Giữa ồn ào ly hôn 'căng như dây đàn' với chồng cũ, Diệp Lâm Anh gây sốt vì loạt ảnh thân mật với 1 chàng trai ngoại quốc, được dân tình khen 'đẹp đôi'

Giữa lúc ồn ào ly hôn của người đẹp đang là tâm điểm chú ý của dư luận, CĐM bất ngờ đào lại nhiều khoảnh khắc của người đẹp tại cuộc thi này và dành tặng nhiều lời khen ngợi vì tài năng của Diệp Lâm Anh.

Diệp Lâm Anh xuất thân là vũ công rồi lấn sân sang lĩnh vực khác như người mẫu, diễn viên… Trước khi đến với con đường ca sĩ, người mẫu, Diệp Lâm Anh từng là thành viên của nhóm nhảy đình đám Big Toe. Người đẹp cũng từng tham gia Bước Nhảy Hoàn Vũ và "thành đôi" với 1 bạn nhảy người nước ngoài.

Dù không thể chạm tay đến ngôi vị cao nhất của Bước nhảy Hoàn vũ 2015, nhưng những dấu ấn mà Diệp Lâm Anh từng để lại trong cuộc thi hết sức ấn tượng, khiến công chúng không thể nào quên.

Theo đó, trong một bài diễn, Diệp Lâm Anh xuất hiện trên sân khấu với hình tượng "thiên nga trắng". Mỹ nhân Hà Thành khiến dân tình ngưỡng mộ khi khi kết hợp ba thể loại nhảy múa Ballet, Dancesport và Hiphop vào cùng một tiết mục. Tại thời điểm đó, Diệp Lâm Anh là cái tên vô cùng ấn tượng ở cuộc thi, cô đã cố gắng để đứng trên mũi chân trong đôi giày múa, đồng thời thực hiện những động tác vô cùng uyển chuyển.

Cũng trong mùa giải năm đó, cô cũng vướng nghi vấn hẹn hò với bạn nhảy ngoại quốc - Zhivko vì cả hai quá ăn ý khi nhảy cặp, đồng thời Diệp Lâm Anh cũng thực hiện bộ ảnh vô cùng thân mật với bạn nhảy. Tuy nhiên, ngay khi tin đồn nổ ra, chân dài sinh năm 1989 đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận và khẳng định cả hai chỉ là bạn.

Diệp Lâm Anh từng được đẩy thuyền tích cực bởi quá đẹp đôi

Được biết, thời điểm đó người đẹp chưa quen biết thiếu gia Nghiêm Đức. Đến năm 2016, Diệp Lâm Anh mới chính thức công khai sánh đôi cùng Nghiêm Đức trong các sự kiện.

Trong suốt thời gian hẹn hò, Diệp Lâm Anh và chồng cũ thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện, quấn quýt không rời. Đặc biệt, cộng đồng mạng còn phát sốt bởi những câu nói đậm chất ngôn tình mà ông xã dành cho cô như:

"Em là tất cả mọi thứ của anh".

"Anh mãi mãi không bao giờ buông tay em".

"Anh muốn được cùng em đi hết con đường dài phía trước và dành tất cả giây phút đời mình sau này bên em. Anh muốn là người thức dậy bên em mỗi sáng, là người che chở em suốt cuộc đời. Làm vợ anh nhé".

Trước khi ly hôn, cặp đôi từng khiến nhiều người ngưỡng mộ vì chuyện tình đẹp

Đến năm 2018, hôn lễ của người đẹp và thiếu gia Đức Phạm từng làm Vbiz dậy sóng bởi đám cưới siêu hoành tráng. Tuy nhiên hạnh phúc chưa bao lâu thì đến năm 2022, doanh nhân Đức Phạm xác nhận thông tin đã ly thân và chuẩn bị ly hôn Diệp Lâm Anh. Anh cho biết, cả hai gặp trục trặc trong hôn nhân và ly thân từ tháng 1/2021.

Tại thời điểm đó, Diệp Lâm Anh nhiều lần lên tiếng phủ nhận nhằm bảo vệ hạnh phúc gia đình. Tuy nhiên, sau đó, "tức nước vỡ bờ", cô quyết định ly hôn và công khai việc chồng ngoại tình. Đến nay, sau 3 phiên toà, vụ ly hôn giữa Diệp Lâm Anh và chồng cũ vẫn chưa được giải quyết vì không có tiếng nói chung về việc nuôi dưỡng các con.