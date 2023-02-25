Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh lên tiếng trước nghi vấn bị chồng đại gia lạnh nhạt, không mở cửa xe

Hậu trường 25/02/2023 06:32

Hành động đại gia Đỗ Vinh Quang bỏ đi trước và không mở cửa xe cho vợ khiến cộng đồng mạng tranh cãi những ngày qua.

Sau khi chính thức kết hôn vào cuối tháng 10 năm ngoái, cuộc sống đời tư của vợ chồng Đỗ Mỹ Linh luôn dễ dàng thành chủ đề được cư dân mạng bàn tán sôi nổi ở khắp diễn đàn lớn nhỏ. Từng cử chỉ, hành động từ phía chủ tịch CLB Hà Nội và nàng hậu ở chốn đông người đều khiến dân tình ra sức phân tích, suy đoán.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh lên tiếng trước nghi vấn bị chồng đại gia lạnh nhạt, không mở cửa xe - Ảnh 1

Cách đây không lâu, Đỗ Mỹ Linh cùng chồng tham dự 1 trận bóng tại SVĐ Hàng Đẫy. Điều khiến nhiều người bàn tán chính là việc Đỗ Vinh Quang luôn đi trước, thậm chí không mở cửa xe ô tô giúp vợ gây nên những ý kiến trái chiều. 

Điều này khiến nhiều người gây ra những ý kiến gây tranh cãi. Cụ thể, có nhiều người cho rằng, nam doanh nhân thiếu ga lăng, lạnh nhạt với vợ sau khi làm đám cưới,... Phần ý kiến khác lại cho rằng, chuyện này là hoàn toàn bình thường, miễn sao cả 2 hạnh phúc không cần đặt nặng vấn đề. 

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh lên tiếng trước nghi vấn bị chồng đại gia lạnh nhạt, không mở cửa xe - Ảnh 2
Thiếu gia Vinh Quang chủ động đi trước bà xã...

 

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh lên tiếng trước nghi vấn bị chồng đại gia lạnh nhạt, không mở cửa xe - Ảnh 3
...anh lên xe trước, Đỗ Mỹ Linh tự mở cửa vào sau.

Liên quan đến việc này, chia sẻ trên Dân Trí, nàng hậu đã có những chia sẻ đáng chú ý. Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh nói: "Chuyện đó, tôi thấy rất bình thường nhưng không muốn mọi người cứ xôn xao bàn tán nên không muốn chia sẻ".

Khi được hỏi thêm các chi tiết khác, nàng hậu từ chối trả lời. 

Hiện, lùm xùm nghi vấn Đỗ Mỹ Linh bị chồng lạnh nhạt vẫn đang nhận được sự quan tâm lớn từ phía cộng đồng mạng. 

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh lên tiếng trước nghi vấn bị chồng đại gia lạnh nhạt, không mở cửa xe - Ảnh 4

Mới đây, trong cuộc trò chuyện với MC Thùy Linh ở một chương trình truyền hình sắp phát sóng, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh hiếm hoi chia sẻ về cuộc sống "làm dâu hào môn" sau 4 tháng cưới thiếu gia Đỗ Vinh Quang.

Hoa hậu Việt Nam 2016 tâm sự, với cô, cuộc sống ở tổ ấm mới vẫn còn nhiều mới mẻ và bỡ ngỡ.

"Tôi lập gia đình chưa lâu, tính đến bây giờ mới chỉ 4 - 5 tháng. Mọi thứ với tôi ở gia đình nhỏ vẫn rất mới mẻ và nhiều điều bỡ ngỡ. Tôi sống chung với bố mẹ chồng và có cả bà nội nữa, nên gia đình lúc nào cũng đông người và có nhiều hoạt động chung với nhau", Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh chia sẻ. 

Người đẹp cũng cho biết, cô được mẹ chồng chỉ dạy nhiều thứ trong thời gian mới về nhà chồng. 

"Thời gian đầu, tôi cũng chưa hiểu về thói quen cũng như nếp sinh hoạt của gia đình nên tôi cũng cần và được mẹ chồng chỉ cho rất nhiều điều. Trong dịp Tết vừa rồi, tôi đã rất cố gắng phụ giúp mọi người những công việc nhà trong gia đình. Tôi nghĩ mình cần thời gian để mới có thể dần dần thích nghi với cuộc sống mới như bây giờ", Đỗ Mỹ Linh cho hay. 

Đây là lần hiếm hoi Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh chia sẻ về cuộc sống ở nhà chồng hào môn. 

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh lên tiếng trước nghi vấn bị chồng đại gia lạnh nhạt, không mở cửa xe - Ảnh 5

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh kết hôn với thiếu gia Đỗ Vinh Quang - con trai bầu Hiển vào ngày 23/10/2022. Hôn nhân của cặp đôi nhận được sự ủng hộ và chúc phúc của người hâm mộ, bạn bè và người thân. Cả hai được đánh giá là cặp trai tài gái sắc khi chàng là doanh nhân thành công còn nàng là người đẹp đình đám. Trước khi về chung một nhà, họ từng có quãng thời gian hẹn hò âm thầm.

 

 

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Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh hiếm hoi kể về cuộc sống làm dâu nhà bầu Hiển: 'Tôi cần thời gian để thích nghi'

Khi mới về nhà chồng, Đỗ Mỹ Linh chưa hiểu nhiều về thói quen sinh hoạt nên được mẹ chồng chỉ dạy nhiều.

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