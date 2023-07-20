Đoan Trang và hôn nhân 'chưa từng nhạt' với chồng doanh nhân Thụy Điển: Được yêu chiều hết mực, đi lại giữa Việt Nam và nước ngoài như đi chợ!

Hai vợ chồng chào đón con gái đầu lòng - bé Sol vào năm 2014. Mang trong mình hai dòng máu Việt - Thụy Điển, ái nữ nhà Đoan Trang thừa hưởng trọn vẹn nét đẹp của cả bố và mẹ. Cô bé có đôi mắt to tròn và gương mặt phảng phất nét lai Tây của bố, đồng thời cũng mang vẻ đẹp duyên dáng của người con gái Việt.

Năm 2012, ca sĩ Đoan Trang lên xe hoa với ông xã doanh nhân người Thụy Điển tên là Johan Wicklund sau 8 năm hẹn hò. Đến nay, cặp đôi đã có hơn 10 năm về chung 1 nhà, nhưng tình cảm của cả hai vẫn mặn nồng như thuở mới yêu.

Mới đây, trên trang cá nhân nữ ca sĩ đăng tải khoảnh khắc gia đình quây quần bên nhau đầy ấm áp. Nữ ca sĩ viết: "Gia đình tôi! Để có được khoảng thời gian chung cho nguyên một đại gia đình mà ai nấy cũng đều bận rộn được đi chơi cùng nhau, ở bên nhau đông đủ như thế này 1-2 lần trong năm, là một nỗ lực lớn, là sự sắp xếp bài bản từ nhiều tháng trước.

Từ sau khi kết hôn, nữ ca sĩ gác lại các hoạt động nghệ thuật, để tập trung chăm sóc cho gia đình. Cô dành thời gian để vào bếp, chế biến nhiều món ăn ngon cho chồng con.

Nữ ca sĩ và đại gia đình trong chuyến du lịch mới đây

Điều quan trọng là sức khoẻ của ba mẹ! Nhà mình trộm vía ba mẹ vẫn còn năng lượng để đi khắp nơi cùng các con cháu. Ba chúng tôi đã 82 rồi nên ông dần chậm lại, đó là điều hiển nhiên, nhưng ba luôn cố gắng hết sức để trải nghiệm khắp các ngõ ngách, ga tàu các loại mà không hề nhăn nhó than phiền, chỉ cười thật hiền rồi các con tự hiểu.

Còn mẹ thì cũng đã 73, nhưng về khoản đi bộ thì chúng tôi có khi còn đi không nhanh bằng. May mắn nhất là cả nhà có sở thích ăn uống giống nhau từ người lớn tuổi, trung niên, đến trẻ nhỏ và hội việt kiều. Tất cả đều theo gu ẩm thực từ ông bà ngoại

Cả nhà đồng tâm hiệp lực, hỗ trợ, lắng nghe nhau, nên mọi việc luôn dễ dàng. Mười mấy con người dính như sam suốt mười mấy ngày, đi phượt, đùa giỡn, cười nói. Vui rất nhiều, cáu thỉnh thoảng, rối đôi khi, nhưng rõ ràng là không có buồn vì có rãnh miếng nào để buồn đâu".

Nữ ca sĩ được chồng yêu chiều

Nữ ca sĩ sinh năm 1978 luôn trân trọng từng phút giây khi được ở cạnh gia đình. Mặc dù bận rộn nhưng nữ ca sĩ luôn lên một kế hoạch, sắp xếp công việc để cả gia đình có thời gian bên nhau, cùng trải nghiệm những hoạt động vui chơi.

Nói về cuộc hôn nhân của mình, nữ ca sĩ tự nhận 'như giấc mơ thành hiện thực'

Được chồng yêu chiều Đoan Trang khiến cư dân mạng ghen tỵ vì cuộc sống hôn nhân quá đỗi viên mãn. Từng chia sẻ với báo chí về chồng doanh nhân, nữ ca sĩ tự hào: "Tôi gọi cuộc sống hiện tại là "ước mơ thành hiện thực". Trước khi kết hôn, tôi luôn mong tìm thấy người chồng thương yêu mình và sinh được một bé gái đáng yêu, lém lỉnh. Hiện tại thì các bạn thấy đó, Đoan Trang đã có những điều cô ấy từng ao ước. Ngoài ra tôi đạt được những thứ hơn cả kỳ vọng là một cuộc hôn nhân vui vẻ, ông xã luôn thấu hiểu, ủng hộ và tôn trọng vợ. Johan như người thầy, người anh và người bạn, chỉ dạy tôi nhiều điều trong cuộc sống, đưa tôi đi du lịch nhiều nơi để khám phá và mở mang, giúp tôi hoàn thiện bản thân cũng như vun vén cho tổ ấm của hai đứa. Tôi thấy cuộc đời mình nhiều đổi khác theo hướng tuyệt vời nhất kể từ khi kết hôn".