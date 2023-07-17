Vừa công khai tình mới, Cát Phượng lộ khoảnh khắc lựa váy cưới: Ngày lên xe hoa không còn xa?

Sau câu chuyện tình 12 năm dài đằng đẵng nhưng không trọn vẹn với Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng gây bất ngờ khi xác nhận có tình mới vào hồi tháng 6 vừa qua.
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Vào ngày 9/6 vừa qua, Cát Phượng bất ngờ thông báo đã có bạn trai mới sau thời gian dài chia tay mối tình lâu năm - Kiều Minh Tuấn. Theo nữ nghệ sĩ, "nửa kia" của cô không hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Hiện, anh đang sinh sống và kinh doanh ở Mỹ. Cát Phượng còn tiết lộ bạn trai là fan của mình trong nhiều năm liền.
Vừa công khai tình mới chưa lâu, Cát Phượng lại tiếp tục khiến dân mạng ngỡ ngàng khi đăng tải hình ảnh thử váy cưới tại một studio của người quen. Kế đó, nữ diễn viên còn lộ clip đang chụp ảnh trong tạo hình cô dâu vô cùng xinh đẹp. Ngay khi những khoảnh khắc này được chia sẻ trên MXH, nhiều người vô cùng mong ngóng đám cưới của Cát Phượng sẽ sớm được diễn ra và hy vọng nữ diễn viên sớm tìm được bến đỗ hạnh phúc.
Tuy nhiên, đây chỉ là những hình ảnh được ghi lại trong dịp Cát Phượng đến thăm studio váy cưới của người em thân thiết. Cô chủ động muốn mặc thử những thiết kế dành cho ngày trọng đại và thực hiện bộ ảnh để làm kỷ niệm.
Trong loạt ảnh, nữ nghệ sĩ khoe nhan sắc rạng rỡ, nụ cười tươi tắn và hạnh phúc khi áo khoác lên mình chiếc váy cưới lộng lẫy.
Trước đó, Cát Phượng từng chia sẻ về việc bạn trai Việt kiều từng ngỏ lời muốn làm đám cưới với cô: "Anh ấy nói lúc đó mình làm đám cưới luôn đi, tôi nói thôi, đám cưới là đổ hết. Anh ấy nói sao tôi cứ nghĩ những chuyện dị đoan vậy, hỏi tôi có cho anh ấy xuất hiện không. Tôi nói cho nhưng bịt mặt lại giúp tôi. Anh ấy nói sao cũng được miễn sao tôi vui, tôi không thấy phiền là anh ấy thích. Anh ấy nói khi thương một người mà người ta phiền lòng, buồn phiền về xung quanh cũng không vui. Tôi hỏi nếu tôi không công khai anh có buồn không, anh ấy nói không, tôi buồn anh sẽ buồn, tôi vui anh ấy vui. Anh ấy biết trong showbiz công khai rất phiền phức, muốn sống bình yên".