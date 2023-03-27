Cát Phượng hậm hực khi bị tố hậu chia tay vẫn vay tiền tình cũ Kiều Minh Tuấn, tiết lộ chỉ nhờ giúp đỡ đúng một việc!

Trước tin đồn sau chia tay vẫn hỏi người cũ vậy tiền, Cát Phượng có chia sẻ đáng chú ý.
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Từng có chuyện tình yêu đẹp kéo dài nhiều năm, tuy nhiên Kiều Minh Tuấn - Cát Phượng bất ngờ công bố chia tay khiến khản giả tiếc nuối. Hậu chia tay, cuộc sống của cặp đôi nhận nhiều sự chú ý. Đặc biệt, mới đây, trên trang cá nhân Cát Phượng bức xúc chia sẻ lại tin đồn không chính xác có liên quan đến tình cũ. Cụ thể, nữ diễn viên viết: “Đã đường ai nấy đi nhưng Cát Phượng vẫn hỏi vay Kiều Minh Tuấn số tiền cả trăm triệu, ai ngờ nhận lại câu trả lời cả đời chẳng thể quên”.
Trước tin đồn sau chia tay vẫn hỏi người cũ vậy tiền, Cát Phượng lên tiếng đính chính: “Đọc cái tít nổi cọc, mắc cái mớ gì tui mượn tiền ông Tuấn vậy trời? Từ ngày tui chính thức công bố Cát Kiều chia tay đến nay gần 3 năm, tôi chỉ alo Kiều Minh Tuấn 1 lần nhờ lên chỗ công chứng chứng giấy uỷ quyền để tôi bán nhà. Không liên quan gì đến hỏi mượn tiền.
Làm ơn để tôi yên ổn được không? Con lạy mấy thánh. Sao cứ viết như đúng rồi vậy? Khán giả chửi tôi qua giờ tan tác xác pháo. Còn nếu cái người viết bài này lấy thông tin từ chính Kiều Minh Tuấn hoặc chị em của Kiều Minh Tuấn là sau khi công bố chia tay mà tôi alo mượn tiền thì cho tôi xin cái bằng chứng. Chuyện Cát Kiều nay đã yên ổn, mỗi người có cuộc sống riêng vui vẻ. Con lạy các thánh đừng móc đừng mới gì con nữa”.
Dòng chia sẻ của Cát Phượng đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng, nhiều khán giả tỏ ra bức xúc thay nữ diễn viên. Đồng thời, nhiều người cũng mong rằng cô sẽ có cuộc sống viên mãn hơn với con đường tình yêu đầy lận đận của mình.