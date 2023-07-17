Hoa hậu Thu Hoài tuyên bố ly hôn chồng kém tuổi sau 7 năm bên nhau, giấu kín suốt 1 năm qua vì lý do này!

Tối ngày 17/7, Hoa hậu Thu Hoài bất ngờ thông báo ly hôn Tống Nhật Trí - chồng trẻ kém 10 tuổi.
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Chia sẻ trên trang cá nhân, hoa hậu Thu Hoài cho biết: "Tôi và anh Trí đã chia tay, từ gần 1 năm qua. Lý do tôi luôn giữ kín điều này là tôi rất ngại ánh mắt của đám đông nhìn về mình như một người phụ nữ thất bại trong chuyện tình cảm, hôn nhân. Tôi còn công việc, còn những mối quan hệ và cần giữ chút gì đó gọi là hình ảnh đẹp. Nhưng tôi cũng biết đây là sự thật, nó đã xảy ra rồi và tôi không thể tiếp tục né tránh nó. Cuộc hôn nhân của tôi đã chấm dứt sau 7 năm".
Về lý do chia tay, Hoa hậu Thu Hoài không muốn đề cập, cô chỉ nghĩ đơn giản cả hai đã có một lựa chọn không đúng khi gặp nhau. Dù không còn chung đường nhưng Thu Hoài vẫn chia sẻ rằng Tống Nhật Trí luôn là một người đàn ông tích cực, mạnh mẽ và giàu tình cảm. Đồng thời nàng hậu cũng cảm ơn chồng cũ vì quãng thời gian bên nhau: "Tôi chỉ nghĩ đơn giản là cả 2 đã có một lựa chọn không đúng khi gặp nhau. Tôi chỉ muốn cảm ơn anh Trí về 7 năm đã qua. Cảm ơn anh đã luôn là một người đàn ông tích cực, mạnh mẽ và giàu tình cảm. Cảm ơn anh đã chăm sóc, lo lắng và làm bạn với Bảo - con trai út tôi. Và xin lỗi anh vì những tranh cãi, mâu thuẫn đã xảy ra và em biết, khi xảy ra tranh cãi nghĩa là chúng ta đều đã sai rồi".
Bên cạnh đó, nàng hậu sinh năm 1986 cũng mong chồng cũ sẽ có cuộc sống tốt sau khi đường ai nấy đi: "Tôi cũng hi vọng anh Trí sẽ có một cuộc sống tốt, thành công và có những niềm vui mới. Tôi đã nghĩ rằng công khai câu chuyện chia tay chính là giải thoát mình ra khỏi câu chuyện cũ, còn anh Trí cũng có thể tìm hiểu những người khác như một người đàn ông tự do, không bị dính dáng tới cuộc hôn nhân cũ. Tôi nghĩ sau khi rời khỏi một mối quan hệ cũ, ai cũng sẽ có thêm mối quan hệ mới và tôi thực lòng không muốn anh Trí bị khó xử bởi câu chuyện cũ có mình. Em thật lòng muốn chúc anh luôn hạnh phúc và vui vẻ. Em cũng sẽ như vậy".
Được biết, Thu Hoài và Tống Nhật Trí từng quen nhau 5 năm trước khi về chung nhà. Thời điểm bắt đầu mối quan hệ, cặp đôi bị gia đình nhà trai phản đối nhưng sau đó đã nhận được sự đồng thuận. Vào cuối năm 2019, cô được bạn trai cầu hôn ở Mỹ. Đến năm 2021 thì chính thức đăng ký kết hôn và trở thành vợ chồng hợp pháp. Tại thời điểm đó, Thu Hoài và Nhật Trí được cư dân mạng dành nhiều lời khen vì dù cách biệt tuổi tác song rất đẹp đôi. Chính vì vậy thông báo đường ai nấy đi của nàng hậu khiến nhiều fan hâm mộ vô cùng tiếc nuối.