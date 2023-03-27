Cát Phượng hậm hực khi bị tố hậu chia tay vẫn vay tiền tình cũ Kiều Minh Tuấn, tiết lộ chỉ nhờ giúp đỡ đúng một việc!

Từng có chuyện tình yêu đẹp kéo dài nhiều năm, tuy nhiên Kiều Minh Tuấn - Cát Phượng bất ngờ công bố chia tay khiến khản giả tiếc nuối. Hậu chia tay, cuộc sống của cặp đôi nhận nhiều sự chú ý. Đặc biệt, mới đây, trên trang cá nhân Cát Phượng bức xúc chia sẻ lại tin đồn không chính xác có liên quan đến tình cũ. Cụ thể, nữ diễn viên viết: “Đã đường ai nấy đi nhưng Cát Phượng vẫn hỏi vay Kiều Minh Tuấn số tiền cả trăm triệu, ai ngờ nhận lại câu trả lời cả đời chẳng thể quên”.

Từng có chuyện tình yêu đẹp kéo dài nhiều năm, tuy nhiên Kiều Minh Tuấn - Cát Phượng bất ngờ công bố chia tay khiến khản giả tiếc nuối - Ảnh: Internet

Trước tin đồn sau chia tay vẫn hỏi người cũ vậy tiền, Cát Phượng lên tiếng đính chính: “Đọc cái tít nổi cọc, mắc cái mớ gì tui mượn tiền ông Tuấn vậy trời? Từ ngày tui chính thức công bố Cát Kiều chia tay đến nay gần 3 năm, tôi chỉ alo Kiều Minh Tuấn 1 lần nhờ lên chỗ công chứng chứng giấy uỷ quyền để tôi bán nhà. Không liên quan gì đến hỏi mượn tiền.