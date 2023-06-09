Cát Phượng bất ngờ hé lộ mối quan hệ của quý tử đối với Kiều Minh Tuấn và người yêu hiện tại

Hậu trường 09/06/2023 17:31

Vừa mới công khai tình mới, Cát Phượng ngay lập tức hé lộ mối quan hệ giữa con trai đối với hai người yêu cũ và người yêu mới.

Thời gian qua, Cát Phượng dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc bản thân. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thể hiện nhiều suy nghĩ tích cực, thường xuyên khoe ảnh làm đẹp với thần sắc rạng rỡ. Cô ưa chuộng phong cách trang điểm trẻ trung với son đỏ, tóc suôn thẳng, khoe vai trần đầy gợi cảm. Nữ diễn viên cũng tự tin mặc những trang phục sặc sỡ dù đã bước sang tuổi 52. 

Cát Phượng bất ngờ hé lộ mối quan hệ của quý tử đối với Kiều Minh Tuấn và người yêu hiện tại - Ảnh 1
Cát Phượng bất ngờ hé lộ mối quan hệ của quý tử đối với Kiều Minh Tuấn và người yêu hiện tại - Ảnh 2
Cát Phượng dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc bản thân, cô chuộng phong cách trẻ trung, nhan sắc thăng hạng tuổi 52. 

Mới đây, Cát Phượng khiến nhiều người hâm mộ vừa tò mò vừa ''đứng ngồi không yên'' khi xác nhận đã có bạn trai mới gần một năm qua. Chia sẻ với truyền thông, nữ diễn viên nói bạn trai cô không làm việc trong làng giải trí nên từ chối tiết lộ danh tính. 

Theo Cát Phượng, người yêu vốn là fan hâm mộ của sô suốt 16 năm qua khi thường âm thầm dõi theo sự nghiệp, cuộc sống của diễn viên. Được biết, bạn trai Cát Phượng hiện sinh sống tại nước ngoài, cả hai đang yêu xa. Có sự cách biệt lớn về mặt địa lý song tình cảm của cặp đôi vẫn luôn không thay đổi, thậm chí nữ diễn viên còn tiết lộ bản thân thích yêu xa. 

Cát Phượng bất ngờ hé lộ mối quan hệ của quý tử đối với Kiều Minh Tuấn và người yêu hiện tại - Ảnh 3
Cát Phượng bất ngờ công khai người yêu mới là Việt kiều 

Cát Phượng có những chia sẻ thêm lý do vì sao đồng ý yêu đương cùng người mới. Nữ diễn viên cho biết sau khi chính thức công bố kết thúc với Kiều Minh Tuấn được khoảng 8 tháng, cô nhận được tin nhắn của bạn trai hiện tại qua facebook. Nữ diễn viên thừa nhận nói chuyện với bạn trai khiến cô cảm thấy tâm trạng nhẹ nhàng hơn, tuy nhiên cả hai lúc đó chỉ đơn thuần là bạn/. 

Đến ngày sinh nhật của nữ diễn viên, ''nửa kia'' bất ngờ gửi tặng một bó hoa và một chiếc nhẫn. Lúc này nữ diễn viên vẫn chưa muốn tiến sâu, cho đến khi cô mở lòng hơn, quyết định đeo chiếc nhẫn cũng là lúc Cát Phượng cho phép bản thân yêu thêm lần nữa.  

Cát Phượng bất ngờ hé lộ mối quan hệ của quý tử đối với Kiều Minh Tuấn và người yêu hiện tại - Ảnh 4
Cát Phượng tìm thấy sự đồng điệu trong cảm xúc cùng người yêu hiện tại 

Cát Phượng nói rằng con trai cô ủng hộ quyết định của mẹ. Bạn trai của nữ diễn viên cũng thường xuyên hỏi thăm nhóc tỳ về vấn đề học tập, sức khỏe, chính bé Bôm cũng cảm nhận được điều đó. Con trai Cát Phượng rất quý mến người yêu hiện tại của mẹ, cậu bé cảm thấy vui mừng vì mẹ có được tình yêu mới. 

Cát Phượng bất ngờ hé lộ mối quan hệ của quý tử đối với Kiều Minh Tuấn và người yêu hiện tại - Ảnh 5
Bé Bom, con trai của nữ diễn viên rất yêu quý người hiện tại của mẹ 

Song, nữ diễn viên tiết lộ thêm về mối quan hệ của Kiều Minh Tuấn với con trai mình ở thì hiện tại. Quý tử của Cát Phượng, bé Bom có nói Kiều Minh Tuấn hỏi thăm bé, đồng thời con trai cũng luôn giữ thái độ trân trọng người yêu cũ hết lòng và không khác gì so với trước đây. 

Cát Phượng bất ngờ hé lộ mối quan hệ của quý tử đối với Kiều Minh Tuấn và người yêu hiện tại - Ảnh 6
Kiều Minh Tuấn có khoảng thời gian chăm sóc, yêu thương bé Bom hết lòng. 

Sau khi chia tay, cả Cát Phượng lẫn Kiều Minh Tuấn đều có trạng thái tốt. Dù không còn bên nhau nhưng Cát Phượng vẫn quan tâm và trân trọng tình cũ. Gần đây nhất, nữ diễn viên bình luận dưới một bài đăng của Kiều Minh Tuấn, khen ngợi ngoại hình của anh và nhắc anh luôn giữ vững phong độ.

Ngoài ra, trong một lần đăng ảnh lên trang cá nhân, cô đã để lộ hình xăm "Cát Kiều" trên cổ tay trái. Ngay lập tức, một cư dân mạng viết bình luận khuyên Cát Phượng xóa hình xăm liên quan tới tình cũ. Trả lời người này, nữ diễn viên khẳng định sẽ không xoá vì đây là một kỷ niệm đẹp. 

Cát Phượng bất ngờ hé lộ mối quan hệ của quý tử đối với Kiều Minh Tuấn và người yêu hiện tại - Ảnh 7
Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn từng có khoảng thời gian tươi đẹp bên nhau 

Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn từng có mối tình dài hơn thập kỷ và chia tay vào năm 2022. Theo chia sẻ của nữ diễn viên, Kiều Minh Tuấn là người chủ động chia tay với lý do không hòa hợp. Ngoài ra, Cát Phượng khẳng định không có sự xuất hiện của người thứ ba và cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp dù không còn yêu đương. 

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