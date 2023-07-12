Cụ thể: "Chuyện bắt đầu từ việc cô ấy và Đ người mà cô ấy thuê về làm quản lý quán bar Santorini có những hành động vượt trên cả mức công việc và một mối quan hệ bình thường. Thời điểm đó là vào tháng 1/2021.

Tối ngày 12/7, thiếu gia Nghiêm Đức bất ngờ lên tiếng về cuộc hôn nhân đã qua với Diệp Lâm Anh. Nam doanh nhân khẳng định vợ cũ mới chính là người chủ động đòi ly thân, thậm chí anh còn khẳng định nữ diễn viên có mối quan hệ mập mờ với quản lý quán bar.

Tôi lúc đó chỉ nghĩ, mình nghe là một chuyện, bắt gặp lại là chuyện khác nên cứ cắn răng theo dõi tình hình thế nào. Hình ảnh từ camera thu được, tôi tá hoả khi thấy họ thân mật hơn mức thông thường. Khi về đến nhà, vô tình tôi bắt gặp đúng lúc cả hai nhắn tin cho nhau. Nội dung tin nhắn là Đ muốn đón cô ấy ở sân bay, cô ấy khẳng định với Đ tôi không quan tâm cô ấy bằng một góc của Đ.

Trước đó, tôi nghe nhiều nhân viên và cả tài xế nói úp úp mở mở. Tôi nghĩ họ biết chuyện gì đó nên hỏi và họ đã nói hết. Tài xế chở cô ấy đi những đâu, với ai, tại sao cô ấy lại đi về khuya. Lý do cô ấy nói với báo chí cô ấy về khuya do quản lý bar là không đúng sự thật. Quán bar đã có người quản lý, cô ấy là phụ nữ đã có chồng, chẳng có lý do gì để phải ở lại khuya đến như thế.

Ngay đêm hôm đó, tôi đã nổi điên lên, gọi mẹ tôi và mẹ cô ấy đến, nói không tha thứ được những chuyện như thế này. Mẹ tôi khuyên bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Bà vẫn mong sẽ khuyên bảo để cô ấy sửa chữa lỗi lầm. Mẹ cô ấy cũng xin tôi bình tĩnh, có gì sẽ giải quyết sau.

Cô ấy xách va li đi, tận sáng hôm sau mới về. Nghĩa là cô ấy chẳng có nhu cầu hoà giải mọi chuyện. Sau đó, cô ấy nhắn tin cho tôi, lại tiếp tục xin tôi cho Đ một cơ hội, đừng để Đ mất việc, máu tôi lại sôi lên.

Đ cũng nhắn tin cho tôi và xin lỗi, hứa không nhắn gì cho cô ấy ngoài công việc nữa. Cậu ta cũng đến tận nhà xin lỗi, nhưng làm sao tôi tha thứ? Rồi cô ấy chủ động xuống lầu dưới ở, chủ động ly thân, nhắn tôi đừng làm lớn chuyện, chia tay trong văn minh và xin tôi để cô ấy tự xử lý mọi chuyện êm đẹp. Tôi đồng ý".

Trước khi ly hôn, Diệp Lâm Anh và chồng cũ cùng nhau kinh doanh quán bar. Nghiêm Đức cũng khẳng định vợ cũ thường xuyên về trễ và lấy lý do phải quản lý kinh doanh ở đây

Trước những lời tố từ chồng cũ, nữ diễn viên sinh năm 1989 cũng chính thức có phản hồi. Trả lời báo chí, Diệp Lâm Anh phủ nhận việc có mối quan hệ tình cảm với vị quản lý quán bar như Nghiêm Đức nói. Cô cho hay cả hai là "chị - em" đơn thuần.

Diệp Lâm Anh phủ nhận chuyện tình cảm với quản lý

"Đây cũng là điều tôi luôn muốn chia sẻ một cách thẳng thắn, rõ ràng. Đó là một câu nói: "Em còn quan tâm chị nhiều hơn là anh Ti". Tôi nói câu đó với một cậu em khi cậu ấy đề nghị ra sân bay đón tôi, vì biết tôi bay về một mình và đang rất mỏi mệt. Đến tận bây giờ, tôi vẫn rất biết ơn sự quan tâm và chia sẻ của cậu ấy. Tôi gọi cậu ấy là "em", xưng "chị" và trong những thời điểm khủng hoảng tinh thần, có một người động viên mình là điều phụ nữ nào cũng sẽ cảm kích. Nhưng tôi hiểu như thế nào là sự biết ơn, quý mến, như thế nào là một mối quan hệ vượt qua giới hạn.

Tôi cũng hiểu sự bực tức của anh Đức khi nhìn thấy tin nhắn đó, dù những điều tôi nói hoàn toàn là sự thật. Anh Đức thời điểm đó gần như đã mất hết sự kết nối, quan tâm cùng tôi và tôi cũng có lỗi lớn khi không hiểu gì về tâm lý của chồng mình. Anh ấy ghét sự so sánh và thời điểm đó luôn nghi ngờ mọi thứ. Tôi có hiểu cảm giác khó chịu khi bị đem ra so sánh với một người khác của anh Đức và tôi nghĩ đó chính là cái sai của mình.

Tôi đã xin lỗi anh Đức và xin anh ấy cho cậu em kia tiếp tục làm việc tại quán bar, vì anh Đức muốn đuổi việc người đó. Tôi tin không có người phụ nữ mắc sai lầm nào dám xin chồng mình "tạo cơ hội" cho "người tình" để làm trong cơ sở kinh doanh của gia đình chồng cả. Đó là một điều dễ hiểu, tôi nghĩ vậy", Diệp Lâm Anh nói về nguồn cơn khiến chồng cũ cho rằng cô có tình cảm với quản lý quán bar.

Nữ người mẫu không tranh cãi thêm về ồn ào ngoại tình của chồng cũ với Quỳnh Thư

Phản hồi thêm về phát ngôn "gặp Quỳnh thư sau 6 tháng ly thân" của chồng cũ, Diệp Lâm Anh không tranh luận, chỉ nhắn nhủ: "Tôi tin mọi người đều đã có kết luận của mình. Không cần chứng minh trái đất hình tròn, vì nó vốn là như thế".

Nữ người mẫu cho rằng ồn ào ly hôn vừa qua đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống hàng ngày của mình. Đến hiện tại, Diệp Lâm Anh không muốn kể lể quá nhiều, chỉ đang cố gắng để bình tĩnh, không để câu chuyện tệ hại đi và luôn tin rằng mọi thứ rồi sẽ qua.