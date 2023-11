An Nguy xuất hiện với vẻ tiều tụy sau khi bị Cát Phượng nhắc lại chuyện cũ, bất ngờ nói đến trầm cảm

Có thể thấy trong thời gian vừa qua, thông tin Cát Phượng xác nhận chia tay Kiều Minh Tuấn sau 13 năm bên nhau đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Trong khi chia sẻ với truyền thông, Cát Phượng có nhắc đến 1 kỷ niệm buồn khi Kiều Minh Tuấn ngoại tình với An Nguy trong thời gian yêu mình. Nữ diễn viên chia sẻ: "Nếu như An Nguy có đọc được những chia sẻ này của tôi, thì chị xin em nói cho chị biết những tin nhắn mà em từng đăng lên, cho rằng chị buộc em và Kiều Minh Tuấn yêu nhau để PR phim, thì những tin nhắn đó, ai là người đưa cho em? Chị rất muốn biết, đến tận bây giờ chị rất muốn biết luôn. Điều tôi buồn nhất là An Nguy đã không liên lạc với tôi để giải quyết và tìm hiểu thực hư câu chuyện".

Ngay sau khi chia sẻ, đông đảo khán giả đã vào gửi lời động viên đế An Nguy, mong cô tiếp tục sống vui vẻ, lạc quan và không nên quan tâm đến drama.

An Nguy hạnh phúc bên gia đình nhỏ. - Ảnh: Internet

An Nguy tên thật là Ngụy Thiên An, sinh năm 1987 tại Hà Nội, được biết đến là một trong những vlogger đình đám đời đầu của Việt Nam. Cô cũng từng tham gia The Face và đóng phim. Cô nàng sinh năm 1987 và sở hữu gương mặt thanh thoát, nhỏ nên khá trẻ. Tuy nhiên, sau những ồn ào không đáng có trong sự nghiệp, An Nguy đã lui về ở ẩn trong một thời gian dài. Đến nay, dù không còn hoạt động trong showbiz và hạnh phúc bên gia đình nhỏ ở trời Tây nhưng An Nguy vẫn luôn là cái tên được công chúng quan tâm.