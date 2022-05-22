An Nguy xuất hiện với vẻ tiều tụy sau khi bị Cát Phượng nhắc lại chuyện cũ, bất ngờ nói đến trầm cảm

Nhiều người đã nhanh chóng để lại bình luận phía dưới động viên An Nguy vượt qua ồn ào, không nên quan tâm đến drama.

Có thể thấy trong thời gian vừa qua, thông tin Cát Phượng xác nhận chia tay Kiều Minh Tuấn sau 13 năm bên nhau đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Trong khi chia sẻ với truyền thông, Cát Phượng có nhắc đến 1 kỷ niệm buồn khi Kiều Minh Tuấn ngoại tình với An Nguy trong thời gian yêu mình. Nữ diễn viên chia sẻ: "Nếu như An Nguy có đọc được những chia sẻ này của tôi, thì chị xin em nói cho chị biết những tin nhắn mà em từng đăng lên, cho rằng chị buộc em và Kiều Minh Tuấn yêu nhau để PR phim, thì những tin nhắn đó, ai là người đưa cho em? Chị rất muốn biết, đến tận bây giờ chị rất muốn biết luôn. Điều tôi buồn nhất là An Nguy đã không liên lạc với tôi để giải quyết và tìm hiểu thực hư câu chuyện". Drama ồn ào giữa bộ ba Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn - An Nguy. - Ảnh: Internet Trước drama từ trên trời rơi xuống, An Nguy chưa hề lên tiếng trên trang cá nhân. Hiện tại, cô đang sống yên vui bên gia đình nhỏ của mình. Mới đây, cô đăng tải 1 đoạn clip kể về quá trình mang thai đầy vất vả khi bị trầm cảm sau sinh.

“Mình nghĩ mình đã tuyệt vọng rồi. Bao nhiêu cố gắng, mãi mới có em bé. Bản thân từng nghĩ đã mất bé rồi, đến tuần sau đi khám lại nghe được tim của con. Như trêu ngươi mình vậy nhưng mình vui lắm vì cuối cùng cũng đã nghe được sự tồn tại của con”, An Nguy nghẹn ngào chia sẻ. An Nguy nghẹn ngào chia sẻ về giai đoạn bị trầm cảm. - Ảnh: Internet Cô cho biết việc khóc lóc không có gì là xấu xa bởi đó chính là cách biểu đạt cảm xúc của mình: “Khóc chỉ là cách biểu đạt cảm xúc, đàn ông có được phép khóc không? Có, khi mất người thân, hoặc chơi các môn thể thao. Còn các trường hợp khác, hầu như người đàn ông không được phép khóc. Khóc là phản ứng hoàn toàn tự nhiên của cơ thể. Việc kiềm chế chỉ khiến cảm xúc trong cơ thể bị đè nén, dễ gây ra bệnh tim mạch. Đó là vì sao nam giới dễ mắc bệnh về tim mạch hơn nữ”.

Ngay sau khi chia sẻ, đông đảo khán giả đã vào gửi lời động viên đế An Nguy, mong cô tiếp tục sống vui vẻ, lạc quan và không nên quan tâm đến drama. An Nguy hạnh phúc bên gia đình nhỏ. - Ảnh: Internet An Nguy tên thật là Ngụy Thiên An, sinh năm 1987 tại Hà Nội, được biết đến là một trong những vlogger đình đám đời đầu của Việt Nam. Cô cũng từng tham gia The Face và đóng phim. Cô nàng sinh năm 1987 và sở hữu gương mặt thanh thoát, nhỏ nên khá trẻ. Tuy nhiên, sau những ồn ào không đáng có trong sự nghiệp, An Nguy đã lui về ở ẩn trong một thời gian dài. Đến nay, dù không còn hoạt động trong showbiz và hạnh phúc bên gia đình nhỏ ở trời Tây nhưng An Nguy vẫn luôn là cái tên được công chúng quan tâm.

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