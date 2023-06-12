Hậu hoàn tất ly hôn, vợ cũ Shark Bình 'lột xác' ngoạn mục, lộ diện với nhan sắc khác lạ khiến dân tình bấn loạn

Hậu trường 12/06/2023 16:01

Hậu ly hôn, cuộc sống của vợ cũ Shark Bình cũng được cộng đồng mạng chú ý hơn cả.

Vào ngày 9/5 vừa qua, doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) thông báo đã hoàn tất thủ tục ly hôn với vợ cũ là doanh nhân Đào Lan Hương sau hơn 3 năm kể từ ngày ký đơn đồng thuận ly hôn và hoàn tất chia tài sản.

Hậu hoàn tất ly hôn, vợ cũ Shark Bình 'lột xác' ngoạn mục, lộ diện với nhan sắc khác lạ khiến dân tình bấn loạn - Ảnh 1
Shark Bình thông báo đã chính thức ly hôn với doanh nhân Đào Lan Hương 

Cách đây ít ngày, bài đăng của Shark Bình với nội dung "Tin vui cuối tuần" đã nhận được sự quan tâm từ netizen. Dù chưa rõ thực hư nam doanh nhân này đón tin vui gì và có liên quan đến bạn gái Phương Oanh hay không, nhưng dưới phần bình luận, nam "cá mập" vẫn nhận được nhiều lời chúc mừng.

Hậu hoàn tất ly hôn, vợ cũ Shark Bình 'lột xác' ngoạn mục, lộ diện với nhan sắc khác lạ khiến dân tình bấn loạn - Ảnh 2
Shark Bình trước đó khiến cộng đồng mạng tò mò vì thông báo ''tin vui'' 

Giữa lúc netizen vẫn đang tò mò về tin vui của Shark Bình, mới đây, dân mạng không khỏi xôn xao trước hình ảnh mới nhất của bà Đào Lan Hương - Vợ cũ Shark Bình. Theo đó, bà Đào Lan Hương khoe ảnh tự sướng trong lúc đi du lịch. Có thể thấy, nhan sắc của nữ doanh nhân khác lạ, trông trẻ trung hơn nhiều so với trước. Không những thế vợ cũ Shark Bình còn tự tin diện áo "khoét sâu" khiến dân tình càng thêm bất ngờ. 

Hậu hoàn tất ly hôn, vợ cũ Shark Bình 'lột xác' ngoạn mục, lộ diện với nhan sắc khác lạ khiến dân tình bấn loạn - Ảnh 3
Đào Lan Hương đăng ảnh khoe sắc vóc rạng ngời, cuốn hút 

Ngay sau khi được chia sẻ, khoảng khắc của bà Đào Lan Hương đã nhận về nhiều lời khen từ cư dân mạng. Đa phần điều khen ngợi nữ doanh nhân có sắc vóc ngày càng xinh đẹp, khí chất.  

Hậu hoàn tất ly hôn, vợ cũ Shark Bình 'lột xác' ngoạn mục, lộ diện với nhan sắc khác lạ khiến dân tình bấn loạn - Ảnh 4
Hậu hoàn tất ly hôn, vợ cũ Shark Bình 'lột xác' ngoạn mục, lộ diện với nhan sắc khác lạ khiến dân tình bấn loạn - Ảnh 5
Cộng đồng mạng để lại lời khen ngợi cho nữ doanh nhân Đào Lan Hương hậu ly hôn 

Trước đó, doanh nhân Nguyễn Hòa Bình và diễn viên Phương Oanh xác nhận hẹn hò vào ngày 26/8/2022. Thời điểm đó, nữ diễn viên khẳng định cả 2 đến với nhau khi đang độc thân. Ngay sau đó, vợ của Shark Bình là doanh nhân Đào Lan Hương lên tiếng cho biết vợ chồng bà chưa hoàn tất thủ tục ly hôn. Điều này khiến dân mạng quay sang phản ứng gay gắt trước mối quan hệ của vị "cá mập" của với diễn viên Quỳnh búp bê. 

Hậu hoàn tất ly hôn, vợ cũ Shark Bình 'lột xác' ngoạn mục, lộ diện với nhan sắc khác lạ khiến dân tình bấn loạn - Ảnh 6
Cuộc tình ''ngang trái'' của Phương Oanh và Shark Bình luôn là đề tài ''nóng hổi'' 

Hậu thông báo hoàn tất ly hôn, Shark Bình thoải mái chia sẻ nhiều hình ảnh tình tứ sánh đôi cùng bạn gái. Cả hai thường xuyên cùng nhau đi du lịch, tham gia các sự kiện. Bên nhau hơn nửa năm, cặp đôi "gây choáng" khi đã "vi vu" tới nhiều nước châu Âu, ngoài ra còn đi Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan,... 

Hậu hoàn tất ly hôn, vợ cũ Shark Bình 'lột xác' ngoạn mục, lộ diện với nhan sắc khác lạ khiến dân tình bấn loạn - Ảnh 7
Shark Bình và Phương Oanh tham gia sự kiện của tập đoàn Alibaba tại Trung Quốc 
Hậu hoàn tất ly hôn, vợ cũ Shark Bình 'lột xác' ngoạn mục, lộ diện với nhan sắc khác lạ khiến dân tình bấn loạn - Ảnh 8
Hậu hoàn tất ly hôn, vợ cũ Shark Bình 'lột xác' ngoạn mục, lộ diện với nhan sắc khác lạ khiến dân tình bấn loạn - Ảnh 9
Cặp đôi "gây choáng" khi đã "vi vu" tới nhiều nước châu Âu, ngoài ra còn đi Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan,... 

Không chỉ vậy, trên mạng xã hội, netizen còn lan truyền đoạn clip ghi lại khoảnh khắc diễn viên Phương Oanh đưa hai con Shark Bình đi ăn tối. Cụ thể trong clip, Shark Bình đi trước, nữ diễn viên phim Quỳnh Búp Bê đi sau, nắm tay con gái của bạn trai.

Dù chỉ là hành động nhỏ, thế nhưng đông đảo dân mạng cho rằng mối quan hệ giữa diễn viên Phương Oanh và các con của Shark Bình khá tốt. Hơn thế, một số netizen còn cho rằng, cáchcon gái Shark Bình nắm tay Phương Oanh cho thấy, các con của vị "Cá mập" xem cô như người thân trong gia đình. Hiện, mỗi lần cặp đôi xuất hiện đều gây sự chú ý, bàn tán xôn xao.

Hậu hoàn tất ly hôn, vợ cũ Shark Bình 'lột xác' ngoạn mục, lộ diện với nhan sắc khác lạ khiến dân tình bấn loạn - Ảnh 10
Hậu hoàn tất ly hôn, vợ cũ Shark Bình 'lột xác' ngoạn mục, lộ diện với nhan sắc khác lạ khiến dân tình bấn loạn - Ảnh 11
Phương Oanh thường xuyên đi ăn cùng hai con của Shark Bình 

 

Shark Bình thông báo 'tin vui', giữa đêm Phương Oanh bất ngờ có động thái lạ: 'Đừng ngại thay đổi'

Shark Bình thông báo 'tin vui', giữa đêm Phương Oanh bất ngờ có động thái lạ: 'Đừng ngại thay đổi'

Giữa lúc bạn trai thông báo 'tin vui', phía Phương Oanh lại không có động thái tương tác qua lại với bạn trai như trước.

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Từ khóa:   Phương Oanh Shark Bình Đào Lan Hương

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