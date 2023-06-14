Dù chưa gặp mặt, tình mới vẫn hào phóng chi nửa tỉ cho Cát Phượng mua xe, hé lộ luôn thời gian 'về chung một nhà'

Hậu trường 14/06/2023 14:49

Cuộc sống của Cát Phượng nhận được nhiều chú ý hơn khi công khai bạn trai Việt kiều, dù cả hai chưa từng gặp mặt nhưng ''nửa kia'' vẫn sẵn sàng chi quà ''khủng'' cho nữ diễn viên.

Những ngày vừa qua, Cát Phượng khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ khi công khai đã có tình yêu mới sau khi chia tay Kiều Minh Tuấn. Nữ diễn viên chia sẻ, người yêu hiện tại của cô sống ở nước ngoài. Bạn trai mới của Cát Phượng là người hâm mộ trung thành, theo nữ diễn viên đến từng buổi diễn trong thời gian anh còn sống ở Việt Nam. 

Dù chưa gặp mặt, tình mới vẫn hào phóng chi nửa tỉ cho Cát Phượng mua xe, hé lộ luôn thời gian 'về chung một nhà' - Ảnh 1 
Dù chưa gặp mặt, tình mới vẫn hào phóng chi nửa tỉ cho Cát Phượng mua xe, hé lộ luôn thời gian 'về chung một nhà' - Ảnh 2
Cát Phượng ngày càng nhuận sắc sau khi có tình yêu mới

Bên cạnh đó, Cát Phượng còn bật mí ''nửa kia'' từng trải qua hôn nhân tan vỡ một lần. Sau đó anh luôn theo dõi cuộc sống của cô trong suốt hơn 10 năm, thừa nhận là một người hâm mộ thầm lặng với nữ diễn viên. 

Mới đây, người hâm mộ lại ngạc nhiên khi Cát Phượng chia sẻ cô và tình mới chỉ chuyện trò qua mạng, gọi video chứ chưa lần nào gặp gỡ ngoài đời. Dù vậy, bạn trai hiện tại vẫn sẵn sàng chi nửa tỷ để cô nàng mua xe. Cát Phượng cho biết, người ấy thổ lộ yêu xa nên chỉ có thể quan tâm như thế, tuy nhiên bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến nữ diễn viên cảm thấy hạnh phúc vô cùng. 

Dù chưa gặp mặt, tình mới vẫn hào phóng chi nửa tỉ cho Cát Phượng mua xe, hé lộ luôn thời gian 'về chung một nhà' - Ảnh 3
Cát Phượng chia sẻ bạn trai sẵn sàng chỉ nửa tỷ cho cô mua ô tô

Khi được hỏi về chuyện cưới xin với bạn trai hiện tại, Cát Phượng chia sẻ rằng chị không nghĩ tới đám cưới dù người kia có từng đề cập tới. Cô từng nói vui với bạn trai rằng năm 60 làm sinh nhật thật lớn bằng mọi giá, ngay sau đó bạn trai cũng lên tiếng lúc đó cả hai sẽ làm đám cưới.

Ngoài ra, cô còn cho biết bạn trai không hề cảm thấy buồn nếu cô không công khai, ''nửa kia'' nói nếu Cát Phượng vui anh cũng cảm thấy vui. Sau khi nghe được những lời đó, nữ diễn viên không dấu nỗi sự vui sướng, bản thân cô cảm thấy ấm áp khi người yêu luôn đặt niềm vui, nỗi buồn của cô lên trên tất cả. 

Dù chưa gặp mặt, tình mới vẫn hào phóng chi nửa tỉ cho Cát Phượng mua xe, hé lộ luôn thời gian 'về chung một nhà' - Ảnh 4
Cát Phượng ''bật mí'' dự định kết hôn của bạn trai vào năm 60 tuổi khiến fan bất ngờ 

Con trai của cô cũng ủng hộ mối quan hệ tình cảm của mẹ. Quý tử cũng bày tỏ mong mẹ tìm được người thương thật lòng. Trước đó, tháng 5/2022, Cát Phượng công bố chia tay Kiều Minh Tuấn sau 12 năm gắn bó thu hút sự chú ý của người hâm mộ. 

Sau khi chia tay, cả Cát Phượng lẫn Kiều Minh Tuấn đều có trạng thái tốt. Dù không còn bên nhau nhưng Cát Phượng vẫn quan tâm và trân trọng tình cũ. Nữ diễn viên không ngần ngại để lại bình luận dưới một bài đăng của Kiều Minh Tuấn, khen ngợi ngoại hình của anh và nhắc anh luôn giữ vững phong độ.

Ngoài ra, trong một lần đăng ảnh lên trang cá nhân, cô đã để lộ hình xăm "Cát Kiều" trên cổ tay trái. Ngay lập tức, một cư dân mạng viết bình luận khuyên Cát Phượng xóa hình xăm liên quan tới tình cũ. Trả lời người này, nữ diễn viên khẳng định sẽ không xoá vì đây là một kỷ niệm đẹp.

Dù chưa gặp mặt, tình mới vẫn hào phóng chi nửa tỉ cho Cát Phượng mua xe, hé lộ luôn thời gian 'về chung một nhà' - Ảnh 5
Cát Phượng hiện tại hạnh phúc bên tình mới dù cả hai chưa lần nào gặp mặt 
Dù chưa gặp mặt, tình mới vẫn hào phóng chi nửa tỉ cho Cát Phượng mua xe, hé lộ luôn thời gian 'về chung một nhà' - Ảnh 6
Hiện tại, Cát Phượng đang sống cùng con trai là bé Bôm (con chung với diễn viên Thái Hòa)
Cát Phượng bất ngờ hé lộ mối quan hệ của quý tử đối với Kiều Minh Tuấn và người yêu hiện tại

Cát Phượng bất ngờ hé lộ mối quan hệ của quý tử đối với Kiều Minh Tuấn và người yêu hiện tại

Vừa mới công khai tình mới, Cát Phượng ngay lập tức hé lộ mối quan hệ giữa con trai đối với hai người yêu cũ và người yêu mới.

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