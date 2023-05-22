Hậu chia tay, Cát Phượng bất ngờ ẩn ý về 'người không tình nghĩa, miễn giao du', tinh tế đáp trả khi nhận lời mỉa mai từ antifan?

Hậu trường 22/05/2023 09:36

Cát Phượng đã có cách đáp trả khéo léo khiến nhiều người khen ngợi.

Mới đây, trên trang cá nhân, Cát Phượng đã chia sẻ hình ảnh đời thường kèm theo dòng trạng thái: "Cây không có trái, không nên trồng. Người không tình nghĩa, miễn giao du!". Bài đăng này của cô lập tức thu hút nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng.

Hậu chia tay, Cát Phượng bất ngờ ẩn ý về 'người không tình nghĩa, miễn giao du', tinh tế đáp trả khi nhận lời mỉa mai từ antifan? - Ảnh 1
Cát Phượng và bài đăng trên trang cá nhân thu hút hơn 11 nghìn lượt thích.

Bên dưới bình viết, rất nhiều bình luận khen ngợi sắc vóc hiện tại của nữ diễn viên. Bên cạnh đó, đáng chú ý là một bình luận từ cư dân mạng cho rằng: "Cây không trái, nó có mắc mớ gì đến người bạc tình, bạc nghĩa đâu, mà trách móc tới cây với trái. Cây không có trái nó vẫn che bóng mát cho người được mà".

Hậu chia tay, Cát Phượng bất ngờ ẩn ý về 'người không tình nghĩa, miễn giao du', tinh tế đáp trả khi nhận lời mỉa mai từ antifan? - Ảnh 2
Nữ diễn viên đáp trả nhẹ nhàng bình luận có phần nghi ngờ của một khán giả.

Ngay lập tức, Cát Phượng đã không ngần ngại lên tiếng đáp trả và khéo léo phủ nhận chuyện cô cố tình nhắc đến tình yêu: "Chị ơi, chị suy nghĩ tiêu cực quá vậy chị. Xong rồi chị áp đặt lên người khác vậy chị. Câu này chị nghĩ nghĩa đen sẽ rất hay khi chị chọn bạn mà chơi đó chị. Trong cuộc đời mỗi người không ai không có bạn và bạn thân ít nhất phải có một người. Câu này không liên quan gì đến tình yêu nhé chị. Người thông minh khi đọc câu này người sẽ biết dè dặt và chọn bạn chị nhé. Chúc chị nhiều sức khoẻ và bình an ạ".

Hậu chia tay, Cát Phượng bất ngờ ẩn ý về 'người không tình nghĩa, miễn giao du', tinh tế đáp trả khi nhận lời mỉa mai từ antifan? - Ảnh 3
Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn từng là cặp đôi đẹp trong làng giải trí với hơn 12 năm gắn bó.

Trước đó, Cát Phượng bất ngờ lên tiếng xác nhận chia tay Kiều Minh Tuấn vào tháng 5/2022. Thông tin này khiến người hâm mộ vô cùng bất ngờ và tiếc nuối. Nữ diễn viên cho biết cặp đôi đã chính thức đường ai nấy đi vào lễ tình nhân 14/2/2021. Sau khi chia tay hơn 1 năm, cô mới chia sẻ thông tin này tới khán giả.

Hậu chia tay, Cát Phượng bất ngờ ẩn ý về 'người không tình nghĩa, miễn giao du', tinh tế đáp trả khi nhận lời mỉa mai từ antifan? - Ảnh 4
Cát Phượng được fan khen ngợi vẻ ngoài tươi tắn hậu chia tay.

Sau chia tay, Cát Phượng và cả Kiều Minh Tuấn hiện nay đã có cuộc sống mới. Cô dành nhiều thời gian hơn cho những dự án cá nhân. Ngoài ra, nữ diễn viên cũng thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện, giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh nghệ thuật thì Cát Phượng dành thời gian cho kinh doanh.

Hậu chia tay, Cát Phượng bất ngờ ẩn ý về 'người không tình nghĩa, miễn giao du', tinh tế đáp trả khi nhận lời mỉa mai từ antifan? - Ảnh 5
Kiều Minh Tuấn gần đây được người hâm mộ khen ngợi là đã điển trai và ấn tượng hơn nhiều sau chia tay.

Về Kiều Minh Tuấn,anh thoải mái chia sẻ hoạt động cá nhân lên mạng xã hội và tích cực tham gia các dự án nghệ thuật, không đề cập đến chuyện tình cảm trong quá khứ. Ở hiện tại, chuyện tình yêu của nam diễn viên cũng được anh giấu kín, không chia sẻ chuyện đời tư trước công chúng.

Từ khóa:   sao Viet Kiều Minh Tuấn Cát Phượng

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