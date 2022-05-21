Cát Phượng hiếm hoi hé lộ mối quan hệ hiện tại với chồng cũ Thái Hòa, dù đã qua 16 năm ly hôn nhưng vẫn giữ được điều này!

Chia sẻ của Cát Phượng về mối quan hệ với chồng cũ Thái Hòa sau khi ly hôn nhận về nhiều sự chú ý.
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Sau nhiều đồn đoán rạn nứt tình cảm với Kiều Minh Tuấn, ngày 15/5 vừa qua, Cát Phượng đã chính thức lên tiếng xác nhận về việc cả 2 đã "đường ai nấy đi". Được biết, thời điểm cả 2 chia tay là vào ngày 14/2 năm ngoái. Đáng chú ý, trong buổi trò chuyện với truyền thông về thông tin chia tay này, nữ diễn viên có nhắc đến chồng cũ Thái Hòa và tiết lộ, anh đã biết chuyện mình chia tay qua lời kể của con trai. Cát Phượng chia sẻ: “Tôi có hỏi lại là ba có nói gì không con thì Bom (con trai Cát Phượng và Thái Hòa) bảo ba chỉ im thôi không nói gì”.
Đặc biệt, tại buổi trò chuyện, nữ diễn viên cũng hiếm hoi tiết lộ về mối quan hệ với Thái Hòa sau nhiều năm ly hôn. Theo như Cát Phượng chia sẻ, cả hai vẫn thoải mái nói chuyện khi chồng cũ đến thăm con. Nội dung những lần trao đổi đó đều chỉ xoay quanh chuyện nghề và con trai chung. Dù không ở cùng nhưng Thái Hòa vẫn cố gắng quan tâm con trai nhiều nhất có thể.
Không chỉ vậy, Thái Hoà cũng cố gắng làm tròn trách nhiệm làm cha là luôn nói với Cát Phượng rằng hãy để anh lo cho bé Bom khi cậu lên đại học. Đáng nói, cả 2 còn rất vô tư trong chuyện tiền nong. Nếu 1 người kẹt tiền, người còn lại sẽ đóng tiền học cho con, riêng ăn uống thì nữ diễn viên lo.
Khi được hỏi về chuyện đóng phim với chồng cũ, Cát Phượng tuyên bố rất sẵn lòng nếu có lời mời phù hợp: “Vì đó là cái nghề, cái nghiệp của mình mà. Tính tôi không bao giờ có chuyện là có người nào đó thì mình không làm. Tự nhiên sao mình đạp đổ chén cơm của người ta. Tôi chỉ sợ người ta không đóng phim với mình thôi”.
Sau cuôc hôn nhân đỗ vỡ, Thái Hoà hiện đã có gia đình mới hạnh phúc, còn về phần Cát Phượng vẫn cứ loay hoay trong chuyện tình yêu mà chưa có bến đỗ. Cát Phượng cũng thừa nhận mình là người kém may mắn. Tuy nhiên, cô khẳng định không ngại việc yêu tiếp trong tương lai. Chỉ có điều hôn nhân thì cần xem lại: “Tôi thích làm người tình chính thức hơn là vợ. Tôi không thích đám cưới nữa. Tôi chỉ thích sống như kiểu vợ chồng chứ không bao giờ tổ chức đám cưới. Tôi sợ ràng buộc”.