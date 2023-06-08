Theo như chia sẻ, bạn trai mới của Cát Phượng từng có gia đình nhưng vì cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc nên ly dị.

Sau khi chia tay mối tình hơn một thập kỉ với Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng nhiều lần úp mở về chuyện có hạnh phúc mới và còn được sự chấp thuận, ủng hộ của con trai cưng. Nữ diễn viên cũng được nhận xét nhan sắc thăng hạng, trẻ trung hơn trước. Sau khi chia tay mối tình hơn một thập kỉ với Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng nhiều lần úp mở về chuyện có hạnh phúc mới Mới đây, xác nhận với truyền thông về tình mới, Cát Phượng cho biết đang tìm hiểu một người đàn ông gần một năm. Bạn trai sống ở nước ngoài, không làm việc trong làng giải trí nên từ chối tiết lộ danh tính. Tuy nhiên, Cát Phượng cho biết "nửa kia" là fan trung thành của cô trong suốt 16 năm.



Cát Phượng cho biết đang tìm hiểu một người đàn ông gần một năm 'Anh lặng lẽ theo dõi cuộc sống của tôi trong nhiều năm qua. Sau 8 tháng khi tôi và Kiều Minh Tuấn chia tay, anh bất ngờ nhắn tin hỏi thăm. Lúc này, hai người nói chuyện bình thường như hai người bạn. Dần dần tôi cảm nhận được sự đồng điệu trong suy nghĩ, tính cách nên quyết định tiến thêm bước nữa' - nữ diễn viên bộc bạch. Theo như chia sẻ, bạn trai mới của Cát Phượng từng có gia đình nhưng vì cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc nên ly dị. "Có giai đoạn khi biết tôi sẽ kết hôn với diễn viên Thái Hòa, anh ấy mới chịu cưới vợ và sinh con. Nhưng vì hôn nhân không được trọn vẹn nên anh đã ly dị" - nữ diễn viên nói.



Con trai cũng ủng hộ chuyện tình của mẹ Vì bạn trai sống ở nước ngoài nên Cát Phượng đành yêu xa. Dù vậy, cô vẫn tin tưởng và cảm nhận được tình cảm mà "nửa kia" dành cho mình: "Anh ấy quan tâm tôi từ những điều nhỏ nhất, như dặn dò ăn đúng bữa, hay đơn giản là giữ sức khỏe để làm việc. Đối với tôi, chỉ thế là đủ". Trước đó vào cuối tháng 12/2022, Cát Phượng đã đăng tải đoạn video clip gây chú ý với chiếc nhẫn mà cô đeo ở ngón áp út. Kèm theo đó là lời nhắc đến chủ nhân của chiếc nhẫn: "Cảm ơn anh đã đến".

Cát Phượng đã đăng tải đoạn video clip gây chú ý với chiếc nhẫn mà cô đeo ở ngón áp út Nữ nghệ sĩ cũng từng chia sẻ rằng cô đang tìm hiểu một người Việt Nam làm việc ở nước ngoài. "Hôm sinh nhật tôi, anh ấy tặng chiếc nhẫn, tôi đồng ý đeo, nghĩa là tôi đồng ý mở lòng, không hẳn là nhận lời yêu mà tìm hiểu làm bạn" - Cát Phượng bộc bạch. Hạnh phúc hiện tại của Cát Phượng nhận được nhiều lời chúc mừng từ người hâm mộ. Mọi người đều vui mừng khi biết nữ diễn viên tìm được bến đỗ sau nhiều cuộc tình không trọn vẹn.

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