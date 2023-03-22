Sau chuyện tình cảm không thành với Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng tiết lộ hiếm hoi về tình mới ở tuổi U60

Hậu trường 22/03/2023 10:18

Cô cũng có tiết lộ hiếm hoi về bạn trai mới là người ngoài ngành giải trí và hiện đang sống tại nước ngoài.

Vừa qua, sau khi công bố đã "đường ai nấy đi" với diễn viên Kiều Minh Tuấn, cuộc sống tình cảm của Cát Phượng cũng nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Thời gian qua, khán giả cũng dễ dàng nhận thấy, nữ nghệ sĩ có nhiều thay đổi về ngoại hình cũng như phong cách và nhận được nhiều lời khen 'có cánh' về sự trẻ trung.

Mới đây, khi tham gia một sự kiện, trao đổi với truyền thông, Cát Phượng vui vẻ bày tỏ việc bản thân đã tìm được tình yêu mới sau đổ vỡ với tình cũ. Nói về cuộc sống hiện tại, Cát Phượng hạnh phúc cho biết bản thân cảm thấy rất viên mãn.

Sau chuyện tình cảm không thành với Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng tiết lộ hiếm hoi về tình mới ở tuổi U60 - Ảnh 1
Sau khi công bố đã "đường ai nấy đi" với diễn viên Kiều Minh Tuấn, cuộc sống tình cảm của Cát Phượng cũng nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ - Ảnh: Internet

Cô cũng có tiết lộ hiếm hoi về bạn trai mới là người ngoài ngành giải trí và hiện đang sống tại nước ngoài. Vì cách biệt địa lý, cả hai chỉ nói chuyện với nhau qua điện thoại. Người mới cũng thân thiết với con riêng của cô. Nữ diễn viên cũng cho biết người này còn chủ động liên lạc với quý tử để hỏi thăm tình hình sức khỏe của mình.

Sau chuyện tình cảm không thành với Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng tiết lộ hiếm hoi về tình mới ở tuổi U60 - Ảnh 2
Sau chuyện tình cảm không thành với Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng tiết lộ hiếm hoi về tình mới ở tuổi U60 - Ảnh 3
Thời gian qua, khán giả cũng dễ dàng nhận thấy, nữ nghệ sĩ có nhiều thay đổi về ngoại hình cũng như phong cách và nhận được nhiều lời khen 'có cánh' về sự trẻ trung - Ảnh: Internet

Cô tâm sự: "Sắc diện chị thăng hạng cũng thấy chị đang hạnh phúc, nhưng tình yêu này chị xin không công khai. Anh ấy là người ngoài nghề thì Cát giữ lại cái tình yêu riêng. Hiện Cát có hai tình yêu một là của riêng mình hai là tình yêu từ Bom. Bom là tình yêu lớn, luôn quan tâm đến mẹ. Bom và người ấy có biết nhau. Hai chú cháu vẫn nói chuyện. Anh ấy sống ở nước ngoài, nói chuyện qua lại. Buổi sáng là phải nhắn tin hỏi thăm chị. Nếu không được là nhắn cho Bom hỏi thăm sợ Cát bệnh. Cát rất hạnh phúc nhưng không biết tình yêu này được bao lâu".

Sau chuyện tình cảm không thành với Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng tiết lộ hiếm hoi về tình mới ở tuổi U60 - Ảnh 4
Vì cách biệt địa lý, Cát Phượng và tình mới chỉ nói chuyện với nhau qua điện thoại. Người mới cũng thân thiết với con riêng của cô - Ảnh: Internet

Chia sẻ về dự định kết hôn, Cát Phượng cho biết cô chưa có ý định và muốn mọi chuyện "thuận theo tự nhiên". Đồng thời, cô tiết lộ nếu có kết hôn, danh tính chú rể sẽ được bảo mật tuyệt đối. Chiếc nhẫn hiện tại cô sử dụng chỉ là món quà tặng từ người yêu. Bà mẹ 1 con cho biết bạn trai rất cưng chiều khi đã tặng lại mình một món trang sức mới sau khi đồ của mình bị mất.

Sau chuyện tình cảm không thành với Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng tiết lộ hiếm hoi về tình mới ở tuổi U60 - Ảnh 5
Sau chuyện tình cảm không thành với Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng tiết lộ hiếm hoi về tình mới ở tuổi U60 - Ảnh 6
Cô thường xuyên khoe món quà giá trị cao được nhận từ bạn traiẢnh: FBNV

Nhờ có tình yêu mới, Cát Phượng ngày càng rạng rỡ hơn. Cô tự hào tiết lộ điều giúp bản thân thăng hạng nhan sắc một phần nhờ vào cuộc sống hiện tại hạnh phúc. Dù trải qua nhiều biến cố, hiện tại với sự cố gắng, nữ diễn viên đã có cuộc sống hạnh phúc, viên mãn.

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Với những người cố ý công kích mình bằng nhưng lời lẽ kém văn minh, Cát Phượng chưa bao giờ nương tay.

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