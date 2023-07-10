Anh Tuấn 'Phố Trong Làng' và pha 'tự huỷ' sự nghiệp: Muốn dừng lại mọi chuyện sau ồn ào bênh vực chồng cũ Diệp Lâm Anh

Sau khi lên tiếng bên vực bạn thân - thiếu gia Nghiêm Đức, diễn viên Anh Tuấn đã nhận về bão chỉ trích từ dư luận. Đến mới đây, nam diễn viên đã lên tiếng về vấn đề này.

Tối 8/7, sau khi Diệp Lâm Anh tung đoạn clip mẹ chồng cũ đến gặp Quỳnh Thư để "3 mặt 1 lời", cùng đoạn tin nhắn chứng minh mối quan hệ tình cảm giữa Nghiêm Đức và Quỳnh Thư, phía chồng cũ đã có động thái phản hồi. Những ngày qua, Diệp Lâm Anh và chồng cũ liên tục có những màn đấu đá 'không hồi kết' Theo đó, nam doanh nhân đăng tải bài viết dài, vô cùng chỉn chu, thừa nhận bản thân có nhiều hành động sai và thất bại trong cuộc hôn nhân hơn 3 năm vừa qua.

Cụ thể, Nghiêm Đức chia sẻ: "Thời gian qua, các bạn đã đọc được nhiều thông tin liên quan đến cá nhân tôi và gia đình. Tôi đã có một cuộc hôn nhân thất bại. Khi người ta thất bại trong việc gì đó, họ thường muốn giấu đi. Nên tôi chọn cho mình cách im lặng, lùi về phía sau để mọi chuyện được giải quyết êm thấm và nhẹ nhàng. Như thế sẽ tốt cho các con của tôi, hai bé còn quá nhỏ. Những sóng gió nên đặt sau cánh cửa nhà thì hơn. Tôi và Lâm Anh đã không thể tiếp tục mối quan hệ này. Lẽ ra chúng tôi có thể chia tay như hai người lớn văn minh, xây dựng cuộc sống riêng của nhau trên nguyên tắc của sự tôn trọng, không ồn ào. Một mái nhà tan vỡ là quá đủ rồi, tôi không mong các con mình phải chịu thêm bất kỳ nỗi đau nào khác. Sau quãng thời gian sống với những điều tiếng, tôi chọn cách lên tiếng thế này một lần sau cuối để những ai cần sẽ có thêm góc nhìn về mọi việc. Đầu tiên, tôi đã có những hành động sai lầm, chắc chắn là vậy. Tôi nhận hết những sai lầm đó".

Doanh nhân Nghiêm Đức cho biết bản thân không hài lòng với việc Diệp Lâm Anh công khai những hình ảnh, thông tin riêng tư của gia đình lên mạng xã hội vì những việc làm này sẽ ảnh hưởng đến các con. Giữa ồn ào, nam diễn viên Anh Tuấn - bạn thân của thiếu gia Nghiêm Đức đã bất ngờ lên tiếng bênh vực chồng cũ Diệp Lâm Anh. Theo đó diễn viên phim "Phố trong làng" để lại bình luận dưới bài viết của thiếu gia Nghiêm Đức. "Cuối cùng thì bạn cũng lên tiếng, đã rất nhiều lần mình muốn khuyên bạn nên lên tiếng để nói ra sự thật, đừng để đến lúc ảnh hưởng tới bố mẹ nhưng chưa có cơ hội. Giờ mọi chuyện đã đi quá xa và dư luận cũng đã bị điều hướng! Cố lên bạn tớ, chỉ mong bố mẹ luôn bình tĩnh trước mọi chuyện để đảm bảo sức khỏe", diễn viên Anh Tuấn viết. Bình luận gây tranh cãi của Anh Tuấn Màn "bênh bạn" của Anh Tuấn ngay lập tức khiến dân tình "không vừa lòng". Đông đảo cư dân mạng để lại bình luận mỉa mai, chế giễu nam diễn viên, cho rằng anh không nên lên tiếng vào thời điểm nhạy cảm như thế. Đồng thời, diễn viên Anh Tuấn cũng không phải người trong cuộc, vì thế những phán xét một chiều như thế sẽ gây ảnh hưởng đến bản thân. Ngay sau đó, Anh Tuấn đã phải xoá bình luận của mình để tránh sự công kích của cư dân mạng. Diễn viên Anh Tuấn Đến tôi cùng ngày, nhà hàng do Anh Tuấn làm chủ đã đồng loạt nhận về bão 1 sao cùng yêu cầu tẩy chay từ CĐM. Trên trang cá nhân, nam diễn viên cũng bị cư dân mạng thả icon phẫn nộ ở các bài đăng cũ. Trước sự bức xúc của dư luận, chia sẻ với báo chí, Anh Tuấn khẳng định không muốn nhắc lại câu chuyện này thêm nữa, bởi nam diễn viên nhận định sẽ ảnh hưởng tới nhiều người. Hiện Anh Tuấn đã khoá bình luận công khai trên trang facebook cá nhân.

Diệp Lâm Anh công khai phản pháo bên dưới bài đăng của chồng cũ, sẵn sàng 'nghênh chiến', khẳng định có người 'nhúng tay' vào tâm thư Tối 8/7, Nghiêm Đức đích thân có những chia sẻ đầu tiên sau nhiều tháng im lặng giữa "bão" thị phi trong quá trình giải quyết vụ ly hôn với Diệp Lâm Anh. Ngay sau đó, người đẹp cũng công khai để lại bình luận bên dưới bài đăng gây chú ý.

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