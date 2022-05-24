Kể từ khi công khai đã chia tay bạn trai kém tuổi, Cát Phượng hạn chế việc chia sẻ cảm xúc hay hình ảnh trên trang cá nhân nhiều như trước đây.

Vừa qua, Cát Phượng đã chính thức lên tiếng xác nhận "đường ai nấy đi" với Kiều Minh Tuấn sau hơn một thập kỷ gắn bó. Thông tin này đã khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng và tiếc nuối. Nhiều người hâm mộ cũng tỏ ra lo lắng khi thấy tình trạng của nữ diễn viên vẫn còn day dứt, đau buồn khi nhắc đến chuyện tình tan vỡ dù đã hơn 1 năm chia tay. Hiện, mọi nhất cử nhất động của Cát Phượng đều gây nhiều sự quan tâm, chú ý. Tuy nhiên, kể từ khi công khai đã chia tay, nữ diễn viên dường như hạn chế việc chia sẻ cảm xúc hay hình ảnh trên trang cá nhân nhiều như trước đây. Cát Phượng xác nhận chia tay Kiều Minh Tuấn vào ngày 14/2 năm ngoái - Ảnh: Internet Mới đây nhất, trên trang cá nhân của nhạc sĩ Tô Hiếu, cư dân mạng bất ngờ khi phát hiện sự có mặt có Cát Phượng trong loạt hình ảnh mới chia sẻ. Đây được xem là lần hiếm hoi nữ diễn viên lộ diện ngoài đời sau khi công bố chuyện chia tay.

Đáng chú ý, trong hình ảnh, Cát Phượng trong có vẻ vui tươi hơn khi hội ngộ bạn bè. Thế nhưng, điều khiến mọi người lo lắng chính là gương mặt mộc tái nhợt của cô cùng đôi mắt sưng húp khiến nữ diễn viên trông thiếu sức sống hơn bình thường. Cát Phượng hiếm hoi lộ diện hậu xác nhận chia tay tình trẻ - Ảnh: Chụp màn hình Một số khán giả để lại bình luận dưới bài viết bày tỏ ra sốt sắng, mong Cát Phượng chú ý chăm chút vẻ ngoài nhiều hơn. Trong khi đó, nhiều người lại cho rằng việc để mặt mộc khi đi gặp bạn bè là chuyện bình thường, trông có thể nhợt nhạt nhưng cô lại hoàn toàn khỏe mạnh.

Được biết, trước đó, trong buổi gặp gỡ truyền thông thông báo xác nhận về việc chia tay, Cát Phượng cho biết, Kiều Minh Tuấn là người nói lời buông tay với lý do "không hợp nhau". Tuy nhiên, cô vẫn tự nhận phần lỗi của mình khi từng hời hợt với Kiều Minh Tuấn sau khi nổ ra scandal tình ái với An Nguy. Bộ dạng tái nhợt, thiếu sức sống của Cát Phượng khiến người hâm mộ lo lắng - Ảnh: FB Tô Hiêu Trong thời gian vướng đồn đoán rạn nứt, nếu phía Cát Phượng vẫn lên mạng đều đặn, thỉnh thoảng đăng bài viết tâm trạng thì ngược lại phía Kiều Minh Tuấn lại gần như “mất hút”. Nam diễn viên còn khóa luôn chế độ bình luận công khai để tránh sự dò xét hay những lời không hay từ cư dân mạng.

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