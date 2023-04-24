Cát Phượng tỏ rõ thái độ khó chịu khi liên tục bị nhắc tới một chuyện, hé lộ lý do đằng sau khiến ai cũng ngậm ngùi đồng cảm

Mới đây, Cát Phượng đã chính thức đăng tải đoạn clip 'đáp trả' tin đồn can thiệp dao kéo.

Trên trang cá nhân của mình - Cát Phượng đã đăng tải một đoạn clip đáp trả về tin đồn cô can thiệp dao kéo trên gương mặt. Cụ thể, trong đoạn clip, nữ diễn viên đã quay cận vào gương mặt và khẳng định gương mặt tự nhiên, chưa hề nhấn mí như lời mọi người đồn thổi. Cát Phượng đã đăng tải một đoạn clip đáp trả về tin đồn cô can thiệp dao kéo trên gương mặt - Ảnh: Cắt từ clip Cô bức xúc và tức giận khi cư dân mạng, đặc biệt là nhiều chị em phụ nữ vào các hình ảnh và video chỉ trích cô đã phẫu thuật thẩm mỹ 'quá đà'. Cô thẳng thắng chia sẻ: Nếu Cát có đi sửa hay cắt da, cắt mí, chích cho căng bóng da thì Cát sẽ quay cho mọi người coi".

Cô bức xúc và tức giận khi cư dân mạng chỉ trích cô đã phẫu thuật thẩm mỹ 'quá đà' - Ảnh: Cắt từ clip Cùng với đó, nữ diễn viên còn chứng minh thêm rằng: "Ở ngoài đời, Cát khác lắm các bạn, khác hẳn hoàn toàn, ở ngoài Cát có chút éc, nhỏ xíu, ốm nhom, da dẻ thì rất cưng". Không những thế, Cát Phượng còn nhắc đến bé Bom. Cô thổ lộ với mọi người rằng bản thân rất muốn làm đẹp, tân trang lại nhan sắc vì đó là ước mơ từ bấy lâu nay của cô, thế nhưng với số tiền hiện tại cô kiếm được đều dành cho việc học của của Bom.

Số tiền hiện tại cô kiếm được đều dành cho việc học của của Bom - Ảnh: FBNV Được biết, bé Bom - tên thật là Hồ Thái Thiên Minh, là con ruột của Cát Phượng và nam diễn viên Thái Hòa. Dù cậu bé lớn lên trong hoàn cảnh ba mẹ ly hôn nhưng Bom có suy nghĩ rất trưởng thành và chính chắn. Vào thời điểm năm 2022, cậu bé đã xuất sắc đứng ở vị trí thủ khoa đầu ra khối 12 khiến nữ diễn viên không khỏi tự hào về con trai của mình. Bé Bom - tên thật là Hồ Thái Thiên Minh, là con ruột của Cát Phượng và nam diễn viên Thái Hòa - Ảnh: FBNV Nhiều người công nhận Cát Phượng là một người phụ nữ rất biết dạy con, luôn luôn tâm lí và dịu dàng với con cái. "Tôi chưa bao giờ ép con học, tạo áp lực hay so sánh Bom với bất kỳ ai. Bom năm nào cũng được học sinh giỏi, tôi thương lắm" nữ diễn viên chia sẻ với truyền thông. Nhiều người công nhận Cát Phượng là một người phụ nữ rất biết dạy con, luôn luôn tâm lí và dịu dàng với con cái - Ảnh: FBNV

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