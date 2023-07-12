Cụ thể, mẹ chồng Diệp Lâm Anh chia sẻ: "Một thực tế là, tôi cũng giấu nhiều thứ không để cho con và chồng biết về lối sống và sinh hoạt của con dâu, Diệp Lâm Anh đi đêm về hôm cũng nhiều. Tôi giấu gia đình, nói với người giúp việc nếu chồng tôi có hỏi thì bảo chị Cún về lúc 11 giờ nhưng thực tế toàn 3-4 giờ sáng.

Vừa qua, màn "khẩu chiến" giữa Diệp Lâm Anh và chồng cũ là doanh nhân Nghiêm Đức khiến dư luận xôn xao. Giữa lúc sự việc đang là tâm điểm chú ý, mẹ chồng cũ của người đẹp đã chính thức lên tiếng phản hồi về mâu thuẫn giữa con trai và con dâu. Theo bà, nguồn cơn đổ vỡ bắt nguồn từ nữ diễn viên.

Đáng chú ý, bà tiết lộ thêm giữa cả 2 từng có mâu thuẫn khiến Đức Phạm quyết không tha thứ cho Diệp Lâm Anh. Sự việc này xảy ra 6 tháng trước lùm xùm tình cảm của chồng Diệp Lâm Anh và người mẫu Quỳnh Thư: "Tôi phải khẳng định là khi làm dâu nhà tôi, và kể cả bây giờ, Diệp Anh chẳng có thiệt thòi gì để bù đắp. Trước đây những lần tôi xử lý các lùm xùm là cũng muốn xây dựng sự yên ấm cho gia đình các con.

Tôi nhắc nhở thì Diệp Lâm Anh bảo con không thể sinh hoạt khác được, công việc con phải thế. Thực tế, lối sống đi đêm về hôm thực sự không phù hợp với văn hoá gia đình tôi".

Tôi không bênh con trai mình đâu nhưng đổ vỡ nguồn cơn từ Diệp Lâm Anh chứ không phải Đức. 2 đứa có xảy ra một thời kỳ khủng hoảng, đến khi Đức gọi tôi và mẹ của Diệp Lâm Anh đến thì tôi mới biết có chuyện. Đức quyết không tha thứ nhưng tôi và cả mẹ của Diệp Lâm Anh vẫn khuyên Đức, bỏ qua được thì cứ bỏ qua, còn con cái nữa. Tôi cũng khuyên Diệp Lâm Anh, sai thì xin lỗi và khắc phục".

Mẹ chồng cũ của Diệp Lâm Anh khẳng định những gì con dâu bóc phốt trong những ngày qua đã ảnh hưởng đến gia đình

Sau loạt bài viết "bóc phốt" chồng cũ của Diệp Lâm Anh trong nhiều ngày qua, mẹ của Nghiêm Đức cho biết danh tiếng cũng như cuộc sống gia đình mình bị ảnh hưởng nặng nề. Giờ đây, bà muốn lên tiếng vì cho rằng câu chuyện được kể từ con dâu cũ không phải là sự thật.

Giữa lúc dân tình đang xôn xao thực hư những lời chia sẻ của mẹ chồng cũ Diệp Lâm Anh, hoa hậu Phương Lê - 1 trong những sao Việt bênh vực Diệp Lâm Anh từ những ngày đầu nổ ra drama, đã lên tiếng phản pháo vô cùng gay gắt.

Bài đăng của hoa hậu Phương Lê

Người đẹp cho rằng mẹ chồng cũ của Diệp Lâm Anh "lật mặt", trước đó luôn về phe con dâu, khuyên tha thứ cho chồng. Nhưng khi đụng đến quyền nuôi dưỡng các cháu, mẹ của Nghiêm Đức lại "quay xe" tố ngược con dâu cũ.

Ngoài ra, chia sẻ về việc mẹ chồng cho rằng Diệp Lâm Anh về muộn, không lo lắng chu toàn cho gia đình, hoa hậu Phương Lê cho rằng đã lấy người nổi tiếng thì phải thấu hiểu và thông cảm cho đặc thù công việc của Diệp Lâm Anh.

"Cưới thì lựa người nổi tiếng làm nghệ thuật mà mong muốn cô ấy sống kiểu trong xó bếp, ngồi ở nhà chờ con bà về à?

Con bà cầu hôn cũng chỉ vì cô ấy đẹp và nổi tiếng không đúng sao? Rồi mê vì nổi tiếng nhưng bắt sống kiểu 9h đi ngủ.

Công việc làm ăn không nhờ danh tiếng cô ấy con bà biết gì mà làm?", Phương Lê phản pháo nhận định của mẹ chồng cũ Diệp Lâm Anh.

Sau khi đăng tải, chia sẻ của mẹ chồng cũ Diệp Lâm Anh và dòng trạng thái của hoa hậu Phương Lê ngay lập tức "gây sốt", được lan truyền khắp mạng xã hội. Cộng đồng mạng có phản ứng trái chiều trước thông tin do phía gia đình doanh nhân Nghiêm Đức cung cấp và những gì Diệp Lâm Anh chia sẻ trước đó. Về phía nữ diễn viên Diệp Lâm Anh vẫn chưa lên tiếng về lời tố của mẹ chồng cũ.