Diệp Lâm Anh công khai xin lỗi 'tình tin đồn', gọi điện làm rõ trắng đen về mối quan hệ mập mờ mà chồng cũ tố ngược

Trước đó, tôi nghe nhiều nhân viên và cả tài xế nói úp úp mở mở. Tôi nghĩ họ biết chuyện gì đó nên hỏi và họ đã nói hết. Tài xế chở cô ấy đi những đâu, với ai, tại sao cô ấy lại đi về khuya. Lý do cô ấy nói với báo chí cô ấy về khuya do quản lý bar là không đúng sự thật. Quán bar đã có người quản lý, cô ấy là phụ nữ đã có chồng, chẳng có lý do gì để phải ở lại khuya đến như thế.

Tôi lúc đó chỉ nghĩ, mình nghe là một chuyện, bắt gặp lại là chuyện khác nên cứ cắn răng theo dõi tình hình thế nào. Hình ảnh từ camera thu được, tôi tá hoả khi thấy họ thân mật hơn mức thông thường. Khi về đến nhà, vô tình tôi bắt gặp đúng lúc cả hai nhắn tin cho nhau. Nội dung tin nhắn là Đ muốn đón cô ấy ở sân bay, cô ấy khẳng định với Đ tôi không quan tâm cô ấy bằng một góc của Đ.