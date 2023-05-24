Đổi kiểu tóc thôi đã khiến chị em rần rần, Kiều Minh Tuấn như 'lão hóa ngược' kể từ sau chia tay Cát Phượng

Hậu trường 24/05/2023 12:58

Kiều Minh Tuấn ngày càng phong độ kể từ sau đường ai nấy đi với Cát Phượng.

Trên trang cá nhân của Kiều Minh Tuấn gần đây gây chú ý khi đăng tải bộ ảnh khoe diện mạo mới. Thay đổi kiểu tóc ngắn hơn so với trước, nam diễn viên trông trẻ trung, đường nét gương mặt được tôn lên nhờ góc chụp. 

Đổi kiểu tóc thôi đã khiến chị em rần rần, Kiều Minh Tuấn như 'lão hóa ngược' kể từ sau chia tay Cát Phượng - Ảnh 1
Anh diện áo phông sọc ngang, quần bò phong cách năng động. 
Đổi kiểu tóc thôi đã khiến chị em rần rần, Kiều Minh Tuấn như 'lão hóa ngược' kể từ sau chia tay Cát Phượng - Ảnh 2
Mái tóc cắt ngắn khoe rõ gương mặt điển trai cùng góc nghiêng thần thánh khiến các chị em đổ rầm rầm 

Phong cách thời trang của anh chàng cũng thay đổi rõ rệt. Thay vì diện những bộ vest lịch lãm, trông chín chắn và già dặn thì kể từ sau chia tay người cũ, anh chàng thay đổi mạnh mẽ khiến người hâm mộ ngạc nhiên và có phần ủng hộ.

Đổi kiểu tóc thôi đã khiến chị em rần rần, Kiều Minh Tuấn như 'lão hóa ngược' kể từ sau chia tay Cát Phượng - Ảnh 3
Gần đây, Kiều Minh Tuấn được khán giả biết đến và yêu quý hơn khi có mặt trong chương trình truyền hình 2 ngày 1 đêm. 
Đổi kiểu tóc thôi đã khiến chị em rần rần, Kiều Minh Tuấn như 'lão hóa ngược' kể từ sau chia tay Cát Phượng - Ảnh 4
Thông qua chương trình, khán giả thấy được tính cách hài hước và có phần lầy lội của Kiều Minh Tuấn.
Đổi kiểu tóc thôi đã khiến chị em rần rần, Kiều Minh Tuấn như 'lão hóa ngược' kể từ sau chia tay Cát Phượng - Ảnh 5

Đổi kiểu tóc thôi đã khiến chị em rần rần, Kiều Minh Tuấn như 'lão hóa ngược' kể từ sau chia tay Cát Phượng - Ảnh 6

Khán giả để lại loạt bình luận "la ó" trước nhan sắc nam tài tử sau khi anh trở về trạng thái độc thân.

Kiều Minh Tuấn là tài tử điện ảnh với nhiều tác phẩm như: Em chưa 18, Chìa khóa trăm tỷ,...và từ lâu không còn là gương mặt xa lạ trong showbiz. Nhắc đến Kiều Minh Tuấn, người ta thường hay gợi nhớ đến câu chuyện tình đã qua với Cát Phượng. Chuyện tình của họ kéo dài suốt 12 năm và khi kết thúc, khiến cho nhiều khán giả cảm thấy tiếc nuối.

Đổi kiểu tóc thôi đã khiến chị em rần rần, Kiều Minh Tuấn như 'lão hóa ngược' kể từ sau chia tay Cát Phượng - Ảnh 7
 Thay vì chọn vest cứng nhắc như ngày xưa, Kiều Minh Tuấn giờ đây biến tấu phong cách với những chiếc sơ mi trẻ trung.

Có thể nói, Kiều Minh Tuấn đã có màn lột xác ấn tượng sau khi chia tay mối tình hơn thập kỷ. Gần đây, anh liên tục khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên với vẻ ngoài ngài càng điển trai. Hiện tại, ngoại hình nam diễn viên Em chưa 18 không kém cạnh khi đứng cùng các "soái ca" Vbiz nào. Ngoài ra, anh cũng không còn để râu như thời còn yêu đường với đàn chị Cát Phượng càng khiến anh trẻ hóa như hot boy.

Đổi kiểu tóc thôi đã khiến chị em rần rần, Kiều Minh Tuấn như 'lão hóa ngược' kể từ sau chia tay Cát Phượng - Ảnh 8
Kiều Minh Tuấn trẻ trung ra hẳn sau khi chia tay Cát Phượng. 
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