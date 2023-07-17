Vừa công khai tình mới, Cát Phượng lộ khoảnh khắc lựa váy cưới: Ngày lên xe hoa không còn xa?

Vào ngày 9/6 vừa qua, Cát Phượng bất ngờ thông báo đã có bạn trai mới sau thời gian dài chia tay mối tình lâu năm - Kiều Minh Tuấn. Theo nữ nghệ sĩ, "nửa kia" của cô không hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Hiện, anh đang sinh sống và kinh doanh ở Mỹ. Cát Phượng còn tiết lộ bạn trai là fan của mình trong nhiều năm liền.

Sau mối tình tan vỡ với Kiều Minh Tuấn, khán giả hy vọng Cát Phượng sớm có được bến đỗ bình yên

Vừa công khai tình mới chưa lâu, Cát Phượng lại tiếp tục khiến dân mạng ngỡ ngàng khi đăng tải hình ảnh thử váy cưới tại một studio của người quen. Kế đó, nữ diễn viên còn lộ clip đang chụp ảnh trong tạo hình cô dâu vô cùng xinh đẹp. Ngay khi những khoảnh khắc này được chia sẻ trên MXH, nhiều người vô cùng mong ngóng đám cưới của Cát Phượng sẽ sớm được diễn ra và hy vọng nữ diễn viên sớm tìm được bến đỗ hạnh phúc.