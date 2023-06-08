Cát Phượng chính thức xác nhận đang yêu xa bạn trai ở nước ngoài, danh tính 'nửa kia' gây bất ngờ!

Hậu trường 08/06/2023 09:48

Theo như chia sẻ, bạn trai mới của Cát Phượng từng có gia đình nhưng vì cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc nên ly dị. 

Sau khi chia tay mối tình hơn một thập kỉ với Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng nhiều lần úp mở về chuyện có hạnh phúc mới và còn được sự chấp thuận, ủng hộ của con trai cưng. Nữ diễn viên cũng được nhận xét nhan sắc thăng hạng, trẻ trung hơn trước.

Cát Phượng chính thức xác nhận đang yêu xa bạn trai ở nước ngoài, danh tính 'nửa kia' gây bất ngờ! - Ảnh 1
Sau khi chia tay mối tình hơn một thập kỉ với Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng nhiều lần úp mở về chuyện có hạnh phúc mới

Mới đây, xác nhận với truyền thông về tình mới, Cát Phượng cho biết đang tìm hiểu một người đàn ông gần một năm. Bạn trai sống ở nước ngoài, không làm việc trong làng giải trí nên từ chối tiết lộ danh tính. Tuy nhiên, Cát Phượng cho biết "nửa kia" là fan trung thành của cô trong suốt 16 năm.

Cát Phượng chính thức xác nhận đang yêu xa bạn trai ở nước ngoài, danh tính 'nửa kia' gây bất ngờ! - Ảnh 2
Cát Phượng cho biết đang tìm hiểu một người đàn ông gần một năm

'Anh lặng lẽ theo dõi cuộc sống của tôi trong nhiều năm qua. Sau 8 tháng khi tôi và Kiều Minh Tuấn chia tay, anh bất ngờ nhắn tin hỏi thăm. Lúc này, hai người nói chuyện bình thường như hai người bạn. Dần dần tôi cảm nhận được sự đồng điệu trong suy nghĩ, tính cách nên quyết định tiến thêm bước nữa' - nữ diễn viên bộc bạch.

Theo như chia sẻ, bạn trai mới của Cát Phượng từng có gia đình nhưng vì cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc nên ly dị. "Có giai đoạn khi biết tôi sẽ kết hôn với diễn viên Thái Hòa, anh ấy mới chịu cưới vợ và sinh con. Nhưng vì hôn nhân không được trọn vẹn nên anh đã ly dị" - nữ diễn viên nói.

Cát Phượng chính thức xác nhận đang yêu xa bạn trai ở nước ngoài, danh tính 'nửa kia' gây bất ngờ! - Ảnh 3
Con trai cũng ủng hộ chuyện tình của mẹ

Vì bạn trai sống ở nước ngoài nên Cát Phượng đành yêu xa. Dù vậy, cô vẫn tin tưởng và cảm nhận được tình cảm mà "nửa kia" dành cho mình: "Anh ấy quan tâm tôi từ những điều nhỏ nhất, như dặn dò ăn đúng bữa, hay đơn giản là giữ sức khỏe để làm việc. Đối với tôi, chỉ thế là đủ".

Trước đó vào cuối tháng 12/2022, Cát Phượng đã đăng tải đoạn video clip gây chú ý với chiếc nhẫn mà cô đeo ở ngón áp út. Kèm theo đó là lời nhắc đến chủ nhân của chiếc nhẫn: "Cảm ơn anh đã đến".

Cát Phượng chính thức xác nhận đang yêu xa bạn trai ở nước ngoài, danh tính 'nửa kia' gây bất ngờ! - Ảnh 4
Cát Phượng đã đăng tải đoạn video clip gây chú ý với chiếc nhẫn mà cô đeo ở ngón áp út

Nữ nghệ sĩ cũng từng chia sẻ rằng cô đang tìm hiểu một người Việt Nam làm việc ở nước ngoài. "Hôm sinh nhật tôi, anh ấy tặng chiếc nhẫn, tôi đồng ý đeo, nghĩa là tôi đồng ý mở lòng, không hẳn là nhận lời yêu mà tìm hiểu làm bạn" - Cát Phượng bộc bạch.

Hạnh phúc hiện tại của Cát Phượng nhận được nhiều lời chúc mừng từ người hâm mộ. Mọi người đều vui mừng khi biết nữ diễn viên tìm được bến đỗ sau nhiều cuộc tình không trọn vẹn.

Đổi kiểu tóc thôi đã khiến chị em rần rần, Kiều Minh Tuấn như 'lão hóa ngược' kể từ sau chia tay Cát Phượng

Đổi kiểu tóc thôi đã khiến chị em rần rần, Kiều Minh Tuấn như 'lão hóa ngược' kể từ sau chia tay Cát Phượng

Kiều Minh Tuấn ngày càng phong độ kể từ sau đường ai nấy đi với Cát Phượng.

Xem thêm
Từ khóa:   bạn trai Cát Phượng tình mới Cát Phượng Cát Phượng

TIN MỚI NHẤT

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 59 phút trước
Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Xã hội 2 giờ 10 phút trước
Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Tâm sự 2 giờ 16 phút trước
Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Tin y tế 2 giờ 19 phút trước
Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đời sống 2 giờ 34 phút trước
Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đời sống 3 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi