Chia tay Kiều Minh Tuấn sau 13 năm mặn nồng, Cát Phượng quyết tâm làm gì mà CĐM ủng hộ rần rần?

Mãi đến hôm sinh nhật Cát Phượng vào ngày 15/5 vừa qua. Cô mới tiết lộ những câu chuyện xung quanh việc chia tay với nam diễn viên. Chia sẻ của 'cô Cát' nhận được nhiều sự đồng cảm và nuối tiếc cho cuộc tình đẹp. Người hâm mộ, ai nấy đều hi vọng nữ diễn viên sẽ sớm vượt qua nỗi buồn, chăm sóc cho bản thân, sống lạc quan và gặp người tốt hơn trên chặng đường sắp tới.

Sự kiện nữ nghệ sĩ Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn thông báo đường ai nấy đi vào ngày 14/2/2021. Mối tình tưởng như một câu chuyện cổ tích kéo dài hơn 1 thập kỷ qua đã dừng lại vào đúng ngày lễ tình nhân khiến nhiều người tiếc nuối. Nam diễn viên đưa ra nguyên nhân chia tay là do cả hai không hợp nhau.

Hậu tin tức Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn chính thức chia tay đến nay, khán giả đều vô cùng quan tâm và chú ý những động thái mới nhất của cô và cả Kiều Minh Tuấn. Trong khi bạn trai cũ có vẻ kín tiếng, không có bất cứ chia sẻ nào trên trang cá nhân thì ngược lại, nữ nghệ sĩ lại tỏ ra rất bình thường.

Trên trang cá nhân của Cát Phượng, không khó nhận thấy cô vẫn đăng tải các bài viết đều đặn, tâm tình với người hâm mộ về cuộc sống hàng ngày. Chiều 22/5 hôm qua, nữ diễn viên đã đăng bài chia sẻ bữa cơm trưa của mình kèm chú thích: “Ăn cho mập thây. Thây mập mới khỏe, mới đẹp và mọi người sẽ nhìn mắc ói vì quá mập”.

Chiều 22/5, nữ diễn viên đã đăng bài chia sẻ bữa cơm trưa của mình cho thấy nỗ lực tăng cân của cô - Ảnh: FBNV

Người hâm mộ đều nhận thấy nỗ lực tăng cân của Cát Phượng trong thời gian này. Nữ diễn viên không quá để ý đến chuyện phải giữ vóc dáng, cũng không mong muốn sở hữu thân hình cò hương, 'ốm mới đẹp' như các nữ đồng nghiệp mà chỉ cần bản thân ăn uống đủ chất, khỏe mạnh là đủ. Trong buổi live hôm sinh nhật tròn 52 tuổi, cô được nhận xét là gầy đi khá nhiều. Một số cư dân mạng đã đồn đoán rằng việc chia tay với Kiều Minh Tuấn đã ảnh hưởng đến tâm trạng của Cát Phượng không ít và cũng là nguyên nhân và khiến cô bị sụt cân.

Dưới bài đăng của Cát Phượng, vô số khán giả đã để lại bình luận mang tính động viên, ủng hộ cô ăn nhiều hơn và nên tăng cân thêm. Mọi người còn mong muốn sẽ sớm được thấy nữ nghệ sĩ tái xuất trên con đường nghệ thuật và vui sống lạc quan, vui vẻ.

Bên dưới bài đăng, người hâm mộ để lại bình luận động viên, ủng hộ 'cô Cát' nên tăng cân và sống vui vẻ, lạc quan - Ảnh chụp màn hình

Lại nói về chuyện lùm xùm tình cảm của Cát Phượng – Kiều Minh Tuấn, chia sẻ với báo chí, nữ diễn viên đã tự nhận phần sai về mình. Cô cho rằng bản thân đã không mấy quan tâm, chăm sóc khiến người kia lâu ngày trở nên chán nản.

Trong khi đó, Kiều Minh Tuấn cũng không lên tiếng gì về ồn ào này, lập tức để giới hạn bình luận trên trang cá nhân. Bên cạnh đó, nam diễn viên cũng đã lộ diện tại sân bay để đi ghi hình cho một chương trình.

Bất gặp Kiều Minh Tuấn xuất hiện tại sân bay để đi ghi hình cho một chương trình - Ảnh: Internet

Theo đó, hình ảnh được 'team qua đường' ghi lại tại ga trong nước, nam diễn viên xuất hiện một mình tại sân bay, mặc quần áo đơn giản, đeo mũ và khẩu trang kín mít. Có vẻ nam diễn viên sẽ đi xa vài ngày để tránh những thị phi đang bủa vây.

Được biết, Cát Phượng hơn Kiều Minh Tuấn 18 tuổi nhưng cặp đôi đã có 13 năm yêu đương, nhưng cuối cùng chẳng thể đi đến cái kết viên mãn.