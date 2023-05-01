Nghệ sĩ Cát Phượng lên tiếng đáp trả trước tin đồn 'Thân với Trấn Thành nên muốn hại Lý Hải'

Thậm chí có nhận xét cho rằng do nghệ sĩ Cát Phượng thân với MC Trấn Thành nên muốn hại phim của Lý Hải. Trước những đồn đoán này, mới đây, nghệ sĩ Cát Phượng đã lên tiếng đáp trả thẳng thắn.

Những ngày gần đây, tâm điểm chú ý của mạng xã hội đổ dồn vào phim điện ảnh Lật Mặt 6: Tấm vé định mệnh của đạo diễn Lý Hải. Bên cạnh chuyên môn, những câu chuyện bên lề cũng nhận được sự chú ý không nhỏ, trong đó có việc nghệ sĩ Cát Phượng viết bài kêu gọi khán giả ra rạp nhưng bị nhận xét là làm lộ nội dung phim của đạo diễn Lý Hải.

Về nghi vấn thân với MC Trấn Thành nên muốn hại phim của đạo diễn Lý Hải, nghệ sĩ Cát Phượng cho biết từ trước đến nay cô không thân với ai và rất sợ việc này, dù có chuyện gì đi chăng nữa thì chỉ chịu đựng một mình.

Về chuyện làm lộ nội dung phim, nữ nghệ sĩ trả lời: "Ngày hôm đó Cát (Cát Phượng - PV) viết một đoạn thôi chứ đâu phải là tiết lộ hết cả phim đâu. Sống chậm lại, khi các bạn bình luận thì các bạn hãy xem là có làm tổn thương người khác không".

Cát Phượng cho biết cô không thân thiết với ai - Ảnh: FBNV

"Thân với Trấn Thành muốn hại Lý Hải? Không có đâu, cái nào đúng thì thôi, cuộc đời Cát sợ thân với ai lắm, thích ai thì nói chuyện nhiều với người đó một chút thôi chứ Cát thích sống khép kín lắm. Về tới nhà rồi đóng cửa thôi, có chuyện gì cũng khóc cũng một mình chứ ít thân với ai lắm", nghệ sĩ Cát Phượng chia sẻ thêm.

Nghệ sĩ Cát Phượng cũng bày tỏ sự ngạc nhiên khi liên tục vướng phải những "tai bay vạ gió" không đáng có: "Nhiều người nói Cát hết thời nhưng mà Cát đâu có thời đâu mà hết, cuộc đời Cát không biết sao mà gặp thị phi mãi, chuyện không có gì mà sao mọi người cứ xé to ra".

Nữ nghệ sĩ tỏ ra ngạc nhiên khi liên tục gặp phải thị phi - Ảnh: Internet

Ngoài ra trên livestream trưa 1/5, nghệ sĩ Cát Phượng cũng lên tiếng về chuyện can thiệp dao kéo để níu giữ nhan sắc. Nghệ sĩ Cát Phượng cho biết cô sử dụng mỹ phâm nên dạo gần đây nhan sắc có phần khác lạ.

"Ngày hôm trước Cát đi sự kiện cũng được quay lại rồi đăng lên TikTok, bị nói tôi căng da, chích da nhưng mà không có đâu các bạn ơi. Các bạn đừng thấy vậy rồi nói người ta như thế mà thay vào đó hãy hỏi người ta sử dụng mỹ phẩm gì, bí kíp gì không… Người ta nói tâm sinh tướng mà các bạn. Còn dạo này Cát trẻ là do Cát sử dụng mỹ phẩm, từ tẩy trang cho đến kem dưỡng da", nghệ sĩ Cát Phượng cho hay.

Cát Phượng tham gia Buổi ra mắt phim Lật Mặt 6: Tấm vé định mệnh - Ảnh: Internet

Sau khi kết thúc mối tình 12 năm với Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng tập trung vào công việc kinh doanh. Bên cạnh đó, cô cũng thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện và được người hâm mộ đánh giá ngày càng trẻ trung, xinh đẹp hơn.