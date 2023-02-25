Lê Giang tiết lộ phải nhập viện phẫu thuật chân vì lý do khiến khán giả ngỡ ngàng

Ngay sau khi những hình ảnh này được chia sẻ, nhiều nghệ sĩ Việt đã để lại những lời chúc sức khỏe , cầu nguyện bình an nên diễn viên phim Nhà bà Nữ.

Mới đây, Lê Giang vừa đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh cô nằm trong bệnh viện ở phòng phẫu thuật. Theo nữ diễn viên chia sẻ, đây là những tấm ảnh đã được cô chụp lại cách đây 9 ngày. "Hôm nay được 9 ngày rồi, mổ nội soi, từ đây chân hết đau rồi nhe chạy đua luôn đó nhe, cảm ơn 2 bác sĩ chăm sóc chu đáo cho chị", Lê Giang cho biết.

Chị yên tâm về chấn thương suốt thời gian qua. Nhiều tháng trước, chị bắt đầu thấy đau chân. Mỗi lần diễn cảnh đi nhanh hoặc chạy, chị đều khó chịu nhưng không biểu lộ ra bên ngoài.

Được biết nguyên nhân khiến nghệ sĩ Lê Giang nhập viện và mổ là do bị đau ở chân. Chia sẻ với báo chí nghệ sĩ Lê Giang cho biết, cách đây gần 20 năm chị từng bị ngã, xe máy đè lên chân. Sau đó, Lê Giang được đưa tới bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình (TP.HCM) để bó bột.

Dù vậy, Lê Giang không đi kiểm tra chân do lịch trình quay phim bận rộn. Đến khi theo đoàn phim Nhà bà Nữ đi giao lưu với khán giả cả nước, chân Lê Giang ngày càng đau. Nhiều lần, Trấn Thành phải xoa bóp chân cho chị sau các buổi giao lưu.

Theo lời bác sĩ, đầu gối của diễn viên sinh năm 1972 bị rách, dập và thoái hóa sụn. Không chỉ vậy, phần chấn thương còn bị tụ dịch trong và thoái hóa khớp gối trái. Phần gai xương đâm vào cơ khiến diễn viên thường xuyên bị đau. Nếu để lâu, vết thương sẽ nặng hơn và gây thoái hóa khớp gối. Bác sĩ khuyên cô làm phẫu thuật.

Sau ca mổ nội soi, chân của nghệ sĩ Lê Giang hiện hồi phục tốt. Cô cho biết bản thân chỉ dám chọn gây tê mổ nội soi thay cho gây mê vì sợ ảnh hưởng trí nhớ. Hiện tại tình trạng đã khá hơn nên người đẹp 7x rất hào hứng: "Từ nay chân hết đau rồi, tôi chạy đua được rồi". Nữ nghệ sĩ cũng không quên cảm ơn các bác sĩ chăm sóc sức khỏe cho cô nhiệt tình.

Diễn viên Nhà bà Nữ chia sẻ thêm, vết thương không trở ngại đến khả năng đi lại cũng như công việc đóng phim sau này. Cô nói: "Trong khoảng thời gian tôi nhập viện, con gái túc trực để chăm sóc. Những ngày qua tôi ở nhà tĩnh dưỡng, các con cũng thay phiên chăm sóc, lo cơm nước cho mẹ".

Trước đó vào tháng 12/2022, Lê Giang từng giấu kín việc bị rách giác mạc, tụ máu bầm ở mắt do tai nạn. Đến khi không thể tiếp tục công việc, diễn viên mới thông tin trên trang cá nhân. Khi ấy, người đẹp 7x phải dành hẳn 1 tuần để nghỉ ngơi.