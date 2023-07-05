Từng khuyên Phương Oanh đừng làm 'người thứ 3', nay luật sư của bà Lan Hương bất ngờ đăng đàn xin lỗi 'vợ mới' Shark Bình, nội dung gây chú ý

Hậu trường 05/07/2023 09:56

Mới đây, ông Hà Trọng Đại - luật sư của bà Đào Lan Hương trong vụ ly hôn ồn ào, bất ngờ đăng đàn xin lỗi nữ diễn viên Phương Oanh với nội dung gây chú ý. 

Sau gần 2 tháng hoàn tất ly hôn, mọi động thái của Shark Bình - Phương Oanh - doanh nhân Đào Lan Hương và những người có liên quan vẫn nhận được sự quan tâm chú ý đặc biệt của dư luận. 

Từng khuyên Phương Oanh đừng làm 'người thứ 3', nay luật sư của bà Lan Hương bất ngờ đăng đàn xin lỗi 'vợ mới' Shark Bình, nội dung gây chú ý - Ảnh 1
Phương Oanh - Shark Bình - Bà Đào Lan Hương từng là tâm điểm khi ồn ào ly hôn nổ ra

Mới đây, ông Hà Trọng Đại - luật sư của bà Đào Lan Hương trong vụ ly hôn ồn ào, bất ngờ đăng đàn xin lỗi nữ diễn viên Phương Oanh với nội dung gây chú ý. 

Từng khuyên Phương Oanh đừng làm 'người thứ 3', nay luật sư của bà Lan Hương bất ngờ đăng đàn xin lỗi 'vợ mới' Shark Bình, nội dung gây chú ý - Ảnh 2
Bà Lan Hương làm việc cùng luật sư Hà Trọng Đại hồi cuối tháng 8/2022

Cụ thể, vị luật sư này cho biết "vợ mới" của Shark Bình đã gửi đơn khiếu nại đến Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư Hà Nội. Tại buổi hòa giải ngày 14/10/2022 tại Đoàn Luật sư TP Hà Nội, ông Đại đã nhận ra lỗi của mình, xin lỗi Phương Oanh và hứa sẽ đăng bài xin lỗi công khai diễn viên trên facebook cá nhân và xin lỗi trên báo chí. Nguồn cơn của sự việc xuất phát từ bài đăng “Chuyện diễn viên Phương Oanh - Đạo đức hay pháp luật cho phép” mà vị luật sư này đã đăng tải trước đó.

Từng khuyên Phương Oanh đừng làm 'người thứ 3', nay luật sư của bà Lan Hương bất ngờ đăng đàn xin lỗi 'vợ mới' Shark Bình, nội dung gây chú ý - Ảnh 3
 Bài viết này được cho là nguồn cơn khiến diễn viên Phương Oanh gửi đơn khiếu nại đến Đoàn Luật sư TP Hà Nội

Theo bài viết, về mặt pháp luật rõ ràng Shark Bình vẫn là người đàn ông đã có vợ, 2 người đã kết hôn và chung sống khoảng 20 năm. Hiện đã có 2 con (1 trai - 1 gái) và giữa 2 người cũng đang tồn tại khá nhiều tài sản chung, việc chăm nuôi con vẫn do cả 2 chăm sóc. 

Ngoài ra, bàn về diễn viên Phương Oanh, ông Trọng Đại cũng nói thêm về việc nữ diễn viên nên tìm hiểu kỹ "nhân thân" của người mình yêu trước khi công khai lên cho bàn dân thiên hạ biết về mối quan hệ tình cảm. 

"Đạo đức, phẩm giá là thứ thiêng liêng, mỗi con người khi đã sống với trách nhiệm làm người thì ai cũng nhớ tới hai từ Đạo Đức. Sẽ chẳng có gì đáng nói và chê trách mối quan hệ của Bình - Oanh nếu Shark Bình đã " đồng thuận ly hôn" với chị Hương.

Tuy nhiên về phía bên kia của sự đau đớn, chị Hương trên trang cá nhân của mình vẫn khẳng định giữa Shark Bình và chị chưa hề ly hôn và hiện vẫn có nhiều tài sản chung cũng như cả hai đều có trách nhiệm chăm lo cho con cái....", vị luật sư chia sẻ thêm.

Tuy nhiên, tính đến sáng nay 28/8/2022, bài đăng nói trên đã không còn xuất hiện trên trang cá nhân của luật sư Hà Trọng Đại. 

Từng khuyên Phương Oanh đừng làm 'người thứ 3', nay luật sư của bà Lan Hương bất ngờ đăng đàn xin lỗi 'vợ mới' Shark Bình, nội dung gây chú ý - Ảnh 4
Luật sư Hà Trọng Đại

Được biết, luật sư Hà Trọng Đại đã sử dụng hình ảnh của diễn viên Phương Oanh khi chưa xin phép và có sử dụng một số từ ngữ chưa chuẩn mực, gây hiểu nhầm, tranh cãi trong bài viết khi đánh giá về diễn viên Phương Oanh. Chính vì vậy, bài viết lần này với mục đích gửi lời công khai xin lỗi tới mỹ nhân VFC.

Từng khuyên Phương Oanh đừng làm 'người thứ 3', nay luật sư của bà Lan Hương bất ngờ đăng đàn xin lỗi 'vợ mới' Shark Bình, nội dung gây chú ý - Ảnh 5
Lời xin lỗi của luật sư Hà Trọng Đại đến diễn viên Phương Oanh

Nguyên văn bài đăng của ông Hà Trọng Đại:

"Xin Chào diễn viên Phương Oanh!

Thưa quý vị!

Tôi là Luật sư Hà Trọng Đại – Đoàn luật sư TP Hà Nội, ngày 26/8/2022 tôi đã viết và đăng trên facebook của tôi bài “Chuyện diễn viên Phương Oanh - Đạo đức hay pháp luật cho phép” Tôi đã sử dụng hình ảnh của diễn viên Phương Oanh khi chưa xin phép và có sử dụng một số từ ngữ chưa chuẩn mực, gây hiểu nhầm, tranh cãi trong bài viết khi đánh giá về diễn viên Phương Oanh.

Thời gian qua, diễn viên Phương Oanh đã gửi đơn khiếu nại đến Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư Hà Nội, tại buổi hòa giải ngày 14/10/2022 tại Đoàn Luật sư TP Hà Nội, tôi đã nhận ra lỗi của mình, xin lỗi Phương Oanh và hứa sẽ đăng bài xin lỗi công khai diễn viên Phương Oanh trên facebook cá nhân và xin lỗi trên báo chí. Tuy nhiên, sau đó tôi mới chỉ đăng bài xin lỗi trên facebook cá nhân của tôi về việc sử dụng hình ảnh khi chưa xin phép Phương Oanh, mà chưa xin lỗi việc đã dùng một số từ ngữ chưa chuẩn mực, có thể gây hiểu nhầm để đăng công khai trên báo chí như đã hứa.

Qua đây, tôi gửi lời xin lỗi đến diễn viên Phương Oanh về những hành vi nêu trên. Tôi cũng mong nhận được sự thông cảm của những người theo dõi, quan tâm đến vụ việc, đây là bài học để rút kinh nghiệm, để hoàn thiện mình hơn trong cuộc sống và hành nghề luật sư.

Trân trọng và cầu thị!"

Đáng chú ý, bên dưới bài viết, bà Đào Lan Hương đã để lại bình luận động viên với lời lẽ tôn trọng và đề cao: "Em rất tôn trọng anh! Một người anh tử tế! Những lời cám ơn anh, chị Vũ Thị Hương, anh Phạm Thanh Bình em nói nhiều rồi, nhưng vẫn để dành chưa viết trên MXH. Anh cứ yên tâm là người có văn hoá, có trí tuệ ai cũng hiểu".

Từng khuyên Phương Oanh đừng làm 'người thứ 3', nay luật sư của bà Lan Hương bất ngờ đăng đàn xin lỗi 'vợ mới' Shark Bình, nội dung gây chú ý - Ảnh 6
Bình luận của bà Đào Lan Hương

Hiện bài viết vẫn đang gây chú ý trên khắp các diễn đàn mạng, song về phía Phương Oanh, cô vẫn chưa có bất kỳ phản hồi nào.

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Từ khóa:   Phương Oanh Shark Bình luật sư Hà Trọng Đại Doanh nhân Đào Lan Hương

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