Sau 2 tháng hoàn tất ly hôn, Shark Bình yên ấm bên bến đỗ mới, vợ cũ vội ứng tuyển 'người yêu'!

Hậu trường 05/07/2023 09:04

Hậu ly hôn, vợ cũ Shark Bình chọn cuộc sống mới nhẹ nhàng, chăm chỉ làm đẹp, trau chuốt ngoại hình bản thân nhiều hơn so với trước đó.

Nhiều tháng qua, kể từ ngày Shark Bình công khai hẹn hò với diễn viên Phương Oanh, cuộc sống của doanh nhân Đào Lan Hương (vợ cũ Shark Bình) cũng nhận về nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Bởi nữ doanh nhân từng lên tiếng tố chồng cũ và Phương Oanh hẹn hò khi cô và Shark Bình vẫn chưa hoàn tất thủ tục ly hôn. Từ đó, Phương Oanh nhận về nhiều 'búa rìu' dư luận, mỉa mai là "tiểu tam", "giật chồng",...

Sau 2 tháng hoàn tất ly hôn, Shark Bình yên ấm bên bến đỗ mới, vợ cũ vội ứng tuyển 'người yêu'! - Ảnh 1
Nhiều tháng qua, kể từ ngày Shark Bình công khai hẹn hò với diễn viên Phương Oanh, cuộc sống của doanh nhân Đào Lan Hương (vợ cũ Shark Bình) cũng nhận về nhiều sự quan tâm của cư dân mạng

Sau 2 tháng hoàn tất ly hôn, mới đây, trên mạng xã hội, vợ cũ Shark Bình đã đăng tải nhiều khoảnh khắc hạnh phúc, bình yên bên các con trong chuyến du lịch hè. Đáng chú ý, cô còn vui vẻ chia sẻ việc muốn tìm người yêu. Cô viết: "Rao bán chị gái của Jin và May". Có thể thấy, sau ồn ào đổ vỡ hôn nhân, cô đã dần cân bằng lại cuộc sống và tập trung phát triển sự nghiệp. Nhiều người công nhận rằng sau 2 tháng hoàn tất ly hôn Shark Bình, nhan sắc của vợ cũ Shark Bình ngày càng thăng hạng. 

Sau 2 tháng hoàn tất ly hôn, Shark Bình yên ấm bên bến đỗ mới, vợ cũ vội ứng tuyển 'người yêu'! - Ảnh 2
Vợ cũ Shark Bình vui vẻ chia sẻ việc muốn tìm người yêu

Vợ cũ Shark Bình chọn cuộc sống mới nhẹ nhàng, chăm chỉ làm đẹp, trau chuốt ngoại hình bản thân nhiều hơn so với trước đó. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên cập nhật những hoạt động đời thường, tự thưởng cho bản thân những chuyến du lịch, tận hưởng cuộc sống độc thân.

Sau 2 tháng hoàn tất ly hôn, Shark Bình yên ấm bên bến đỗ mới, vợ cũ vội ứng tuyển 'người yêu'! - Ảnh 3
Sau 2 tháng hoàn tất ly hôn, Shark Bình yên ấm bên bến đỗ mới, vợ cũ vội ứng tuyển 'người yêu'! - Ảnh 4
Hậu ly hôn, vợ cũ Shark Bình chọn cuộc sống mới nhẹ nhàng, chăm chỉ làm đẹp, trau chuốt ngoại hình bản thân nhiều hơn so với trước đó

Vừa qua, dân tình còn được phen "dậy sóng" khi trên mạng xã hội lan truyền rầm rộ khoảnh khắc lễ trao Giấy chứng nhận kết hôn của Phương Oanh và Shark Bình được tổ chức tại UBND phường Liêm Chính, tỉnh Hà Nam.

Sau 2 tháng hoàn tất ly hôn, Shark Bình yên ấm bên bến đỗ mới, vợ cũ vội ứng tuyển 'người yêu'! - Ảnh 5
Dù không tránh khỏi việc liên tục bị "réo gọi" vào chuyện tình cảm của Shark Bình với Phương Oanh, song bà Đào Lan Hương dường như không tỏ ra quá bận tâm mà thay vào đó tập trung chăm sóc các con lẫn bản thân

Dù không tránh khỏi việc liên tục bị "réo gọi" vào chuyện tình cảm của Shark Bình với Phương Oanh, song bà Đào Lan Hương dường như không tỏ ra quá bận tâm mà thay vào đó tập trung chăm sóc các con lẫn bản thân. Khán giả mong rằng sau cuộc hôn nhân không trọn vẹn, doanh nhân Đào Lan Hương sẽ sớm tìm được bến đỗ hạnh phúc cho riêng mình.

Vừa về chung một nhà, Shark Bình đã lộ rõ biểu hiện 'nghiện vợ', sơ hở là 'tâng bốc' Phương Oanh không ngớt lời!

Vừa về chung một nhà, Shark Bình đã lộ rõ biểu hiện 'nghiện vợ', sơ hở là 'tâng bốc' Phương Oanh không ngớt lời!

Từ khi công khai hẹn hò đến lúc về chung một nhà, không chỉ lên tiếng bảo vệ người thương trước "búa rìu" dư luận, Shark Bình cũng rất siêng bình luận khen ngợi, trêu ghẹo Phương Oanh.

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