, mọi động thái của cặp đôi tiếp tục thu hút sự quan tâm, chú ý của dân tình. Mới đây nữ chính phim Hương Vị Tình Thân đã khoe khoảnh khắc "ông xã" làm trò hề khiến dân tình cười ngất. Theo đó Phương Oanh đăng tải hình ảnh nhan sắc mặn mà, tuy vậy bên dưới phần bình luận, Shark Bình lại đăng tải hình ảnh hoàn toàn đối lập với vẻ ngoài nhí nhố, chu môi chụp ảnh. 

Vừa về chung nhà, Shark Bình đã bị Phương Oanh 'bóc mẽ' hành động 'lạ', hóa ra 'tổng tài' cũng có 'lúc này, lúc kia' - Ảnh 2

Vừa về chung nhà, Shark Bình đã bị Phương Oanh 'bóc mẽ' hành động 'lạ', hóa ra 'tổng tài' cũng có 'lúc này, lúc kia' - Ảnh 3
 Một Shark Bình 'rất khác' sau khi về chung nhà với Quỳnh Búp Bê

Nam doanh nhân không quên nhắn nhủ: "Hóa ra ai cũng có lúc this, lúc that nhở". Không chịu thua, Quỳnh búp bê lập tức có màn đáp trả bằng ảnh "cá mập 8x" bắn tim. Kèm theo đó, cô không quên "ghẹo": "Ok ok mình thả tim cho bạn nè".

Màn tương tác qua lại của cặp đôi ngay lập tức khiến dân tình thích thú. Khoảnh khắc "ông chủ" công nghệ vô tư thả tim với gương mặt tấu hài gần như đã "đánh sập" hình tượng "tổng tài" chỉn chu của Shark Bình. 

Vừa về chung nhà, Shark Bình đã bị Phương Oanh 'bóc mẽ' hành động 'lạ', hóa ra 'tổng tài' cũng có 'lúc này, lúc kia' - Ảnh 4
Sau khi yêu Phương Oanh, Shark Bình không ngại phá vỡ hình tượng đĩnh đạc. Anh nhiều lần được khen ngày càng trẻ trung, năng động

Có thể thấy, từ khi công khai hẹn hò đến lúc về chung một nhà, không chỉ lên tiếng bảo vệ người thương trước "búa rìu" dư luận, Shark Bình cũng rất siêng bình luận khen ngợi, trêu ghẹo Phương Oanh. Mỗi lần nữ diễn viên đăng tải hình ảnh trên trang cá nhân, nam doanh nhân đều không "bỏ sót" và tương tác rất đều đặn. 

Vừa về chung nhà, Shark Bình đã bị Phương Oanh 'bóc mẽ' hành động 'lạ', hóa ra 'tổng tài' cũng có 'lúc này, lúc kia' - Ảnh 5

Vừa về chung nhà, Shark Bình đã bị Phương Oanh 'bóc mẽ' hành động 'lạ', hóa ra 'tổng tài' cũng có 'lúc này, lúc kia' - Ảnh 6

Vừa về chung nhà, Shark Bình đã bị Phương Oanh 'bóc mẽ' hành động 'lạ', hóa ra 'tổng tài' cũng có 'lúc này, lúc kia' - Ảnh 7
 Những khoảnh khắc tình bể bình của Phương Oanh và Shark Bình

Phương Oanh và Shark Bình công khai hẹn hò vào tháng 8/2022. Thời điểm đó, nam doanh nhân vẫn chưa hoàn tất thủ tục ly hôn với vợ cũ. Chính vì thế, mối quan hệ giữa anh và nữ diễn viên Phương Oanh đã vấp phải làn sóng phản đối, chỉ trích dữ dội từ dư luận. Thậm chí, nữ chính phim Hương Vị Tình Thân còn bị gắn mác là kẻ thứ ba, tiểu tam, giật chồng... 

Mẹ ruột Shark Bình chính thức lên tiếng về chuyện kết hôn giữa con trai và Phương Oanh

Mẹ ruột Shark Bình chính thức lên tiếng về chuyện kết hôn giữa con trai và Phương Oanh

Mẹ Shark Bình chia sẻ, con dâu Phương Oanh là người đơn giản, chân thành, nói năng bộp chộp nên đôi khi bị vạ miệng.

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