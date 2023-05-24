Đổi kiểu tóc thôi đã khiến chị em rần rần, Kiều Minh Tuấn như 'lão hóa ngược' kể từ sau chia tay Cát Phượng

Kiều Minh Tuấn ngày càng phong độ kể từ sau đường ai nấy đi với Cát Phượng.
- Liên tục lộ nhan sắc khác lạ hậu chia tay Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng đáp trả tin đồn 'can thiệp dao kéo' để níu giữ tuổi xuân?
- Vẻ ngoài của Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng hậu "đường ai nấy đi" thay đổi ra sao
Trên trang cá nhân của Kiều Minh Tuấn gần đây gây chú ý khi đăng tải bộ ảnh khoe diện mạo mới. Thay đổi kiểu tóc ngắn hơn so với trước, nam diễn viên trông trẻ trung, đường nét gương mặt được tôn lên nhờ góc chụp.
Phong cách thời trang của anh chàng cũng thay đổi rõ rệt. Thay vì diện những bộ vest lịch lãm, trông chín chắn và già dặn thì kể từ sau chia tay người cũ, anh chàng thay đổi mạnh mẽ khiến người hâm mộ ngạc nhiên và có phần ủng hộ.
Kiều Minh Tuấn là tài tử điện ảnh với nhiều tác phẩm như: Em chưa 18, Chìa khóa trăm tỷ,...và từ lâu không còn là gương mặt xa lạ trong showbiz. Nhắc đến Kiều Minh Tuấn, người ta thường hay gợi nhớ đến câu chuyện tình đã qua với Cát Phượng. Chuyện tình của họ kéo dài suốt 12 năm và khi kết thúc, khiến cho nhiều khán giả cảm thấy tiếc nuối.
Có thể nói, Kiều Minh Tuấn đã có màn lột xác ấn tượng sau khi chia tay mối tình hơn thập kỷ. Gần đây, anh liên tục khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên với vẻ ngoài ngài càng điển trai. Hiện tại, ngoại hình nam diễn viên Em chưa 18 không kém cạnh khi đứng cùng các "soái ca" Vbiz nào. Ngoài ra, anh cũng không còn để râu như thời còn yêu đường với đàn chị Cát Phượng càng khiến anh trẻ hóa như hot boy.