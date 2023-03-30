Hậu chia tay Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn bất ngờ 'trẻ hóa' như tài tử Hàn Quốc, netizen suýt không nhận ra

Hậu trường 30/03/2023 19:42

Mới đây, trên trang cá nhân, Kiều Minh Tuấn đăng tải diện mạo mới khiến khán giả trầm trồ vì trẻ trung như tài tử Hàn Quốc khiến netizen suýt không nhận ra.

Kiều Minh Tuấn không còn là cái tên quá xa lạ đối với những khán giả yêu thể loại phim điện ảnh. Không chỉ khả năng diễn xuất nổi bật, nam diễn viên cũng gây chú ý không kém bởi màn "lột xác" ngoại hình thời gian qua.

Mới đây, trên trang cá nhân, Kiều Minh Tuấn đăng tải diện mạo mới khiến khán giả trầm trồ vì trẻ trung như tài tử Hàn Quốc. Theo đó, trong bức ảnh, nam diễn viên diện đồ thể thao năng động kèm chiếc áo bò bên ngoài, tạo dáng vui tươi "hack tuổi" cực đỉnh.

Hậu chia tay Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn bất ngờ 'trẻ hóa' như tài tử Hàn Quốc, netizen suýt không nhận ra - Ảnh 1Hậu chia tay Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn bất ngờ 'trẻ hóa' như tài tử Hàn Quốc, netizen suýt không nhận ra - Ảnh 2

Hậu chia tay Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn bất ngờ 'trẻ hóa' như tài tử Hàn Quốc, netizen suýt không nhận ra - Ảnh 3
Kiều Minh Tuấn đăng tải diện mạo mới khiến khán giả trầm trồ vì trẻ trung như tài tử Hàn Quốc - Ảnh: Internet

Có thể thấy, Kiều Minh Tuấn có thay đổi đáng kể về ngoại hình sau khi chia tay Cát Phượng. Thời điểm còn hẹn hò với đàn chị, nam diễn viên thường xuyên bị nhận xét có tạo hình chững chạc bởi xuất hiện với diện mạo để râu, tóc dài. Chính vì kém bạn gái đến 18 tuổi nên nam diễn viên vẫn thường ăn mặc đơn giản nhưng chững chạc để trông già dặn, xứng đôi với bạn gái hơn.

Hậu chia tay Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn bất ngờ 'trẻ hóa' như tài tử Hàn Quốc, netizen suýt không nhận ra - Ảnh 4
Kiều Minh Tuấn có thay đổi đáng kể về ngoại hình sau khi chia tay Cát Phượng - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, hậu "đường ai nấy đi", anh trau chuốt ngoại hình trở nên bảnh bao, lãng tử hơn. Trong đó, nam diễn viên cũng có sự thay đổi lớn về gu thời trang. Không chỉ đóng khung với đồ vest, Kiều Minh Tuấn tự tin thử sức với nhiều phong cách khác nhau. Thời trang gọn gàng, kết hợp màu sắc tốt giúp anh có tạo hình nổi bật hơn khi xuất hiện trước công chúng.

Hậu chia tay Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn bất ngờ 'trẻ hóa' như tài tử Hàn Quốc, netizen suýt không nhận ra - Ảnh 5Hậu chia tay Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn bất ngờ 'trẻ hóa' như tài tử Hàn Quốc, netizen suýt không nhận ra - Ảnh 6

Hậu chia tay Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn bất ngờ 'trẻ hóa' như tài tử Hàn Quốc, netizen suýt không nhận ra - Ảnh 7
Kiều Minh Tuấn tự tin thử sức với nhiều phong cách khác nhau - Ảnh: Internet

Song song với việc thay đổi phong cách ăn mặc, tình cũ Cát Phượng cũng trau chuốt hơn về ngoại hình. Anh để nhiều kiểu tóc hợp trend, cạo râu để trông trẻ trung, năng động đúng tuổi 34. Những hình ảnh hiện tại của Kiều Minh Tuấn đã nhận về nhiều lời khen ngợi từ khán giả. Nhiều người còn gật gù công nhận khi cạo râu, ăn mặc sành điệu, trông anh điển trai chẳng kém gì trai Hàn Quốc.

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