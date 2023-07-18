Hoa hậu Thu Hoài trải lòng sau biến cố ly hôn, mong muốn khép lại mọi chuyện vì 'ai rồi cũng phải học 2 chữ vô thường'

Hoa hậu Thu Hoài đã có những trải lòng đầu tiên sau thông báo ly hôn chồng kém tuổi vào tối ngày 17/7.

Tối ngày 17/7, Hoa hậu Thu Hoài bất ngờ thông báo ly hôn Tống Nhật Trí - chồng trẻ kém 10 tuổi, khiến nhiều người ngỡ ngàng. Chia sẻ trên trang cá nhân, hoa hậu Thu Hoài cho biết: "Tôi và anh Trí đã chia tay, từ gần 1 năm qua. Lý do tôi luôn giữ kín điều này là tôi rất ngại ánh mắt của đám đông nhìn về mình như một người phụ nữ thất bại trong chuyện tình cảm, hôn nhân. Tôi còn công việc, còn những mối quan hệ và cần giữ chút gì đó gọi là hình ảnh đẹp. Nhưng tôi cũng biết đây là sự thật, nó đã xảy ra rồi và tôi không thể tiếp tục né tránh nó. Cuộc hôn nhân của tôi đã chấm dứt sau 7 năm".

Lý do ly hôn không được nàng hậu hé lộ Về lý do chia tay, Hoa hậu Thu Hoài không muốn đề cập, cô chỉ nghĩ đơn giản cả hai đã có một lựa chọn không đúng khi gặp nhau. Dù không còn chung đường nhưng Thu Hoài vẫn chia sẻ rằng Tống Nhật Trí luôn là một người đàn ông tích cực, mạnh mẽ và giàu tình cảm. Đồng thời nàng hậu cũng cảm ơn chồng cũ vì quãng thời gian bên nhau. Thu Hoài và Tống Nhật Trí ly hôn sau 7 năm bên nhau Đến mới đây, nàng hậu đã có những trải lòng đầu tiên sau thông báo ly hôn.

"Giống như hơi thở của chúng ta đã luôn mang cả hai hàm ý kết thúc và khởi đầu. Tôi luôn chọn biết ơn mọi thứ trong cuộc đời mình. Lúc khổ đau thì cố gắng, kiên trì một chút và hiểu đây là bài học dành cho mình. Lúc thuận lợi, hạnh phúc thì trân trọng và sẻ chia nhiều hơn vì ai rồi cũng phải học hai chữ vô thường", hoa hậu Thu Hoài trải lòng. Bài đăng của Thu Hoài "Tôi xin khép lại mọi chuyện không vui và xin lỗi đã làm phiền mọi người vì việc cá nhân của mình. Cảm ơn mọi người đã đồng cảm và chia sẻ với tôi", Hoa hậu Thu Hoài gửi lời cảm ơn đến những người thân, bạn bè và người hâm mộ đã luôn bên cạnh và yêu thương cô. Nàng hậu mong muốn khép lại mọi chuyện Thu Hoài và Tống Nhật Trí từng quen nhau 5 năm trước khi về chung nhà. Vào cuối năm 2019, cô được bạn trai cầu hôn ở Mỹ. Đến năm 2021 thì chính thức đăng ký kết hôn và trở thành vợ chồng hợp pháp.

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