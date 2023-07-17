Hoa hậu Thu Hoài tuyên bố ly hôn chồng kém tuổi sau 7 năm bên nhau, giấu kín suốt 1 năm qua vì lý do này!

Chia sẻ trên trang cá nhân, hoa hậu Thu Hoài cho biết: "Tôi và anh Trí đã chia tay, từ gần 1 năm qua. Lý do tôi luôn giữ kín điều này là tôi rất ngại ánh mắt của đám đông nhìn về mình như một người phụ nữ thất bại trong chuyện tình cảm, hôn nhân. Tôi còn công việc, còn những mối quan hệ và cần giữ chút gì đó gọi là hình ảnh đẹp. Nhưng tôi cũng biết đây là sự thật, nó đã xảy ra rồi và tôi không thể tiếp tục né tránh nó. Cuộc hôn nhân của tôi đã chấm dứt sau 7 năm".

Bài đăng của hoa hậu Thu Hoài

Về lý do chia tay, Hoa hậu Thu Hoài không muốn đề cập, cô chỉ nghĩ đơn giản cả hai đã có một lựa chọn không đúng khi gặp nhau. Dù không còn chung đường nhưng Thu Hoài vẫn chia sẻ rằng Tống Nhật Trí luôn là một người đàn ông tích cực, mạnh mẽ và giàu tình cảm. Đồng thời nàng hậu cũng cảm ơn chồng cũ vì quãng thời gian bên nhau: "Tôi chỉ nghĩ đơn giản là cả 2 đã có một lựa chọn không đúng khi gặp nhau. Tôi chỉ muốn cảm ơn anh Trí về 7 năm đã qua. Cảm ơn anh đã luôn là một người đàn ông tích cực, mạnh mẽ và giàu tình cảm. Cảm ơn anh đã chăm sóc, lo lắng và làm bạn với Bảo - con trai út tôi. Và xin lỗi anh vì những tranh cãi, mâu thuẫn đã xảy ra và em biết, khi xảy ra tranh cãi nghĩa là chúng ta đều đã sai rồi".