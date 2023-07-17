Nghệ sĩ Hương Dung từng nói về scandal của phi công Hà Duy: Là một người mẹ, con hư tôi đau lắm chứ!

Ngày 12/7, theo thông tin từ Dân Trí, cơ quan y tế đã có văn bản xác nhận việc sử dụng thuốc chữa bệnh của Phạm Hà Duy, cơ trưởng của Vietnam Airlines, không liên quan đến chất ketamin được phát hiện trong cơ thể phi công này.

Phi công Phạm Hà Duy đã đưa ra 2 lọ thuốc giảm đau (không có đơn của bác sĩ). Tuy nhiên, biên bản kết luận hoạt chất của 2 lọ thuốc trên không có thành phần ketamin.

Theo lãnh đạo Phòng Tiêu chuẩn an toàn bay, phi công Phạm Hà Duy đã bị đình chỉ bay để chờ xác minh. Đối chiếu với các quy định hiện hành về kỷ luật lao động trong ngành hàng không, vị này cho biết Phạm Hà Duy có thể bị cấm bay vĩnh viễn nếu được xác định có sử dụng ketamin.

Trước khi trở thành phi công, Hà Duy từng là diễn viên nhí tài năng và được công chúng yêu quý. Anh là con trai của nghệ sĩ Hương Dung - 1 trong nữ diễn viên gốc bắc gạo cội.

Cơ trưởng Hà Duy là con trai của nữ diễn viên Hương Dung

Được biết, trước khi xảy ra ồn ào chất cấm, hồi năm 2007 Hà Duy cũng từng gây ầm ĩ trên các phương tiện thông tin đại chúng khi bị công an bắt quả tang đang vui chơi không lành mạnh tại nhà bạn.

Tại thời điểm đó, phỏng vấn với báo chí, NS Hương Dung từng vô cùng thất vọng và buồn bã khi con trai dính scandal.

nghệ sĩ Hương Dung chia sẻ: "Trong các con, người khiến tôi "tốn" nhiều nước mắt hơn cả là cậu con trai thứ hai Hà Duy.

Nhiều người cứ nghĩ, Hà Duy là con trai duy nhất trong nhà, lại giống mẹ nhiều thì dễ được mẹ yêu chiều hơn so với chị và em gái. Nhưng Hà Duy là người bị "ăn" đòn nhiều nhất. Tôi không có suy nghĩ yêu con là chiều con. Chăm con, hết lòng vì các con thì đúng là hiếm có người bằng nhưng kèm theo đó là sự nghiêm khắc của "cái đầu lạnh" cũng hiếm có.

Trưởng thành trong môi trường quân đội, rồi công an nên bản thân tôi rất nghiêm khắc về chuyện kỷ luật và giờ giấc. Khi các con ra khỏi nhà, tôi luôn yêu cầu là phải cho ba mẹ biết đi đâu, để có chuyện gì còn biết ở đâu mà tìm. Rồi nếu không có chuyện gì đột xuất thì phải có mặt ở nhà lúc 22h. Và có lần tôi đã phải cho Duy đứng ở ngoài suốt đêm vì vi phạm nguyên tắc đó. Tất nhiên, con không vào nhà thì tôi cũng không ngủ được vì phải đứng ở trên sân thượng để quan sát".

Là con trai duy nhất trong nhà, lại nổi tiếng sớm nên khi còn nhỏ, Hà Duy không ít lần khiến mẹ "đau đầu" với những chiêu trò trốn học đi chơi: "Có lần, tôi đưa tiền cho con đóng học phí ở trường và không quên giao kèo là phải có chữ ký của cô giáo xác định là con đã đóng. Với một đứa trẻ thì làm sao có thể qua mắt được người dày dặn trường đời như mẹ của chúng, nếu chúng có biểu hiện bất bình thường? Chỉ nhìn qua là tôi biết đó không phải là chữ ký "xịn" của cô giáo.

Qua một hồi gặng hỏi thì con khai thật là "nhờ bà chủ quán điện tử ký". Tôi chở con đến quán internet đó rồi trước mặt chủ quán, tôi tát Duy 2 cái: "Hôm nay chị dẫn con chị đến đây để giao cho em dạy nó hộ chị. Chị tát con vì nó nói dối và em là người đã tiếp tay cho sự nói dối đó. Chị mất bao nhiêu công sức lâu nay mới dạy con được sự trung thực thì em đã giúp nó phá hỏng, nên bắt đầu từ hôm nay chị giao nó cho em. Nếu em không làm được mà vẫn còn thu nhận nó ở quán này thì đừng trách chị".

Sau đó, tôi bảo Duy: "Mẹ cho con nghỉ học để đi chơi từ hôm nay. Bao giờ chơi chán mà muốn đi học thì con nói với mẹ". Vậy là cô giáo, các bạn gọi điện đến xin cho Duy tới tấp. Là một người mẹ, con hư tôi đau lắm chứ, nhưng nếu nhân nhượng với sự ham chơi thì mãi mãi tôi mất con.Đến ngày thứ ba thì Duy nói: "Con muốn đi học". Tôi đưa con ra quán café ở Giảng Võ ngồi tâm sự như hai người bạn. Tôi nói với con rằng, mẹ chưa bao giờ khóc trước mặt các con, dù cho có buồn khổ thế nào nhưng con đã làm mẹ khóc. Mẹ khóc vì mẹ bất lực không dạy được con. Từ giờ mẹ sẽ cho con tiền để con chơi điện tử 1 tuần/lần để con không bao giờ lấy lý do để nói dối mẹ về điều đó nữa".

Nữ diễn viên gạo cội từng nhiều lần buồn lòng vì những ồn ào của con trai

Sau những lỗi lầm do tuổi trẻ nông nổi, Hà Duy của hiện tại lại đang vướng vào scandal sử dụng chất cấm, ảnh hưởng nặng nề đến sự nghiệp.

Hiện tại, phía Hãng hàng không Vietnam Airlines đã tạm đình chỉ công tác đối với Hà Duy và vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng nhưng nếu có đủ căn cứ, phi công này sẽ đối mặt với mức kỷ luật cao nhất là sa thải.