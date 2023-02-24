Ở tuổi ngoài 70, nghệ sĩ Mai Thanh Dung mắc nhiều bệnh, đi lại khó khăn.

Sau 26 năm lên sóng, Đất phương Nam vẫn được nhắc đến bởi là bộ phim gắn với tuổi thơ của nhiều khán giả. Trong dàn diễn viên phụ của phim, nhân vật bà Tư Ù để lại ấn tượng đặc biệt không chỉ bởi ngoại hình phốp pháp dễ thu hút mà còn ở tính cách xởi lởi dễ mến và tấm lòng nhân hậu. Vai bà Tư Ù của Mai Thanh Dung trong "Đất phương Nam". Ảnh: Internet Nghệ sĩ Mai Thanh Dung sinh năm 1958, từng đỗ thủ khoa Trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ Sài Gòn trước năm 1975. Một lần, bà trợ diễn cho bài thi của một sinh viên kịch nghệ và được chú ý nên trường giữ lại giảng dạy.

Năm 1980, nghệ sĩ Mai Thanh Dung bắt đầu giảng dạy bộ môn Tiếng nói sân khấu ở Trường Đại học Sân khấu điện ảnh TP.HCM. Nữ diễn viên cũng là cô giáo của nhiều nghệ sĩ đã thành danh hiện nay như Hữu Châu, Hồng Vân, Hồng Đào, Thanh Thủy. Vai bà Tư ù trong phim Đất phương Nam là một trong những vai diễn "nặng ký" theo cả hai nghĩa đen và bóng trong hành trình diễn xuất của bà. Bên cạnh đó, bà còn rất nhiều vai diễn ấn tượng khác. Tuy không giàu có và nổi tiếng như các học trò của mình nhưng Mai Thanh Dung được giới văn nghệ sĩ yêu mến, nể trọng.

Bà nhận được sự giúp đỡ của nhiều đồng nghiệp. Ảnh: Internet Ở tuổi xế chiều, nghệ sĩ Mai Thanh Dung có cuộc sống khó khăn vì bệnh tật. Trong một chương trình, nữ diễn viên chia sẻ: "Tôi bệnh nhiều lắm. Do bị tiểu đường nặng nên tim cần mổ mà không thể mổ. Bây giờ thêm trượt đốt sống, bác sĩ bảo nếu không mổ để đến khi cắt qua tủy sống là liệt vĩnh viễn. Khi ấy chồng tôi còn bệnh tai biến cũng nằm một chỗ nên tinh thần nhiều khi sa sút lắm". Bên cạnh tiểu đường và trượt đốt sống, bà Tư Ù còn mắc bệnh tim và chứng Parkinson khiến tay chân run rẩy. Tháng 8/2022, Mai Thanh Dung tiếp tục đối diện với biến cố mất đi người chồng gắn bó. May mắn ở tuổi xế chiều của nghệ sĩ Mai Thanh Dung là được các con hiếu thuận. Bên cạnh đó, những học trò của bả luôn nhớ ơn, thường xuyên đến thăm và ôn lại những kỷ niệm. Điều này giúp nữ diễn viên càng thêm thoải mái tâm lý, lạc quan hơn giữa bệnh tật. Con dâu của nữ nghệ sĩ chia sẻ: "Dù biết mẹ bệnh nhưng em luôn nói với mẹ rằng: "Con thấy mẹ khỏe lắm, con thấy mẹ rất lạc quan, mẹ đẹp trong mắt con". Em làm mọi thứ để mẹ thấy bệnh chỉ là chuyện nhỏ trong cuộc sống này thôi, để tinh thần của mẹ lên cao". Ở tuổi xế chiều, nghệ sĩ Mai Thanh Dung phải chống chọi với bệnh tật, may mắn có các con đồng hành và hiếu thuận. Dù hiện tại không còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi, nhưng khán giả luôn nhớ về một diễn viên tài năng, người thầy của nhiều thế hệ sao Việt.

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