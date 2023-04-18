Liên tục lộ nhan sắc khác lạ hậu chia tay Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng đáp trả tin đồn 'can thiệp dao kéo' để níu giữ tuổi xuân?

Trước nhiều tranh cãi về nhan sắc của mình, mới đây, nghệ sĩ Cát Phượng đã chính thức lên tiếng.

Kể từ ngày "đường ai nấy đi" với tình trẻ Kiều Minh Tuấn, nghệ sĩ Cát Phượng được khán giả nhận xét có nhiều thay đổi tích cực về ngoại tình. Tuy nhiên, một số ý kiến cũng cho rằng, việc thay đổi "ngoạn mục" và nhanh chóng như vậy chính là nhờ vào phẫu thuật thẩm mỹ. Kể từ ngày "đường ai nấy đi" với tình trẻ Kiều Minh Tuấn, nghệ sĩ Cát Phượng được khán giả nhận xét có nhiều thay đổi tích cực về ngoại tình Trước nhiều tranh cãi về nhan sắc của mình, mới đây, nghệ sĩ Cát Phượng đã chính thức lên tiếng. Theo đó, Cát Phượng khẳng định chưa hề can thiệp "thẩm mỹ" như mọi người đồn đoán: "Tức óc ách mọi người ơi! Cái chiện nó là vậy nè… hôm tối ngày 16/4/2023 vừa qua, Cát đi dự đám cưới con trai của ca sĩ Bạch Lan, có vài báo chí quay Cát rồi họ đăng lên TikTok của báo đó.

Vài người gửi cho Cát xem và Cát vào xem bình luận, có vài bình luận như này: Cát Phượng dạo này nhìn lạ quá, Cát Phượng dạo này sửa nhiều quá nhìn xấu quá, Cát Phượng chích da mặt căng bóng quá nhìn ghê… Dạ, xin thưa toàn xã hội! Cát khẳng định một điều: Cái mặt của Cát chưa đụng dao đụng kéo, chưa cắt mắt, chưa căng da gì đâu trời ơi! Các chị đừng nói như đúng rồi dùm em… Khi nào em đi căng da, cắt mí này nọ nọ kia em sẽ livestream cho các chế xem ạ! Tôi không được cái gì, chỉ được cái sống thật, nói thật". Cát Phượng khẳng định chưa hề can thiệp "thẩm mỹ" như mọi người đồn đoán Bên cạnh việc khẳng định không dùng "dao kéo" để níu kéo tuổi xuân, Cát Phượng còn cho biết bản thân mình chỉ nói thật và sống thật. Bài đăng của nghệ sĩ Cát Phượng đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Bên dưới bài viết, nhiều khán giả đã để lại lời khen cho nhan sắc của nữ nghệ sĩ.

Bên cạnh việc khẳng định không dùng "dao kéo" để níu kéo tuổi xuân, Cát Phượng còn cho biết bản thân mình chỉ nói thật và sống thật Sau thời gian bình tâm vì biến cố chia tay, mới đây, Cát Phượng gây chú ý khi vô tình tiết lộ đã có tình yêu mới. Theo đó, trong sinh nhật tuổi 19 của mình, con trai Cát Phượng đã gửi lời cảm ơn đến mẹ. Hậu chia tay Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng đã lên tiếng xác nhận chuyện có tình mới nhưng không công khai danh tính Trong búc tâm thư, khán giả đã nhanh chóng nhận ra câu nói của cậu bé gửi lời cảm ơn đến ai đó đã bên cạnh mẹ Cát Phượng và yêu thương 2 mẹ con rất nhiều. Sau đó, Cát Phượng đã lên tiếng xác nhận chuyện có tình mới nhưng không công khai danh tính. Đồng thời nữ nghệ sĩ cũng cho biết, cô và người này hiện đang yêu xa vì khoảng cách địa lý.

Vẻ ngoài của Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng hậu "đường ai nấy đi" thay đổi ra sao Sau tuyên bố kết thúc mối tình lệch tuổi kéo dài 12 năm khiến khán giả ngỡ ngàng. Cuộc sống của Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn sau khi chia tay đã có nhiều sự thay đổi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lien-tuc-lo-nhan-sac-khac-la-hau-chia-tay-kieu-minh-tuan-cat-phuong-ap-tra-tin-on-can-thiep-dao-keo-e-niu-giu-tuoi-xuan-573749.html