Vừa về chung một nhà, Shark Bình đã lộ rõ biểu hiện 'nghiện vợ', sơ hở là 'tâng bốc' Phương Oanh không ngớt lời!

Từ khi công khai hẹn hò đến lúc về chung một nhà, không chỉ lên tiếng bảo vệ người thương trước "búa rìu" dư luận, Shark Bình cũng rất siêng bình luận khen ngợi, trêu ghẹo Phương Oanh.

Sáng ngày 15/6, hình ảnh cặp đôi Shark Bình, Phương Oanh đăng ký kết hôn và trở thành vợ chồng hợp pháp tại UBND phường Liêm Chính, tỉnh Hà Nam đã khiến MXH bùng nổ. Mặc dù đến nay, cặp đôi vẫn chưa thông báo chính thức về tin vui này đến mọi người song rất nhiều cư dân mạng đã đồng loạt gửi lời chúc phúc đến cả hai.

Sáng ngày 15/6, hình ảnh cặp đôi Shark Bình, Phương Oanh đăng ký kết hôn và trở thành vợ chồng hợp pháp tại UBND phường Liêm Chính, tỉnh Hà Nam đã khiến MXH bùng nổ Sau khi về chung một nhà, có thể dễ dàng nhận thấy độ "nghiện vợ" của Shark Bình khi không ngại để lại lời khen có cánh dưới mỗi bức ảnh hay dòng trạng thái của bà xã. Cặp đôi còn không ngại thể hiện sự hạnh phúc và ngọt ngào dành cho nhau.

Sau khi về chung một nhà, có thể dễ dàng nhận thấy độ "nghiện vợ" của Shark Bình khi không ngại để lại lời khen có cánh dưới mỗi bức ảnh hay dòng trạng thái của bà xã Mới đây, trên trang cá nhân, Phương Oanh tiếp tục khoe loạt ảnh mới trong chiếc diện đầm trắng tinh khôi hở vai với mái tóc xõa dài dịu dàng. Nhan sắc được dân tình ngợi khen tựa nàng thơ. Nhiều người còn cho rằng ngoại hình của "Quỳnh búp bê" ngày càng thăng hạng sau khi làm vợ người ta. Nhiều người cho rằng ngoại hình của "Quỳnh búp bê" ngày càng thăng hạng sau khi làm vợ người ta Đáng chú ý, ngay dưới phần bình luận, Shark Bình không ngại thả nhẹ một bình luận tâng bốc vợ rằng: "Đang họp mà phải ngó ngang" và đính kèm hình ảnh của mình để minh họa sinh động. Đối đáp lại lời của chồng, Phương Oanh cũng dí dỏm nhắc nhở: "Quá mất tập trung".

Đáng chú ý, ngay dưới phần bình luận, Shark Bình không ngại thả nhẹ một bình luận tâng bốc vợ rằng: "Đang họp mà phải ngó ngang" Màn tương tác của cặp đôi luôn thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Từ khi công khai hẹn hò đến lúc về chung một nhà, không chỉ lên tiếng bảo vệ người thương trước "búa rìu" dư luận, Shark Bình cũng rất siêng bình luận khen ngợi, trêu ghẹo Phương Oanh. Mỗi lần nữ diễn viên đăng tải hình ảnh trên trang cá nhân, nam doanh nhân đều không "bỏ sót" và tương tác, thả tim rất nhiệt tình. Từ khi công khai hẹn hò đến lúc về chung một nhà, không chỉ lên tiếng bảo vệ người thương trước "búa rìu" dư luận, Shark Bình cũng rất siêng bình luận khen ngợi, trêu ghẹo Phương Oanh Phương Oanh và Shark Bình công khai hẹn hò vào tháng 8/2022. Thời điểm đó, nam doanh nhân vẫn chưa hoàn tất thủ tục ly hôn với vợ cũ. Chính vì thế, mối quan hệ giữa anh và nữ diễn viên Phương Oanh đã vấp phải làn sóng phản đối, chỉ trích dữ dội từ dư luận. Thậm chí, nữ chính phim Hương Vị Tình Thân còn bị gắn mác là kẻ thứ ba, tiểu tam, giật chồng...

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