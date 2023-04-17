Vẻ ngoài của Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng hậu "đường ai nấy đi" thay đổi ra sao

Sau tuyên bố kết thúc mối tình lệch tuổi kéo dài 12 năm khiến khán giả ngỡ ngàng. Cuộc sống của Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn sau khi chia tay đã có nhiều sự thay đổi.
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Cát Phượng hiện cũng đã có bạn trai mới và đang tận hưởng hạnh phúc của mình hậu chia tay cuộc tình lệch 18 tuổi với tài tử điện ảnh Kiều Minh Tuấn. Có tình mới, cô dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc vẻ ngoài. Có thể thấy, gu thời trang của nữ diễn viên sinh năm 1970 cũng hướng đến sự trẻ trung, tươi tắn, sành điệu như giới trẻ. Cát Phượng lựa chọn những bộ đầm váy ôm sát cơ thể hoặc khoe vai trần gợi cảm.
Hậu ồn ào chia tay, cả Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng đều đã có những thay đổi đáng kể về ngoại hình. Trên trang cá nhân, Cát Phượng đã chia sẻ những hình ảnh của bản thân với vẻ ngoài tươi tắn, trẻ trung và có những thay đổi tích cực hơn.
Tuy nhiên, ở độ tuổi U60, nhan sắc của nữ diễn viên hài vẫn lộ rõ những đường nét và dấu vết của thời gian.
Trong thời gian qua, cuộc sống của Kiều Minh Tuấn cũng có nhiều thay đổi đáng chú ý. Có thể thấy, "nam thần điện ảnh" dành hầu hết thời gian để làm việc, anh nhận được sự yêu thích của khán giả ở 2 Ngày 1 Đêm.
Trái ngược với Cát Phượng, nhan sắc hiện tại của Kiều Minh Tuấn lại được khán giả khen ngợi hết lời. Sau khi kết thúc chuyện tình với đàn chị lớn hơn 18 tuổi, nam diễn viên cạo râu trau chuốt vẻ ngoài để lấy lại nhan sắc trẻ trung. Không chỉ vậy, nam chính phim Em Chưa 18 còn theo đuổi phong cách thời trang sành điệu, bảnh bao chẳng kém các idol Hàn Quốc.