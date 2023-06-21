Mẹ ruột Shark Bình chính thức lên tiếng về chuyện kết hôn giữa con trai và Phương Oanh

Hậu trường 21/06/2023 11:09

Mẹ Shark Bình chia sẻ, con dâu Phương Oanh là người đơn giản, chân thành, nói năng bộp chộp nên đôi khi bị vạ miệng.

Shark Bình sinh ra trong gia đình tri thức ở Hà Đông (Hà Nội), có mẹ là giáo viên và bố là nhà báo. Mẹ của anh tên đầy đủ là Phạm Thị Kim Hòa, từng giảng dạy tại Cao đẳng Y tế Hà Đông và về hưu từ 2007.

Sau nhiều biến cố trong chuyện tình cảm của con trai, bà Kim Hòa cảm thấy gia đình mình đã có 'happy ending' khi Phương Oanh hòa hợp với con riêng của chồng và chu toàn bổn phận làm dâu.

Mẹ ruột Shark Bình chính thức lên tiếng về chuyện kết hôn giữa con trai và Phương Oanh - Ảnh 1
Shark Bình và Phương Oanh chính thức đăng ký thủ tục kết hôm vào ngày 15/6 vừa qua.

Trả lời Ngôi Sao, bà Hòa cho biết gia đình bà đón nhận Phương Oanh ngay từ lần đầu Shark Bình đưa bạn gái về nhà ra mắt. Từ đó, bà và Phương Oanh giữ mối quan hệ thân thiết, trò chuyện với nhau về mọi điều trong cuộc sống. Vợ chồng bà ủng hộ con trai "đi bước nữa" sau khi chứng kiến Phương Oanh quan tâm, chăm sóc và hòa hợp với hai con riêng của nam doanh nhân. Bà vui mừng khi Shark Bình và Phương Oanh quyết định gắn kết lâu dài, hoàn thành thủ tục kết hôn hôm 15/6.

"Tôi thương Oanh chịu oan ức, bị vu khống là người thứ ba. Điều tuyệt vời là Oanh rất hợp với hai con của Bình. Hai đứa trẻ ủng hộ bố đến với cô, còn thương cô bị đổ oan. Bé Mây liên tục bày tỏ tình yêu với Oanh, bé Zin vui khi bố và cô thành vợ chồng. Gia đình tôi có 'happy ending' khi Oanh làm dâu con", mẹ Shark Bình nói.

Mẹ ruột Shark Bình chính thức lên tiếng về chuyện kết hôn giữa con trai và Phương Oanh - Ảnh 2
Sau gần 1 năm chính thức công khai hẹn hò, Phương Oanh và Shark Bình vẫn giữ mối quan hệ tình cảm ngọt ngào.

Bà Kim Hòa cho biết thêm mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu giữa bà và Phương Oanh rất tốt đẹp. Hai mẹ con hợp tính nhau nên hay trò chuyện. Trong mắt bà, con dâu là người đơn giản, chân thành, nói năng bộp chộp nên đôi khi bị vạ miệng. Cách đây vài ngày, bà gặp rắc rối khi bị một số trang mạng lấy lại chia sẻ của mình từ 2015 rồi bịa đặt đó là phát ngôn mới nên rất thấu hiểu những gì con dâu phải trải qua cách đây gần một năm.

Mẹ ruột Shark Bình chính thức lên tiếng về chuyện kết hôn giữa con trai và Phương Oanh - Ảnh 3
Trải qua nhiều sóng gió, cặp đôi Shark Bình - Phương Oanh cuối cùng đã trở thành vợ chồng hợp pháp.

Phương Oanh và Shark Bình hoàn thành thủ tục kết hôn hôm 15/6 tại UBND phường Liêm Chính (Phủ Lý - Hà Nam), quê nữ diễn viên. Sau khi kết hôn, Phương Oanh vẫn duy trì sự nghiệp riêng với công việc kinh doanh bất động sản, điều hành thương hiệu thời trang và quảng cáo. Nữ diễn viên Quỳnh Búp Bê hiện bận rộn với tổ ấm mới và sẽ quay lại đóng phim khi có kịch bản tâm đắc.

Trước đó, tình yêu của họ trải qua nhiều sóng gió, hình ảnh hẹn hò bị lan truyền trên mạng hồi tháng 8/2022. Dư luận chia đôi ngả, một bên chỉ trích Phương Oanh là người thứ ba xen vào cuộc hôn nhân của Shark Bình và doanh nhân Đào Lan Hương, một bên cho rằng cô không có lỗi vì xuất hiện khi vợ chồng họ đã ly thân, cùng ký đơn đồng thuận ly hôn từ lâu và chỉ chờ hoàn thành thủ tục pháp lý

Mẹ ruột Shark Bình chính thức lên tiếng về chuyện kết hôn giữa con trai và Phương Oanh - Ảnh 4
Phát ngôn của bà Hòa vào năm 2015 bị cư dân mạng bất ngờ đào lại khiến bà bức xúc.

Thời gian gần đây, những phát ngôn của bà dành cho con dâu cũ vào năm 2015 bị đào lại, bịa đặt rằng bà đang lên tiếng bênh vực cho doanh nhân Đào Lan Hương - vợ cũ Shark Bình. Cụ thể, trên sóng truyền hình, bà Phạm Kim Hòa đã trả lời phỏng vấn về mô hình khởi nghiệp của Đào Lan Hương: “Khi bắt đầu xây dựng mô hình này, phải nói là Hương đầu tư thời gian rất nhiều. Từ sáng đến tận 11 - 12 giờ đêm mới về. Tôi rất thông cảm với Hương. Tôi chưa bao giờ suy nghĩ khởi nghiệp khó khăn như thế mà phụ nữ nên lui về mà nấp sau bóng đàn ông. Phụ nữ cũng nên có sự nghiệp của phụ nữ”.

Mẹ ruột Shark Bình chính thức lên tiếng về chuyện kết hôn giữa con trai và Phương Oanh - Ảnh 5
Mẹ Shark Bình cũng chia sẻ Phương Oanh rất hòa hợp với 2 con của chồng và chu toàn bổn phận làm dâu.

Trước đó, Shark Bình cũng từng chia sẻ, anh đã dẫn Phương Oanh về ra mắt gia đình và bố mẹ anh cũng rất hài lòng về "người mới" của con trai. Hiện tại, dù thế nào thì cuộc chiến ly hôn và tin đồn tình tay ba cũng kết thúc. Mỗi người đều có cuộc sống riêng.

Nam doanh nhân và vợ cũ được công nhận thuận tình ly hôn, theo quyết định của Tòa án nhân dân quận Hà Đông (Hà Nội) hồi tháng 5. Shark Bình luôn khẳng định Phương Oanh không phải người xen vào cuộc sống của anh và vợ cũ, bởi quá trình ly hôn kéo dài là do việc phân chia tài sản, không liên quan chuyện tình cảm giữa hai người.

Phản ứng bất ngờ của Shark Bình khi vợ mới bị cư dân mạng tấn công

Phản ứng bất ngờ của Shark Bình khi vợ mới bị cư dân mạng tấn công

Mới đây, diễn viên Phương Oanh tiếp tục gặp phải sự mỉa mai cướp chồng của cư dân mạng, Shark Bình đã có phản ứng thu hút sự chú ý từ netizen.

Xem thêm
Từ khóa:   Mẹ Shark Bình nói gì về Phương oanh Shark Bình và Phương Oanh Shark Bình và Phương Oanh kết hôn

TIN MỚI NHẤT

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 22 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 22 phút trước
Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Tâm sự Eva 52 phút trước
Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 1 giờ 22 phút trước
Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Tâm sự Eva 1 giờ 52 phút trước
Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Tâm sự 2 giờ 18 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự Eva 2 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi