Sau 2 tháng hoàn tất ly hôn, Shark Bình yên ấm bên bến đỗ mới, vợ cũ vội ứng tuyển 'người yêu'!

Nhiều tháng qua, kể từ ngày Shark Bình công khai hẹn hò với diễn viên Phương Oanh, cuộc sống của doanh nhân Đào Lan Hương (vợ cũ Shark Bình) cũng nhận về nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Bởi nữ doanh nhân từng lên tiếng tố chồng cũ và Phương Oanh hẹn hò khi cô và Shark Bình vẫn chưa hoàn tất thủ tục ly hôn. Từ đó, Phương Oanh nhận về nhiều 'búa rìu' dư luận, mỉa mai là "tiểu tam", "giật chồng",...

Nhiều tháng qua, kể từ ngày Shark Bình công khai hẹn hò với diễn viên Phương Oanh, cuộc sống của doanh nhân Đào Lan Hương (vợ cũ Shark Bình) cũng nhận về nhiều sự quan tâm của cư dân mạng

Sau 2 tháng hoàn tất ly hôn, mới đây, trên mạng xã hội, vợ cũ Shark Bình đã đăng tải nhiều khoảnh khắc hạnh phúc, bình yên bên các con trong chuyến du lịch hè. Đáng chú ý, cô còn vui vẻ chia sẻ việc muốn tìm người yêu. Cô viết: "Rao bán chị gái của Jin và May". Có thể thấy, sau ồn ào đổ vỡ hôn nhân, cô đã dần cân bằng lại cuộc sống và tập trung phát triển sự nghiệp. Nhiều người công nhận rằng sau 2 tháng hoàn tất ly hôn Shark Bình, nhan sắc của vợ cũ Shark Bình ngày càng thăng hạng.