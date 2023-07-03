Hậu ly hôn, vợ cũ Shark Bình khoe 3 vòng nảy nở, hé lộ chốn bình yên khi hai con trưởng thành

Sau gần 2 tháng hoàn tất ly hôn với chồng cũ, doanh nhân Đào Lan Hương ngày càng lên sắc. Đặc biệt, những chia sẻ mới nhất của cô gây chú ý với cư dân mạng.
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Mới đây, trên trang cá nhân, doanh nhân Đào Lan Hương đã khoe bức ảnh bản thân đứng giữa cánh đồng rau, diện váy ôm body màu xanh khoe đường cong cơ thể. Trải qua 2 lần sinh nở và ở tuổi ngoài 40, thân hình Đào Lan Hương vẫn nuột nà, 3 vòng quyến rũ. Ngoài ra, cô cũng tiết lộ dự án xây dựng ngôi làng rộng 5 hecta với dòng trạng thái: “Nhiều khi cũng nghĩ về tương lai khi May và Jin trưởng thành thì mình sẽ sống như thế nào. Chắc chắn sẽ là một chốn bình yên không khí mát mẻ quanh năm…”.
Loạt hình ảnh của cô đã khiến cư dân mạng trầm trồ với nhan sắc rạng ngời, nhanh chóng nhận được nhiều lời khen ngợi, đặc biệt bố ruột đã vào chúc mừng cô: “Tuyệt quá, chúc mừng con gái bố”.
Có thể đây là lần hiếm hoi công chúng thấy được sự cổ vũ tinh thần đến từ gia đình Đào Lan Hương. Bởi lẽ, khoảng thời gian ồn ào vừa qua cô nàng hạn chế chia sẻ về đời tư gia đình lên mạng xã hội.
Có thể thấy sau khi ly hôn, vợ cũ Shark Bình có cuộc sống mới nhẹ nhàng, tập trung phát triển sự nghiệp, nuôi nấng con cái, không còn đề cập đến các vấn đề mâu thuẫn trước đây. Ngoài ra, Đào Lan Hương chăm chỉ làm đẹp, trau chuốt ngoại hình bản thân nhiều hơn so với trước đó. Nhiều người nhận ra, nữ doanh nhân ngày càng thăng hạng nhan sắc và sở hữu thần thái rạng rỡ. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên cập nhật những hoạt động đời thường. Người đẹp tự thưởng cho bản thân những chuyến du lịch, tận hưởng cuộc sống độc thân.