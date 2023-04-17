Vẻ ngoài của Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng hậu "đường ai nấy đi" thay đổi ra sao

Hậu trường 17/04/2023 18:19

Sau tuyên bố kết thúc mối tình lệch tuổi kéo dài 12 năm khiến khán giả ngỡ ngàng. Cuộc sống của Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn sau khi chia tay đã có nhiều sự thay đổi.

Cát Phượng hiện cũng đã có bạn trai mới và đang tận hưởng hạnh phúc của mình hậu chia tay cuộc tình lệch 18 tuổi với tài tử điện ảnh Kiều Minh Tuấn. Có tình mới, cô dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc vẻ ngoài. Có thể thấy, gu thời trang của nữ diễn viên sinh năm 1970 cũng hướng đến sự trẻ trung, tươi tắn, sành điệu như giới trẻ. Cát Phượng lựa chọn những bộ đầm váy ôm sát cơ thể hoặc khoe vai trần gợi cảm.

Vẻ ngoài của Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng hậu 'đường ai nấy đi' thay đổi ra sao - Ảnh 1
Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng kết thúc mối tình lệch 18 tuổi từng khiến báo chí tốn nhiều giấy mực -  Ảnh:Internet 

Hậu ồn ào chia tay, cả Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng đều đã có những thay đổi đáng kể về ngoại hình. Trên trang cá nhân, Cát Phượng đã chia sẻ những hình ảnh của bản thân với vẻ ngoài tươi tắn, trẻ trung và có những thay đổi tích cực hơn.

Vẻ ngoài của Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng hậu 'đường ai nấy đi' thay đổi ra sao - Ảnh 2
Cát Phượng xuất hiện với vẻ ngoài tươi tắn, rạng rỡ hậu chia tay - Ảnh: FBNV
Vẻ ngoài của Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng hậu 'đường ai nấy đi' thay đổi ra sao - Ảnh 3
Phong cách trẻ trung, năng động dù đã ở độ tuổi - FBNV

 

Vẻ ngoài của Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng hậu 'đường ai nấy đi' thay đổi ra sao - Ảnh 4
Cát Phượng nhuận sắc trên livestream - FBNV

 

Vẻ ngoài của Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng hậu 'đường ai nấy đi' thay đổi ra sao - Ảnh 5
Cát Phượng tự tin mang cao gót, diện váy ôm khoe chân thon thả - Ảnh: FBNV

 

Vẻ ngoài của Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng hậu 'đường ai nấy đi' thay đổi ra sao - Ảnh 6
Phong cách thời trang trẻ trung của "Cô Cát" ở độ tuổi U60 - Ảnh: FBNV

 Tuy nhiên, ở độ tuổi U60, nhan sắc của nữ diễn viên hài vẫn lộ rõ những đường nét và dấu vết của thời gian. 

Vẻ ngoài của Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng hậu 'đường ai nấy đi' thay đổi ra sao - Ảnh 7
Gương mặt của cô xuất hiện nhiều vết chân chim, diện mạo có phần kém sắc - Ảnh: Chụp màn hình

 

Vẻ ngoài của Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng hậu 'đường ai nấy đi' thay đổi ra sao - Ảnh 8
Dù đã được trang điểm kỹ, gương mặt cô vẫn mang nhiều dấu hiệu của tuổi tác và thời gian - Ảnh:FBNV 

Trong thời gian qua, cuộc sống của Kiều Minh Tuấn cũng có nhiều thay đổi đáng chú ý. Có thể thấy, "nam thần điện ảnh" dành hầu hết thời gian để làm việc, anh nhận được sự yêu thích của khán giả ở 2 Ngày 1 Đêm.

Vẻ ngoài của Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng hậu 'đường ai nấy đi' thay đổi ra sao - Ảnh 9
Kiều Minh Tuấn có lượng người hâm mộ lớn khi tham gia chương trình thực tế - Ảnh: FBNV

 

Vẻ ngoài của Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng hậu 'đường ai nấy đi' thay đổi ra sao - Ảnh 10

Vẻ ngoài bảnh bao của nam diễn viên sau khi trau chuốt diện mạo - Ảnh: FBNV

 

Trái ngược với Cát Phượng, nhan sắc hiện tại của Kiều Minh Tuấn lại được khán giả khen ngợi hết lời. Sau khi kết thúc chuyện tình với đàn chị lớn hơn 18 tuổi, nam diễn viên cạo râu trau chuốt vẻ ngoài để lấy lại nhan sắc trẻ trung. Không chỉ vậy, nam chính phim Em Chưa 18 còn theo đuổi phong cách thời trang sành điệu, bảnh bao chẳng kém các idol Hàn Quốc. 

Vẻ ngoài của Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng hậu 'đường ai nấy đi' thay đổi ra sao - Ảnh 11
Hình ảnh mới nhất của Kiều Minh Tuấn khiến hội chị em "thả tim" - Ảnh: FBNV

 

Vẻ ngoài của Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng hậu 'đường ai nấy đi' thay đổi ra sao - Ảnh 12
Nhan sắc trẻ trung cùng phong cách không kém gì các nam thần xứ Hàn - Ảnh: FBNV

 

Vẻ ngoài của Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng hậu 'đường ai nấy đi' thay đổi ra sao - Ảnh 13
Kiều Minh Tuấn thăng hạng từ nhan sắc đến sự nghiệp - Ảnh: FBNV

 

Hậu chia tay Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn bất ngờ 'trẻ hóa' như tài tử Hàn Quốc, netizen suýt không nhận ra

Hậu chia tay Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn bất ngờ 'trẻ hóa' như tài tử Hàn Quốc, netizen suýt không nhận ra

Mới đây, trên trang cá nhân, Kiều Minh Tuấn đăng tải diện mạo mới khiến khán giả trầm trồ vì trẻ trung như tài tử Hàn Quốc khiến netizen suýt không nhận ra.

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