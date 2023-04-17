Vẻ ngoài của Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng hậu "đường ai nấy đi" thay đổi ra sao

Cát Phượng hiện cũng đã có bạn trai mới và đang tận hưởng hạnh phúc của mình hậu chia tay cuộc tình lệch 18 tuổi với tài tử điện ảnh Kiều Minh Tuấn. Có tình mới, cô dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc vẻ ngoài. Có thể thấy, gu thời trang của nữ diễn viên sinh năm 1970 cũng hướng đến sự trẻ trung, tươi tắn, sành điệu như giới trẻ. Cát Phượng lựa chọn những bộ đầm váy ôm sát cơ thể hoặc khoe vai trần gợi cảm.

Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng kết thúc mối tình lệch 18 tuổi từng khiến báo chí tốn nhiều giấy mực - Ảnh:Internet

Hậu ồn ào chia tay, cả Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng đều đã có những thay đổi đáng kể về ngoại hình. Trên trang cá nhân, Cát Phượng đã chia sẻ những hình ảnh của bản thân với vẻ ngoài tươi tắn, trẻ trung và có những thay đổi tích cực hơn.