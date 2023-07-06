Shark Bình định nghĩa 2 từ 'hạnh phúc', đáp trả cực gắt khi bị chê trách vứt bỏ vợ con để tìm người mới

kể từ sau khi về chung nhà, cả hai rất chăm tương tác với nhau trên MXH. Mọi động thái của cả hai luôn nhận được sự quan tâm, chú ý của dư luận. Bên cạnh những lời chúc phúc, nhiều netizen vẫn buông lời mỉa mai, đá xéo chuyện tình cảm của cặp đôi.

Vào sáng ngày 15/6, thông tin và hình ảnh cặp đôi Shark Bình, Phương Oanh đăng ký kết hôn và trở thành vợ chồng hợp pháp tại UBND phường Liêm Chính, tỉnh Hà Nam đã khiến MXH bùng nổ.

Mới đây, Shark Bình bất ngờ nhận về một bình luận tiêu cực bên dưới bài viết trên trang cá nhân. Một tài khoản Facebook mỉa mai: "Một gia đình đang hạnh phúc đủ đầy: Vợ chồng giỏi giang, thành đạt, con cái ngoan hiền, xinh đẹp như kim đồng ngọc nữ, nếp tẻ đủ cả, tình nghĩa vợ chồng gần 20 năm, Shark có cảm nhận và trân trọng được hương vị tình thân không mà vứt bỏ, rồi đi tìm người mới, mới được một khoảng thời gian còn quá ngắn, chưa va vào những điều cuộc sống mang đến mà Shark đã nói là hương vị tình thân? Mình không có ý gì cả mà chỉ thấy tiếc cho một gia đình đẹp như thế mà cả 2 người không giữ được. Một gia đình là niềm mơ ước của bao người trong xã hội này".

Trước bình luận kể trên, Shark Bình tỏ thái độ gay gắt, đáp lời: "Sai ngay từ câu đầu tiên. Chắc không hiểu khái niệm hạnh phúc là như thế nào mà cứ thích bao đồng 'khóc thuê không ai mướn', tôi thấy vô duyên hết cỡ. Thôi về nấu cơm chăm chồng chăm con, giữ gìn hạnh phúc gia đình mình đi bà ơi, kẻo ăn mắng bây giờ".

Bình luận đáp trả của shark Bình khi bị nói bỏ vợ đẹp con ngoan

Động thái của Shark Bình đã nhận được sự quan tâm từ cư dân mạng. Trước đó, không ít lần nam doanh nhân lên tiếng trước những bình luận tiêu cực từ netizen. "Cá mập 8x" không ngần ngại đáp trả antifan nếu có ai buông lời mỉa mai, đá xéo Phương Oanh.

Trước đó, vào tháng 8/2022, Shark Bình và Phương Oanh chính thức công khai đang trong một mối quan hệ tình cảm. Thời điểm đó, nam doanh nhân vẫn chưa hoàn tất thủ tục ly hôn với vợ cũ. Chính vì thế, chuyện tình giữa anh và nữ diễn viên Phương Oanh đã vấp phải làn sóng phản đối, chỉ trích dữ dội từ dư luận. Thậm chí, nữ chính phim Hương Vị Tình Thân còn bị gắn mác là kẻ thứ ba, tiểu tam, giật chồng...

Chuyện tình cảm của nam doanh nhân và Quỳnh Búp Bê từng nhận về rất nhiều chỉ trích

Tại thời điểm đó, trước sự chỉ trích dữ dội, doanh nhân Nguyễn Hòa Bình luôn ra mặt bảo vệ bạn gái. Ông không ngại đưa Phương Oanh đến các sự kiện, gặp gỡ gia đình và cùng nhau đi du lịch tận hưởng cuộc sống, đồng thời sẵn sàng đáp trả dư luận mỗi lần người yêu bị mỉa mai, đá xéo.

Trong khi đó, bà Đào Lan Hương - vợ cũ của nam doanh nhân, không ngừng "tố" chuyện tình cảm của Shark Bình và Phương Oanh trên mạng xã hội. Thậm chí, bà còn khẳng định sẽ nhờ pháp luật xử lý bởi Shark Bình và Phương Oanh đã công khai yêu đương khi vợ chồng bà vẫn chưa hoàn tất thủ tục ly hôn.

Phải đến ngày 9/5, "cá mập 8x" mới thông báo hoàn tất thủ tục giấy tờ ly hôn với vợ cũ theo quyết định của Tòa án Nhân dân quận Hà Đông, Hà Nội. Ngay sau đó, Phương Oanh lên tiếng xin lỗi khán giả vì ồn ào đời tư và khẳng định không phá vỡ hôn nhân người khác. Shark Bình cũng bày tỏ, anh rất tiếc vì câu chuyện gây ra nhiều tranh cãi và hiểu lầm không đáng có, khiến nhiều người không liên quan bị liên lụy và phải chịu tổn thương oan trái.