Phương Oanh hé lộ số đo vòng 3 cực 'khủng' khi đăng tải bộ ảnh cũ diện bikini đầy nóng bỏng

Hậu trường 23/06/2023 14:57

Sau khi tuyến bố đăng ký kết hôn, Phương Oanh và Shark Bình cùng nhau du ngoạn khắp nơi. mới đây, ''Quỳnh búp bê'' đăng tải bộ ảnh cũ và tiết lộ số đo vòng 3 khiến nhiều người ''choáng váng''

Theo thông tin ghi nhận từ báo Dân Trí, ngày 15/6, khán giả xôn xao với clip ghi lại hình ảnh diễn viên Phương Oanh và bạn trai là doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) thực hiện buổi lễ trao Giấy chứng nhận kết hôn tại UBND phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam - quê hương của nữ diễn viên ''Quỳnh búp bê''. 

Phương Oanh hé lộ số đo vòng 3 cực 'khủng' khi đăng tải bộ ảnh cũ diện bikini đầy nóng bỏng - Ảnh 1
Phương Oanh và nam doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) 

Khi những hình ảnh, clip ghi lại buổi lễ trao Giấy chứng nhận kết hôn được lan truyền trên mạng, có nhiều ý kiến cho rằng buổi lễ này được "ưu ái" vì Shark Bình và Phương Oanh là người nổi tiếng hoặc do họ tự bỏ tiền để tổ chức buổi lễ long trọng.

Tuy nhiên, không lâu sau đó Chủ tịch UBND phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam đã lên tiếng khẳng định không có sự ưu ái nào ở đây, tất cả các cặp đôi khi đến đăng ký kết hôn đều sẽ được tổ chức như thế. 

Phương Oanh hé lộ số đo vòng 3 cực 'khủng' khi đăng tải bộ ảnh cũ diện bikini đầy nóng bỏng - Ảnh 2
Phương Oanh hé lộ số đo vòng 3 cực 'khủng' khi đăng tải bộ ảnh cũ diện bikini đầy nóng bỏng - Ảnh 3
Phương Oanh và Shark Bình hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn 

Sau khi công khai cả hai sẽ về chung một nhà, Shark Bình và Phương Oanh có dịp đi du hí cùng nhau khắp nơi. Cả hai liên tục phát ''cẩu lương'' cho mọi người bằng bộ ảnh được thực hiện trên du thuyền neo đậu ở Vịnh Hạ Long đã được đăng tải trên mạng xã hội. 

Trong loạt ảnh, Phương Oanh diện trang phục lưới gợi cảm khoe ba vòng nóng bỏng. Shark Bình thể hiện sự trẻ trung, phong độ với áo thun trắng phối quần kaki, kết hợp phụ kiện là mũ, kính mắt sành điệu. Cả hai tạo dáng thân mật trên du thuyền. 

Phương Oanh hé lộ số đo vòng 3 cực 'khủng' khi đăng tải bộ ảnh cũ diện bikini đầy nóng bỏng - Ảnh 4
Phương Oanh hé lộ số đo vòng 3 cực 'khủng' khi đăng tải bộ ảnh cũ diện bikini đầy nóng bỏng - Ảnh 5
Phương Oanh hé lộ số đo vòng 3 cực 'khủng' khi đăng tải bộ ảnh cũ diện bikini đầy nóng bỏng - Ảnh 6
Cả hai liên tục phát ''cẩu lương'' cho mọi người bằng bộ ảnh được thực hiện trên du thuyền neo đậu ở Vịnh Hạ Long

Mới đây trên trang cá nhân, Phương Oanh lại tiếp tục khiến dân tình ''nháo nhào'' chia sẻ lại loạt ảnh bikini cách đây 2 năm về trước. Bên cạnh đó nữ diễn viên còn chia sẻ số đo vòng 3 "khủng" khiến cho netizen không khỏi bất ngờ. 

Phương Oanh hé lộ số đo vòng 3 cực 'khủng' khi đăng tải bộ ảnh cũ diện bikini đầy nóng bỏng - Ảnh 7
Phương Oanh chia sẻ bộ ảnh cũ nóng bỏng khi diện bikini 

Cụ thể nữ chính Quỳnh Búp Bê vui vẻ cho biết: "Hồi đó mông gần 100, cân nặng toàn thân 59kg, trong khi bàn chân thì vẫn đi size 36, lạch bà lạch bạch như vịt. Nhiều khi đứng lâu còn không vững ý mọi người. Thật là một trải nghiệm thú vị". 

Sau khi ngắm nhìn những hình ảnh cũ của Phương Oanh, đa số khán giả đều cho rằng nữ diễn viên ngày càng xinh đẹp trông thấy. Nhiều người còn chúng mừng cho nữ diễn viên vì đã tìm được ''bến đỗ'' sau nhiều biến cố vừa qua. 

Phương Oanh hé lộ số đo vòng 3 cực 'khủng' khi đăng tải bộ ảnh cũ diện bikini đầy nóng bỏng - Ảnh 8
Phương Oanh hé lộ số đo vòng 3 cực 'khủng' khi đăng tải bộ ảnh cũ diện bikini đầy nóng bỏng - Ảnh 9
Phương Oanh tiết lộ số đo vòng 3 gần 100 khiến nhiều người bất ngờ 

Phương Oanh và Shark Bình nhận nhiều lời chúc mừng từ người thân và bạn bè khi trở thành vợ chồng. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, mẹ của nam doanh nhân còn cho biết bà cảm thấy gia đình mình hạnh phúc khi có Phương Oanh là con dâu. Bà cũng khẳng định, các con của Shark Bình rất yêu quý Phương Oanh và luôn muốn cả hai sẽ gắn kết lâu dài. 

Phương Oanh hé lộ số đo vòng 3 cực 'khủng' khi đăng tải bộ ảnh cũ diện bikini đầy nóng bỏng - Ảnh 10
Mẹ của nam doanh nhân còn cho biết bà cảm thấy gia đình mình hạnh phúc khi có Phương Oanh là con dâu
Phương Oanh hé lộ số đo vòng 3 cực 'khủng' khi đăng tải bộ ảnh cũ diện bikini đầy nóng bỏng - Ảnh 11
Các con của nam doanh nhân rất yêu quý Phương Oanh 
Phương Oanh dẫn hai con của Shark Bình đi ăn, có hành động khiến cộng đồng mạng bất ngờ

Phương Oanh dẫn hai con của Shark Bình đi ăn, có hành động khiến cộng đồng mạng bất ngờ

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