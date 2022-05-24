Thì ra Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn chia tay đã được Lê Hoàng 'tiên tri' từ trước? CĐM giật mình 'Anh Hoàng nói quá đúng...Tuấn nói mà có làm được không?'

Tối 15/5, Cát Phượng có buổi gặp gỡ với báo chí lên tiếng xác nhận chuyện đã “đường ai nấy đi” với Kiều Minh Tuấn . Cát Phượng cho biết cô và Kiều Minh Tuấn "đường ai nấy đi" hồi 14/2/2021. Theo đó, Kiều Minh Tuấn là người chủ động chia tay vì lý do không hợp. "Khi tôi nói vấn đề này ra thì tôi xin lỗi anh Tuấn trước, vì anh cũng không muốn nói về vấn đề này nữa. Nhưng không nói, người ta hỏi sao chia tay thì mỗi người lại nghĩ mỗi cách. Tính tôi khi đã nói thì nói cho hết, còn không thì sẽ im", cô cho hay.

Mới đây, một kênh Tik Tok đã đăng tải lại clip Kiều Minh Tuấn tham gia 1 chương trình cùng Cát Phượng trước đây. Theo đó, nam diễn viên thể hiện quan điểm của 1 người đàn ông trong mối quan hệ hôn nhân: “Đàn ông đã có gia đình rồi thì phải là trụ cột của gia đình, mình phải chăm sóc vợ mình”.

Kể từ sau tuyên bố chia tay, nhiều người quay qua chỉ trích Kiều Minh Tuấn cho rằng anh đã ‘thay lòng đổi dạ’. Những ngày gần đây, loạt phát ngôn cũ của nam diễn này bất ngờ bị cư dân mạng đào lại.

Đoạn clip Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng cùng nhau tham gia chương trình được đào lại - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, ngay sau phát ngôn của Kiều Minh Tuấn, đạo diễn Lê Hoàng đã ngay lập tức bắt bẻ lại: “Không hề, thấy Tuấn vừa rồi nó nói như kiểu diễn hài, không có tâm. Nói có cái tâm là giọng nó run run, nó hồi hộp cơ đây mà nói cứ cười cười mà nói”.

Lê Hoàng nhận xét Kiều Minh Tuấn trả lời không có tâm khi nói đàn ông sẽ chăm sóc vợ mình - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy đây chỉ là 1 khoảnh khắc vui trong 1 chương trình nhiều năm về trước, nhưng nhiều cư dân mạng lại vô cùng đồng ý với nhận định của Lê Hoàng khi cho rằng nam đạo diễn đã đoán được cảm xúc của Kiều Minh Tuấn trong mối quan hệ với Cát Phượng. Thậm chí, nhiều người giật mình khi câu nói lại càng đúng khi suy ngẫm lại cuộc tình vừa qua của Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn

“Bác Hoàng ổng bênh vực phụ nữ lắm. Chương trình nào ổng cũng bảo vệ phái nữ.”

“Anh Hoàng nói đúng nha!”

“Bác Hoàng nói hay quá chừng, Tuấn nói chơi chơi như nói cho ai làm ý, không từ tâm”

“Tuấn nói mà có làm được không, đúng là đàn ông mà nói ai mà tin là chết”

“Diễn mà diễn trong phim và cả ngoài đời lâu nay dựa hơi cho nổi thôi!”

Hiện đoạn clip đang tiếp tục được cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.