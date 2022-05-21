Cát Phượng hiếm hoi hé lộ mối quan hệ hiện tại với chồng cũ Thái Hòa, dù đã qua 16 năm ly hôn nhưng vẫn giữ được điều này!

Sau nhiều đồn đoán rạn nứt tình cảm với Kiều Minh Tuấn, ngày 15/5 vừa qua, Cát Phượng đã chính thức lên tiếng xác nhận về việc cả 2 đã "đường ai nấy đi". Được biết, thời điểm cả 2 chia tay là vào ngày 14/2 năm ngoái. Đáng chú ý, trong buổi trò chuyện với truyền thông về thông tin chia tay này, nữ diễn viên có nhắc đến chồng cũ Thái Hòa và tiết lộ, anh đã biết chuyện mình chia tay qua lời kể của con trai. Cát Phượng chia sẻ: “Tôi có hỏi lại là ba có nói gì không con thì Bom (con trai Cát Phượng và Thái Hòa) bảo ba chỉ im thôi không nói gì”.

Thái Hoà và Cát Phượng ly hôn sau 7 ngày tổ chức lễ cưới - Ảnh: Internet

Đặc biệt, tại buổi trò chuyện, nữ diễn viên cũng hiếm hoi tiết lộ về mối quan hệ với Thái Hòa sau nhiều năm ly hôn. Theo như Cát Phượng chia sẻ, cả hai vẫn thoải mái nói chuyện khi chồng cũ đến thăm con. Nội dung những lần trao đổi đó đều chỉ xoay quanh chuyện nghề và con trai chung. Dù không ở cùng nhưng Thái Hòa vẫn cố gắng quan tâm con trai nhiều nhất có thể.