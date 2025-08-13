Đây là loại củ rẻ bèo ở chợ Việt lại là vị thuốc quý, cực giàu dinh dưỡng cho sức khỏe

Trong vô vàn các loại rau củ quen thuộc, củ sâm đất nổi lên như một 'ngôi sao sáng' với những giá trị dinh dưỡng và mang lại cho sức khỏe không hề kém cạnh các loại dược liệu quý giá.

Củ sâm đất là loại cây có thân mềm, vỏ nhẵn và được biết đến là bắt nguồn từ vùng Tân Cương của Trung Quốc. Ở nước ta, củ sâm thường được trồng ở các vùng miền núi, nơi có khí hậu nhiệt đới. Ngoài cái tên củ sâm hay củ sâm đất, chúng còn được gọi là khoai sâm, yacon, Hoàng Sin Cô và địa tàng thiên. Bên trong ruột củ sâm có màu trắng trong hoặc vàng nhạt và có mùi thơm rất giống với nhân sâm.

Củ sâm có vị ngọt thanh, mát và nhiều nước. Trong củ sâm có chứa nhiều thành phần dinh dưỡng như: sắt, protein, pectin, canxi, đạm, saponin, polysaccharides, fructooligosaccharides, axit béo, vitamin A, C và nhiều khoáng chất khác. Đây đều là những chất dinh dưỡng có lợi, tốt cho sức khỏe và cần thiết cho cơ thể.

Công dụng của củ sâm đất

Hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh

Đây là lợi ích nổi bật nhất của củ sâm đất. Loại củ này rất giàu fructo-oligosaccharides (FOS), một loại chất xơ hòa tan đặc biệt. FOS hoạt động như một prebiotic, nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Điều này giúp cân bằng hệ vi sinh, cải thiện chức năng tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón và tăng cường khả năng hấp thu dinh dưỡng.

Kiểm soát đường huyết hiệu quả

Nhờ hàm lượng FOS cao, củ sâm đất là thực phẩm lý tưởng cho người tiểu đường. FOS không làm tăng lượng đường trong máu mà còn giúp làm chậm quá trình hấp thu glucose. Thường xuyên ăn củ sâm đất sẽ giúp ổn định đường huyết sau bữa ăn, giảm nguy cơ biến chứng của bệnh tiểu đường type 2.

Hỗ trợ giảm cân và duy trì vóc dáng

Củ sâm đất có lượng calo rất thấp nhưng lại giàu chất xơ và nước. Khi ăn, bạn sẽ có cảm giác no lâu hơn, giảm cảm giác thèm ăn vặt. Chất xơ cũng giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất, hỗ trợ quá trình đốt cháy mỡ thừa một cách tự nhiên và an toàn.

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Củ sâm đất là nguồn cung cấp kali dồi dào, một khoáng chất thiết yếu giúp điều hòa huyết áp. Bằng cách cân bằng lượng natri trong cơ thể, kali giúp giảm căng thẳng cho hệ thống tim mạch. Ngoài ra, chất xơ trong củ sâm đất còn giúp giảm cholesterol xấu (LDL), ngăn ngừa xơ vữa động mạch và các bệnh tim mạch nguy hiểm.

Ai không nên ăn củ khoai sâm đất?

Người thường xuyên bị đầy bụng, căng tức bụng hoặc tiêu chảy

Vì củ sâm đất có chức năng nhuận tràng, sẽ phản tác dụng với những đối tượng này vì chúng sẽ khiến tình trạng căng tức bụng hoặc tiêu chảy trở nên tệ hơn.

Phụ nữ mang thai

Mặc dù các mẹ bầu khi ăn củ sâm đất vẫn có những lợi ích nhất định như giải nhiệt cơ thể, ngăn ngừa cao huyết áp và giúp mau lành vết thương. Thai phụ với 3 tháng đầu thai kỳ không nên hấp thụ loại thực phẩm này vì thành phần dinh dưỡng không phù hợp với thai nhi trong tam cá nguyệt đầu tiên.

Người bị đang điều trị rối loạn chức năng thận, bệnh gout

Củ sâm đất khi được tiêu thụ bởi nhóm đối tượng này sẽ làm mất đi tác dụng của loại thuốc đang điều trị và còn khiến bệnh trạng nặng hơn.

