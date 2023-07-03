Hậu ly hôn, vợ cũ Shark Bình khoe 3 vòng nảy nở, hé lộ chốn bình yên khi hai con trưởng thành

Mới đây, trên trang cá nhân, doanh nhân Đào Lan Hương đã khoe bức ảnh bản thân đứng giữa cánh đồng rau, diện váy ôm body màu xanh khoe đường cong cơ thể. Trải qua 2 lần sinh nở và ở tuổi ngoài 40, thân hình Đào Lan Hương vẫn nuột nà, 3 vòng quyến rũ. Ngoài ra, cô cũng tiết lộ dự án xây dựng ngôi làng rộng 5 hecta với dòng trạng thái: “Nhiều khi cũng nghĩ về tương lai khi May và Jin trưởng thành thì mình sẽ sống như thế nào. Chắc chắn sẽ là một chốn bình yên không khí mát mẻ quanh năm…”.

Loạt hình ảnh của cô đã khiến cư dân mạng trầm trồ với nhan sắc rạng ngời, nhanh chóng nhận được nhiều lời khen ngợi, đặc biệt bố ruột đã vào chúc mừng cô: “Tuyệt quá, chúc mừng con gái bố”.