Sau khi chia tay Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn thay đổi thấy rõ.

Kiều Minh Tuấn - Cát Phượng được biết đến là một trong những mối tình chị em nhân được sự quan tâm và yêu mến nhất nhì làng giải trí Việt. Tuy nhiên, sau 12 năm gắn bó, cả hai đã lên tiếng xác nhận đã chia tay khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối. Từ đây, hình ảnh Kiều Minh Tuấn trong trí nhớ của khán giả đã bắt đầu thay đổi. Thuở còn sánh đôi cùng Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn luôn xuất hiện với hình ảnh già trước tuổi. Mái tóc dài cùng ria mép, trang phục không hợp hoàn cảnh khiến tổng thể của anh trông già dặn hơn tuổi thật.

Kiều Minh Tuấn luôn xuất hiện với hình ảnh già trước tuổi khi còn yêu Cát Phượng - Ảnh: Internet Kiều Minh Tuấn diện những bộ trang phục và để kiểu tóc trông già hơn tuổi thật rất nhiều - Ảnh: Internet Anh chàng từng theo đuổi phong cách chín chắn, trưởng thành khi ở bên Cát Phượng - Ảnh: Internet Bây giờ, thay vì chọn vest cứng nhắc như ngày xưa, Kiều Minh Tuấn đã biến tấu phong cách với những bộ đồ "học sinh" trẻ trung. Không những thế, anh còn thay đổi kiểu tóc mới phù hợp với phong cách hiện tại. Ai nấy đều lầm tưởng rằng trông như tài tử Hàn Quốc. Kiều Minh Tuấn hiện tại đã thay đổi phong cách - Ảnh: FBNV Anh chàng còn thay đổi kiểu tóc cho hợp với trang phục - Ảnh: FBNV Kiều Minh Tuấn đã biến tấu phong cách với những bộ đồ "học sinh" trẻ trung - Ảnh: FBNV Phong cách mới đậm chất Hàn Quốc của Kiều Minh Tuấn - Ảnh: FBNV Được biết, Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn chia tay vào tháng 5/2022, nhưng họ đã không còn ở bên nhau từ Valentine năm 2021. Nhìn lại quãng thời gian này, có thể thấy hình ảnh Kiều Minh Tuấn đã thay đổi.

Trong khoảng một năm nay, khán giả dễ dàng nhận thấy nam diễn viên ăn mặc sành điệu, trẻ trung hơn trước rất nhiều. Khác với lối ăn mặc trưởng thành trước đây, Kiều Minh Tuấn làm mới vẻ ngoài bằng những phong cách mới lạ. Thậm chí anh không ngại mặc những bộ trang phục có màu sắc nổi bật, theo style năng động. Kiều Minh Tuấn cũng chăm chỉ chụp ảnh thời trang hơn hồi còn yêu Cát Phượng. Khán giả dễ dàng nhận thấy nam diễn viên ăn mặc sành điệu, trẻ trung hơn trước rất nhiều - Ảnh: FBNV Hình ảnh mới của Kiều Minh Tuấn được fan khen ngợi hết lời - Ảnh: FBNV Cát Phượng đến với Kiều Minh Tuấn sau đổ vỡ cuộc hôn nhân đầu tiên. Thời điểm đó, cô tham dự lễ tốt nghiệp của trường sân khấu và ấn tượng với Kiều Minh Tuấn bởi cách diễn duyên dáng, quyết định rủ anh về tấu hài chung. Vì khoảng cách tuổi tác nên ban đầu, cả hai không nghĩ sẽ vượt qua mối quan hệ chị em đồng nghiệp. Tuy nhiên trong khoảng thời gian gắn bó, họ nảy sinh tình cảm và đồng hành cùng nhau nhiều năm. Thế nhưng cuối cùng, cặp đôi cũng 'đường ai nấy đi', thông tin này khiến không ít người hâm mộ cặp đôi tiếc nuối. Bởi trước đó, mối tình lệch tuổi của cả hai từng khiến nhiều khán giả cảm động và hết sức trông đợi một đám cưới viên mãn. Khán giả tiếc nuối cho mối tình chị em của hai nghệ sĩ - Ảnh: Internet

Diện mạo khiến dân tình đặt dấu chấm hỏi lớn của Kiều Minh Tuấn trong lần đầu xuất hiện sau bê bối tình cảm cùng Cát Phượng Sau hơn nửa tháng Cát Phượng lên tiếng chia sẻ công khai việc chia tay bạn trai, đây là lần đầu tiên Kiều Minh Tuấn công khai xuất hiện trước công chúng.

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