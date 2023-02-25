Bị gọi là 'trẻ trâu và trâu xệ', Cát Phượng bức xúc đáp trả antifan

Hậu trường 25/02/2023 12:03

Với những người cố ý công kích mình bằng nhưng lời lẽ kém văn minh, Cát Phượng chưa bao giờ nương tay.

Mới đây, trên trang cá nhân, diễn viên Cát Phượng vừa chia sẻ loạt ảnh lên đồ cực thời thượng. Đáng chú ý, cô còn sử dụng mái tóc giả được chải chuốt kỹ lưỡng. 

Bạn gái cũ Kiều Minh Tuấn khéo léo đùa vui: "Tóc giả bây giờ rất nhiều. Vậy tại sao mình không mua ụp lên cái đầu để biến hoá cho từng vai diễn hoặc mình có đi một event nào đó? Hàm răng mái tóc là gốc con người!

Tại sao chị em phụ nữ mình không tự biến hóa chính mình qua những bộ tóc để mình được khác đi ít nhất là trong mắt mình? Tại sao không? Ai cấm? Không ai có quyền cấm ngoại trừ chính bản thân mình không có khả năng tự biến hoá".

Bị gọi là 'trẻ trâu và trâu xệ', Cát Phượng bức xúc đáp trả antifan - Ảnh 1
Bị gọi là 'trẻ trâu và trâu xệ', Cát Phượng bức xúc đáp trả antifan - Ảnh 2
Bị gọi là 'trẻ trâu và trâu xệ', Cát Phượng bức xúc đáp trả antifan - Ảnh 3
Cát Phượng khoe vẻ ngoài trẻ trung. Ảnh: FBNV

Khoảnh khắc trên của Cát Phượng nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ phía cư dân mạng. Phía dưới phần bình luận, nhiều người đã để lại những lời khen ngợi cho nhan sắc rạng rỡ dù đã U50 của nữ nghệ sĩ.

Song giữa hàng loạt những lời khen bất ngờ xuất hiện 1 bình luận mỉa mai. Cụ thể, 1 anti-fan bày tỏ: "Đúng là bày đặt thành trẻ trâu, cuối cùng thành trâu xệ".

Không nín nhịn, nữ nghệ sĩ lập tức phản pháo: "Gì vậy trời? Chị ơi chị bớt sân si và bỏ cái tính ganh tị này đi chị. Em đội đầu tóc này em đi diễn đó chị. Còn đẹp hay xấu em không dám khẳng định em đẹp và trẻ trâu gì đâu chị ơi. Chị mua một bộ tóc này chị đội lên giống em đi chị. Chắc chắn chị sẽ đẹp hơn em và chị sẽ rất trẻ bò chứ không trẻ trâu như chị nói em đâu chị. Em không biết mặt chị đẹp hay xấu chứ comment của chị, em nghĩ tâm của chị rất xấu quắc cần câu".

Bị gọi là 'trẻ trâu và trâu xệ', Cát Phượng bức xúc đáp trả antifan - Ảnh 4
Cát Phượng đáp trả antifan. Ảnh: Chụp màn hình

Màn "đáp trả" trên của Cát Phượng khiến nhiều người chú ý và đồng tình, đồng thời phê phán cách hành xử kém duyên của người sử dụng MXH kia với nữ diễn viên.

Đây không phải lần đầu Cát Phượng đáp trả thẳng mặt antifan. Có thể thấy với những người cố ý công kích mình, nữ nghệ sĩ chưa bao giờ nương tay. Cô thường nói cho rõ mọi chuyện bằng lí lẽ và ngôn từ văn minh nên nhận được sự đồng tình từ fan lẫn cư dân mạng.

Sau chia tay Kiều Minh Tuấn, nữ diễn viên dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc bản thân, cô thể hiện nhiều suy nghĩ tích cực, thường xuyên khoe ảnh làm đẹp với thần sắc rạng rỡ trên trang cá nhân. Cát Phượng cho biết cô đang trong mối quan hệ tìm hiểu, người đàn ông được cô nhắc đến là Việt Kiều đang sinh sống tại Úc, đã từng tặng cô món quà khủng trong dịp sinh nhật 2022. 

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