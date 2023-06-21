Mẹ ruột Shark Bình chính thức lên tiếng về chuyện kết hôn giữa con trai và Phương Oanh

Sau nhiều biến cố trong chuyện tình cảm của con trai, bà Kim Hòa cảm thấy gia đình mình đã có 'happy ending' khi Phương Oanh hòa hợp với con riêng của chồng và chu toàn bổn phận làm dâu.

Shark Bình sinh ra trong gia đình tri thức ở Hà Đông (Hà Nội), có mẹ là giáo viên và bố là nhà báo. Mẹ của anh tên đầy đủ là Phạm Thị Kim Hòa, từng giảng dạy tại Cao đẳng Y tế Hà Đông và về hưu từ 2007.

"Tôi thương Oanh chịu oan ức, bị vu khống là người thứ ba. Điều tuyệt vời là Oanh rất hợp với hai con của Bình. Hai đứa trẻ ủng hộ bố đến với cô, còn thương cô bị đổ oan. Bé Mây liên tục bày tỏ tình yêu với Oanh, bé Zin vui khi bố và cô thành vợ chồng. Gia đình tôi có 'happy ending' khi Oanh làm dâu con", mẹ Shark Bình nói.

Trả lời Ngôi Sao, bà Hòa cho biết gia đình bà đón nhận Phương Oanh ngay từ lần đầu Shark Bình đưa bạn gái về nhà ra mắt. Từ đó, bà và Phương Oanh giữ mối quan hệ thân thiết, trò chuyện với nhau về mọi điều trong cuộc sống. Vợ chồng bà ủng hộ con trai "đi bước nữa" sau khi chứng kiến Phương Oanh quan tâm, chăm sóc và hòa hợp với hai con riêng của nam doanh nhân. Bà vui mừng khi Shark Bình và Phương Oanh quyết định gắn kết lâu dài, hoàn thành thủ tục kết hôn hôm 15/6.

Sau gần 1 năm chính thức công khai hẹn hò, Phương Oanh và Shark Bình vẫn giữ mối quan hệ tình cảm ngọt ngào.

Bà Kim Hòa cho biết thêm mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu giữa bà và Phương Oanh rất tốt đẹp. Hai mẹ con hợp tính nhau nên hay trò chuyện. Trong mắt bà, con dâu là người đơn giản, chân thành, nói năng bộp chộp nên đôi khi bị vạ miệng. Cách đây vài ngày, bà gặp rắc rối khi bị một số trang mạng lấy lại chia sẻ của mình từ 2015 rồi bịa đặt đó là phát ngôn mới nên rất thấu hiểu những gì con dâu phải trải qua cách đây gần một năm.

Trải qua nhiều sóng gió, cặp đôi Shark Bình - Phương Oanh cuối cùng đã trở thành vợ chồng hợp pháp.

Phương Oanh và Shark Bình hoàn thành thủ tục kết hôn hôm 15/6 tại UBND phường Liêm Chính (Phủ Lý - Hà Nam), quê nữ diễn viên. Sau khi kết hôn, Phương Oanh vẫn duy trì sự nghiệp riêng với công việc kinh doanh bất động sản, điều hành thương hiệu thời trang và quảng cáo. Nữ diễn viên Quỳnh Búp Bê hiện bận rộn với tổ ấm mới và sẽ quay lại đóng phim khi có kịch bản tâm đắc.

Trước đó, tình yêu của họ trải qua nhiều sóng gió, hình ảnh hẹn hò bị lan truyền trên mạng hồi tháng 8/2022. Dư luận chia đôi ngả, một bên chỉ trích Phương Oanh là người thứ ba xen vào cuộc hôn nhân của Shark Bình và doanh nhân Đào Lan Hương, một bên cho rằng cô không có lỗi vì xuất hiện khi vợ chồng họ đã ly thân, cùng ký đơn đồng thuận ly hôn từ lâu và chỉ chờ hoàn thành thủ tục pháp lý

Phát ngôn của bà Hòa vào năm 2015 bị cư dân mạng bất ngờ đào lại khiến bà bức xúc.

Thời gian gần đây, những phát ngôn của bà dành cho con dâu cũ vào năm 2015 bị đào lại, bịa đặt rằng bà đang lên tiếng bênh vực cho doanh nhân Đào Lan Hương - vợ cũ Shark Bình. Cụ thể, trên sóng truyền hình, bà Phạm Kim Hòa đã trả lời phỏng vấn về mô hình khởi nghiệp của Đào Lan Hương: “Khi bắt đầu xây dựng mô hình này, phải nói là Hương đầu tư thời gian rất nhiều. Từ sáng đến tận 11 - 12 giờ đêm mới về. Tôi rất thông cảm với Hương. Tôi chưa bao giờ suy nghĩ khởi nghiệp khó khăn như thế mà phụ nữ nên lui về mà nấp sau bóng đàn ông. Phụ nữ cũng nên có sự nghiệp của phụ nữ”.

Mẹ Shark Bình cũng chia sẻ Phương Oanh rất hòa hợp với 2 con của chồng và chu toàn bổn phận làm dâu.

Trước đó, Shark Bình cũng từng chia sẻ, anh đã dẫn Phương Oanh về ra mắt gia đình và bố mẹ anh cũng rất hài lòng về "người mới" của con trai. Hiện tại, dù thế nào thì cuộc chiến ly hôn và tin đồn tình tay ba cũng kết thúc. Mỗi người đều có cuộc sống riêng.

Nam doanh nhân và vợ cũ được công nhận thuận tình ly hôn, theo quyết định của Tòa án nhân dân quận Hà Đông (Hà Nội) hồi tháng 5. Shark Bình luôn khẳng định Phương Oanh không phải người xen vào cuộc sống của anh và vợ cũ, bởi quá trình ly hôn kéo dài là do việc phân chia tài sản, không liên quan chuyện tình cảm giữa hai người.