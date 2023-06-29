Hậu đăng ký kết hôn, Phương Oanh khoe khéo nhẫn kim cương 'siêu to khổng lồ' ở ngón áp út, dân tình rộn ràng 'ngày cưới gần kề'?

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Phương Oanh đã đăng tải đoạn clip để quảng bá cho thương hiệu thời trang của bản thân. Nữ diễn viên gây chú ý khi diện quần áo cắt xẻ, ôm sát, khoe trọn đường cong cơ thể.

Tuy nhiên, điều khiến dân tình chú ý lại là chiếc nhẫn kim cương ở ngón áp út xuất hiện trong khá nhiều phân cảnh. Ngay lập tức, CĐM bán tín bán nghi có chăng nữ diễn viên phim Quỳnh Búp Bê đã được cầu hôn nhưng chưa hé lộ.

Nhưng chiếc nhẫn kim cương 'siêu to khổng lồ' mới là thứ chiếm spotlight

Trước đó, vào sáng ngày 15/6, thông tin và hình ảnh cặp đôi Shark Bình, Phương Oanh đăng ký kết hôn và trở thành vợ chồng hợp pháp tại UBND phường Liêm Chính, tỉnh Hà Nam đã khiến MXH bùng nổ.

Hình ảnh Phương Oanh và Shark Bình đi đăng ký kết hôn ở quê nhà nữ diễn viên

Bên cạnh đó diễn viên Phương Oanh cũng tiết lộ những nguyên tắc khi về chung một nhà với nam doanh nhân và nhận về nhiều phản ứng trái chiều từ CĐM. Mỹ nhân gốc Hà Nam chia sẻ: "Một là không tặng quà, hai là không can thiệp vào công việc của nhau, ba là không được phép đòi đầu tư. Ngay từ đầu, tôi đã nói quan điểm của tôi rất rõ ràng. Chúng ta đến với nhau vì cảm mến, ngưỡng mộ và muốn lắng nghe nhau nói. Chúng ta đều tự nguyện dành thời gian quý báu của mình cho nhau".

Được biết, Phương Oanh và Shark Bình công khai hẹn hò vào tháng 8/2022. Thời điểm đó, nam doanh nhân vẫn chưa hoàn tất thủ tục ly hôn với vợ cũ. Chính vì thế, mối quan hệ giữa anh và nữ diễn viên Phương Oanh đã vấp phải làn sóng phản đối, chỉ trích dữ dội từ dư luận. Thậm chí, nữ chính phim Hương Vị Tình Thân còn bị gắn mác là kẻ thứ ba, tiểu tam, giật chồng...

Phương Oanh thành 'cái gai trong mắt' dân tình tại thời điểm mới lộ chuyện yêu đương với Shark Bình

Tại thời điểm đó, trước sự chỉ trích dữ dội, doanh nhân Nguyễn Hòa Bình luôn ra mặt bảo vệ bạn gái. Ông không ngại đưa Phương Oanh đến các sự kiện, gặp gỡ gia đình và cùng nhau đi du lịch tận hưởng cuộc sống, đồng thời sẵn sàng đáp trả dư luận mỗi lần người yêu bị mỉa mai, đá xéo.

Thời điểm mới công khai tình cảm, cả hai bị chỉ trích rất nhiều trên các diễn đàn MXH

Trong khi đó, bà Đào Lan Hương - vợ cũ của nam doanh nhân, không ngừng "tố" chuyện tình cảm của Shark Bình và Phương Oanh trên mạng xã hội. Thậm chí, bà còn khẳng định sẽ nhờ pháp luật xử lý bởi Shark Bình và Phương Oanh đã công khai yêu đương khi vợ chồng bà vẫn chưa hoàn tất thủ tục ly hôn.

Phải đến ngày 9/5, "cá mập 8x" mới thông báo hoàn tất thủ tục giấy tờ ly hôn với vợ cũ theo quyết định của Tòa án Nhân dân quận Hà Đông, Hà Nội. Ngay sau đó, Phương Oanh lên tiếng xin lỗi khán giả vì ồn ào đời tư và khẳng định không phá vỡ hôn nhân người khác. Shark Bình cũng bày tỏ, anh rất tiếc vì câu chuyện gây ra nhiều tranh cãi và hiểu lầm không đáng có, khiến nhiều người không liên quan bị liên lụy và phải chịu tổn thương oan trái.